По вине России перед Керченским проливом застряли сотни кораблей — Деловая столица

В районе Керченского пролива скопились сотни кораблей из-за блокирования Россией прохода через пролив

Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц со ссылкой на данные дистанционного зондирования участка пролива, информирует «ДС».»

«В период с 25 по 27 ноября количество кораблей в Керченском проливе и вблизи него увеличилось более чем в 2,5 раза — с 167 до 421 корабля», — сообщили в министерстве.

Подчеркивается, что речь идет не только об украинских, но и об иностранных судах.

«Из-за блокирования и преграждения Российской Федерацией прохода Керченским проливом, который в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года используется для международного судоходства, украинские и иностранные торговые суда вынуждены оставаться в акватории Черного и Азовского морей без дальнейшей возможности захода в порты Бердянска и Мариуполя», — отметили в министерстве.

В министерстве добавили, что такие действия России могут свидетельствовать об умышленном нарушении норм Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года.

«Также Российская Федерация аналогичным образом нарушает право на свободу судоходства и на мирный проход третьих государств, суда которых находятся на входе или выходе из Азовского моря. Упомянутые Конвенция и Договор предоставляют такие же права торговым судам третьих государств, которыми пользуется Украина и Россия», — подытожили в МинВОТ.

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