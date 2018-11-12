По-тихому поменяли тарифы: в Украине накажут крупных мобильных операторов

Антимонопольный комитет Украины обвинил мобильных операторов «Киевстар», «ВФ Украины» и «Лайфселл» в сговоре относительно установления четырехнедельного расчетного периода.

Об этом сообщила на своей странице в Facebоok государственный уполномоченный АМКУ Мария Процишен. Против них возбуждено дело о недобросовестной конкуренции.

«Учитывая спорность вопроса о соответствии принципам добросовестной конкуренции факта установления 4-недельного расчетного периода, а также коммуникации отдельных операторов по реализации проекта, было принято решение об открытии дел против компаний «Киевстар», «Водафон Украины» и «Лайфселл» по признакам нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции» , — отметила Процишен.

По словам государственного уполномоченного, в своих объяснениях операторы мобильной связи заявили, что законодательством расчетный период в один месяц установлен именно по абонентской плате, и указали, что у них есть другой вид платы — «плата за пакет услуг», поэтому такое нормативное ограничение не распространяется на их новые тарифные планы.

Однако, как выяснилось, в Условиях/Порядке предоставления телекоммуникационных услуг, которые они утверждали своими внутренними приказами, упоминается именно «Абонентская плата». «Операторы даже в своей коммуникации о введении 4-недельного расчетного периода писали напротив платежа — «абонплата», —- отметила Процишен.

Как сообщал OBOZREVATEL, мобильные операторы «Киевстар», «Водафон Украины» и «Лайфселл» перешли с 30-дневного на 28-дневный учет тарифов. Таким образом их доходы рекордно выросли. Всего за 12 месяцев абонентам тарифных планов с 28-дневной тарификацией придется оплатить связь 13 раз.

В Украине также с 1 января 2019 могут пересчитать тарифы на мобильную связь. Сейчас Национальная комиссия регулирования сферы связи и информатизации (НКРСИ) подготовила решение об изменениях в расчетных таксах. По замыслу контролирующего органа, это может уменьшить тарифы для простых потребителей.





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