По законам цифровой экономики

По законам цифровой экономики

По законам цифровой экономики

Практика, как известно, всегда идет впереди теории, в том числе правовой, что наблюдается в настоящее время и на примере цифровой трансформации бизнеса. Для сохранения своей конкурентоспособности бизнес вынужден как можно быстрее занимать свою нишу в виртуальном пространстве, не дожидаясь установления новых правил игры. Широкое внедрение цифровых технологий во все сферы экономики, в том числе ускоренный рост объемов электронной коммерции усиливают актуальность совершенствования правового регулирования коммерческих операций в виртуальном пространстве и особенно в трансграничном. В вышедшем 14 мая 2018 года Постановлении Президента «О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции» указывается, что действующая в настоящий момент система правового регулирования отношений в области электронной коммерции не соответствует быстро меняющимся тенденциям развития отрасли, что не позволяет обеспечить доступность электронной коммерции для широких слоев населения и субъектов предпринимательства.



Широкое внедрение цифровых технологий усиливают актуальность совершенствования

правового регулирования коммерческих операций в виртуальном пространстве

Пути движения от офлайн к онлайн

Коммерческая деятельность в режиме офлайн, то есть реальная, регулируется множеством законодательных актов, которые предоставляют ее участникам необходимый набор правовых норм, обеспечивающих соблюдение их прав и интересов при совершении коммерческих сделок. При этом внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), позволяющих переводить многие операции в коммерции с режима офлайн в режим онлайн требует принятия новых законодательных актов, которые учитывают аспекты электронных коммерческих сделок.

В цифровой экономике (ЦЭ) появляются новые термины, описывающие бизнес-процессы в виртуальной среде, которые нуждаются в толковании с позиций не только экономической, но и правовой науки, а также в терминологии. Кроме этого, данные толкования должны быть унифицированы, то есть одинаково пониматься и трактоваться всеми участниками электронной коммерции, в том числе на трансграничном уровне. Поэтому международная практика по нормативному регулированию электронной коммерции идет по пути как присоединения к международным документам в данной сфере, так и разработки своего национального законодательства (см. врезки). Правовое регулирование развития цифровой экономики предполагает создание новых правовых актов, а также внесение изменений в действующие, в том числе основополагающие акты, в результате чего вводятся новые понятия и термины. При этом данный нормотворческий процесс может идти по двум сценариям.

Первый – это оперативное реагирование на возникающие на практике правовые отношения между субъектами бизнеса в ходе внедрения ИКТ в различные сферы экономики с целью быстрого юридического толкования и оформления новых экономических явлений. В данном случае правовые нормы разрабатываются и вводятся в действие после или в лучшем случае в ходе возникновения новых правоотношений между участниками бизнеса, основанного на ИКТ. При этом учитывая стремительное развитие ЦЭ могут вводится даже временные правовые акты для решения текущих задач в различных ее сферах, так как введенные сегодня новые понятия и их определения не всегда могут соответствовать реалиям завтрашнего дня.



В цифровой экономике появляются новые термины, описывающие

бизнес-процессы в виртуальной среде, которые нуждаются в толковании

с позиций не только экономической, но и правовой науки

Второй – это определение стратегических направлений развития цифровой экономики, создание моделей развития приоритетных отраслей в ЦЭ и на их основе разработка законодательных актов, которые будут регулировать взаимоотношения как между нынешними, так и будущими участниками бизнеса, основанного на ИКТ в долгосрочной перспективе. Данный сценарий предусматривает активное участие государства в разработке долгосрочных программ развития ЦЭ и законодательных актов, регулирующих «правила игры» между участниками бизнеса, основанного на ИКТ.

Траектория движения в Узбекистане

В Узбекистане правовое регулирование цифровой экономики осуществляется путем использования как нормативной базы, созданной для традиционной (нецифровой) экономики, так и специально принятых по данному вопросу законодательных актов, в частности, Законов «Об электронной коммерции», «О связи», «О телекоммуникациях», «Об информатизации», «Об авторском праве и смежных правах», «О гарантиях и свободе доступа к информации», «О почтовой связи», «Об электронном документообороте», «Об электронной цифровой подписи», «Об электронных платежах», «Об электронном правительстве», «О защите информации в автоматизированной банковской системе».

Кроме того, Постановлением правительства «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка осуществления сделок в электронной коммерции» утверждены «Правила осуществления электронной коммерции» и «Положение о порядке применения электронной цифровой подписи при заключении договоров и хранения электронных документов и информации, содержащейся в электронных сообщениях, применяемых в электронной коммерции». Также принят ряд постановлений Центробанка, касающихся осуществления электронных платежей. В Узбекистане также создана Ассоциация электронной коммерции, которая, в том числе, будет оказывать практическую помощь представителям бизнеса в правильном разрешении правовых и экономических проблем, при их возникновении в процессе предпринимательской деятельности в области электронной коммерции.

Весьма важное значение в развитии нормативной базы электронной коммерции имеет вышедшее 14 мая 2018 года Постановление Президента «О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции» от 14 мая 2018 года. Это постановление непосредственно вносит изменения в уже действующие нормативные акты, регулирующие работу кассовых терминалов, правила автоперевозки грузов, предоплаты экспортируемых товаров, их внесения в ЕЭИСВО, а также предусматривает подготовку новых нормативных документов, в частности, связанных с реализацией и доставкой лекарственных средств, сохранением телефонного номера абонента при переходе к другому мобильному оператору, таможенным оформлением и бухучетом электронных программных продуктов, в том числе «облачных» технологий, и другими.



Весьма важное значение в развитии нормативной базы электронной

коммерции имеет Постановление Президента «О мерах по ускоренному

развитию электронной коммерции» от 14 мая 2018 года

Этим постановлением электронные чеки, квитанции, сообщения приравниваются к квитанциям, талонам, билетам и другим документам, подтверждающим оплату товаров и услуг. Экспорт товаров и услуг стоимостью до трех тысяч долларов США, реализованных посредством электронной коммерции, может теперь осуществляться без внесения информации в Единую электронную информационную систему внешнеторговых операций (ЕЭИСВО) и оформления грузовой таможенной декларации, в соответствии с правилами оказания услуг почтовой связи, а с 1 июля 2018 года посредством электронной коммерции разрешается также реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Кроме этого, Постановлением предусматривается создание до 1 июля 2018 года Национального реестра субъектов электронной коммерции, ведение которого будет осуществляться в электронной форме в режиме онлайн и в него на добровольной и бесплатной основе будут включаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых доходы от реализации товаров или услуг посредством электронной коммерции составляют не менее 80 % от общего объема продаж.

В случае успешного создания Национального реестра и включения в него большинства участников электронной коммерции, появится возможность дать общую оценку состояния развития электронной коммерции и определить, в том числе, приоритетные направления совершенствования действующего законодательства для ее эффективного развития. При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие «в тени», путем включения в Национальной реестр, получают возможность выйти из нее, став плательщиками единого налогового платежа по ставке 2 процента.

Данным постановлением Президента утверждена также «Программа развития электронной коммерции в республике на 2018-2021 годы», которую совместно с «Дорожной картой по кардинальному совершенствованию системы информационных технологий и коммуникаций на 2018-2019 годы», а также «Концепцией развития электронной коммерции на период 2016-2018 годов» и можно рассматривать в качестве долгосрочной программы развития цифровой экономики республики. В частности, в указанной Концепции одной из основных ее задач отмечено совершенствование законодательства об электронной коммерции, а в «Дорожной карте по кардинальному совершенствованию системы ИКТ на 2018-2019 годы» заложена подготовка до 1 сентября текущего года предложений (в виде проекта закона) по правовому регулированию электронных денег на территории республики.



Новые явления в экономической жизни только предстоит описать, ввести

терминологию и создать правовую базу для их регулирования

Перспективные проблемы

Цифровизация экономики стремительно меняет бизнес-процессы, затрагивая при этом все стороны жизни, в том числе и ее социальные аспекты. Она несет с собой не только новые возможности, но и новые вызовы. И своевременное совершенствование законодательно- нормативной базы может в значительной степени минимизировать возможные негативные последствия стремительного развития технологий.

Цифровая экономика имеет два основных направления развития. Первое – это автоматизация и роботизация существующих бизнес-процессов с целью минимизации участия в них человека, что значительно сокращает издержки производства товаров и услуг и, соответственно, увеличивает прибыль; второе – это масштабирование при выходе на интернет-пространство созданной системы управления бизнесом, даже самым маленьким, особенно с возможностью типизации услуг, для его последующего экспоненциального роста без затрат на открытие новых офисов или торговых точек.

Автоматизация и роботизация уже давно применяются на многих современных предприятиях, в частности, в производстве электронных продуктов, автомобилей. В настоящее время в тренде находится 3D-печать, которая позволяет изготавливать некоторые детали и даже готовые товары дешевле и качественнее, чем традиционным способом. Уже даже создан принтер, который может напечатать сам себя. Данная технология активно вторгается также и в строительную индустрию.



Для предотвращения негативных моментов в будущем совершенствование отечественного

законодательства должно идти в ногу с набирающим обороты процессом цифровизации экономики

Кроме этого, появились т.н. сквозные (охватывающие различные отрасли) цифровые технологии, такие как «большие данные», нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра (блокчейн), или криптовалюты, квантовые технологии, новые производственные технологии, в т.ч. 3D-печать, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, в т.ч. 5-го поколения, технологии виртуальной и дополненной реальности и другие.

Данные новые явления в экономической жизни только предстоит описать, ввести терминологию и создать правовую базу для их регулирования. Работу водителей, врачей, юристов, журналистов, переводчиков и представителей других специальностей частично или полностью могут уже выполнять роботы. И здесь может остро встать вопрос о необходимости законодательного регулирования процессов сокращения рабочих мест в результате роботизации. Также встанет вопрос об ответственности и возмещении ущерба в случае нанесения роботизированными системами определенного ущерба. Например, за врачебную ошибку диагностической системы, или же за ошибку медиабота, которая скажется на чести и достоинстве физического или юридического лица. А случаи оскорблений со стороны медиаботов в западной практике уже были.

Так как у нас нет прецедентного права судов, вводящего в норму судебные случаи по факту рассмотренных дел, как это происходит в англосаксонской юридической системе, то для предотвращения негативных моментов в будущем совершенствование отечественного законодательства должно идти в ногу с набирающим обороты процессом цифровизации экономики и развитием электронной коммерции. И предпосылки для этого созданы уже вышедшими нормативными документами.





Международное регулирование

Комиссия ООН по праву международной торговли (UNCITRAL – ЮНСИТРАЛ), которая является основным подразделением ООН по нормативной работе в сфере права международной торговли, в числе других учредила рабочую группу по теме «Электронная торговля» и разработала ряд международных документов по регулированию электронной торговли. Среди них можно выделить: Типовые законы ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле» от 1996 года и «Об электронных подписях» от 2001 года; «Конвенцию ООН об использовании электронных сообщений в международных договорах» от 2005 года; Пояснительный текст «Содействие укреплению доверия к электронной торговле: правовые вопросы международного использования электронных методов удостоверения подлинности и подписания» от 2007 года.

Наиболее важным по значению, хотя и не имеющим юридической силы международного договора, является Типовой закон «Об электронной торговле», который установил равный правовой режим для бумажной и электронной информации, а также, в частности, допустил, что документ не может быть лишен юридической силы только на том основании, что он представлен в электронной форме. Генассамблея ООН своей резолюцией в 1997 году рекомендовала странам имплементировать, то есть включить, положения данного Типового закона в национальное законодательство в данной сфере.

При Международной торговой палате (МТП), объединяющей торговые палаты, предпринимательские организации и отдельные компании для выработки, в том числе, международных стандартов торговли, созданы Комиссии по цифровой экономике и по интеллектуальной собственности. Первая, в частности, формирует системы типовых договоров в сфере передачи прав на объекты интеллектуальной собственности, вторая разрабатывает внутренние стандарты регулирования электронной торговли путем издания различных проектов, обеспечивающих унификацию существующих норм. Например, МТП были разработаны «Общие методы осуществления международных операций, заверенных в цифровой форме», «Типовые условия контрактов по трансграничной передаче данных с помощью электронных информационных технологий», а также свод терминов, используемых в электронной торговле.

Не обошла своим вниманием электронную торговлю и Всемирная торговая организация, в рамках которой создана рабочая группа по всестороннему изучению всех аспектов электронной торговли, включая выработку общих принципов, регламентирующих электронную торговлю в глобальных масштабах.









Национальные особенности

В рамках Европейского Союза также принят ряд законодательных актов касающихся электронной торговли. Среди них, в частности, «Соглашение об электронной коммерции», принятое в 2000 году в Женеве Центром ООН по содействию торговле и электронному бизнесу; Конвенция об информационном и правовом сотрудничестве, касающемся «информационных общественных услуг» от 2001 года; Конвенция Совета Европы о киберпреступности от 2001 года и другие.

Среди нормативных актов, принятых в США, можно отметить Единообразный (то есть рекомендованный для всех штатов) закон «Об электронных сделках» от 1999 года, Федеральный закон «Об электронных подписях в международной и внутренней торговле» от 2000 года, при этом значительная роль в процессе регулирования электронных сделок отводится судебным прецедентам. Коммерческое использование сети Интернет в США началось значительно раньше, с появлением в 1995 году первого интернет-магазина Amazon и интернет-аукциона eBay и значительно расширилось после принятия в 1998 году правительством США решения отдать функции контроля и администрирования сети интернет в частные руки, что резко увеличило число пользователей интернета и расширило возможности интернет-коммерции.

Китай ратифицировал Типовые законы ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле» и «Об электронных подписях», а также «Конвенцию ООН об использовании электронных сообщений в международных договорах». В настоящее время в Китае завершается разработка закона об электронной коммерции, работа над которым началась в 2013 году.

В России в ходе реализации программы «Цифровая экономика РФ» при разработке плана мероприятий по направлению «нормативное регулирование» было привлечено порядка 400 экспертов и представителей бизнеса, которые выявили более 250 правовых ограничений в области регулирования ЦЭ, для их устранения предусмотрено внесение изменений в ряд законодательных актов и разработка более 50 пакетов законопроектов. В частности, планируются изменения в гражданском, налоговом кодексах, законодательстве о персональных данных, об информации, о связи. Новые законопроекты, в частности, направлены на унификацию требований по идентификации, установлению унифицированных требований к универсальной (единой) усиленной квалифицированной электронной подписи, визуализации электронной подписи в электронном документе, касаются определения совершаемых в письменной (электронной) форме сделок и договоров с внесением изменений в ГК и др.

Представляет интерес опыт Эстонии, где в 2014 году был введен институт цифрового (электронного или виртуального) резидентства, позволяющий гражданам других стран вести финансовую и коммерческую деятельность на территории этой страны, физически в ней не находясь. После прохождения процедуры идентификации и предоставления биометрических данных такое лицо получает аналог эстонской ID-карты с электронным чипом и становится ее е-резидентом. При этом он получает право ставить на документы электронную подпись, признаваемую органами власти Эстонии и другими организациями, в том числе банками, зарегистрировать юрлицо по интернету и управлять им в онлайн-режиме из любой точки мира, пользоваться услугами электронного банкинга, декларировать налоги, заключать по интернету контракты с использованием цифровой подписи и т.д.





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