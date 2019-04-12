по следам «мусорных революционеров» — Новости политики, Новости России — EADaily

10 апреля 2019 года, т. е. спустя три дня после резонансных несанкционированных массовых протестных акций в Архангельске, в интервью изданию «Деловой Петербург» губернатор Архангельской области Игорь Орлов пообещал: «Вообще, сама мусорная тема — она традиционно воняет в прямом смысле этого слова, в любом регионе эта тема вызывает только негативные эмоции. Мы сейчас в несколько более жестком варианте будем это объяснять». Опять губернатор Орлов выражается непонятно. Кому он собирается объяснять, что объяснять, и почему именно «в жестком варианте»?

А пока что всю неделю власти в Архангельске демонстрировали вовсе не «жесткий вариант», а скорее — беспорядочные и несистемные репрессии, которые поощряют новые протесты. 9 апреля 2019 года в Архангельске в Октябрьском районном суде судьей Юрием Поповым «вынесены постановления в отношении лиц, являвшихся участниками не согласованных с Администрацией муниципального образования „Город Архангельск“ публичных мероприятий: демонстрации, прошедшей 07 апреля 2019 года по Троицкому проспекту от площади Профсоюзов до площади В.И. Ленина в городе Архангельске, и митинга, прошедшего 07 апреля 2019 года у дома 1 на площади В.И. Ленина в городе Архангельске». 10 и 11 апреля там же последовали новые судебные заседания.

На конец недели административные наказания в виде штрафов назначены тринадцати гражданам. Общая сумма штрафов — чуть более полумиллиона рублей. Одному проходившему по административному делу — Валерию Шептухину за повторное нарушение назначен не штраф, а 200 часов обязательных работ.

В большинстве случаев судья Юрий Попов назначал штрафы на основании статьи 20.2. (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по части 6. 1. — «за участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры».

Один административный правонарушитель — Дмитрий Секушин, получивший самый большой штраф в 200 тыс рублей — проходил по части 8. «Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 — 6.1 настоящей статьи, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния».

Одному из главных организаторов протеста в Архангельске члену регионального совета партии «Яблоко» Юрию Чеснокову вменили часть 1. статьи 20.2. «Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Кроме штрафа, по другому административному делу Чесноков получил обязательные работы — 90 часов. Судебному преследованию по двум административным делам подвергли и заместителя председателя архангельского «Яблоко» Алексея Кузнецова. Кузнецова признали виновным в нарушении части 6.1. и 5 статьи 20.2 КоАП «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения».

Если подвести конечный итог, то из тринадцати, подсудимых за административные нарушения, к организаторам несанкционированных акций можно отнести только четверых: Юрия Чеснокова и Алексея Кузнецова (оба «Яблоко»), Дмитрия Секушина (бывший активист местного избирательного штаба Навального) и Елену Калинину. Однако пока другие организаторы несанкционированных протестов в Архангельске, а их около десяти, остаются безнаказанными, что поощряет их на проведение новых подобных акций уже в самое ближайшее время.

На главной площади Ленина перед зданиями областной администрации и областного собрания все дни недели с 8 утра до 22 часов проводится, разумеется «несанкционированная», бессрочная акция протеста. Местное отделение партии «Яблоко» в Архангельске объявило о том, что оно вливается в этот «бессрочный протест». Другие системные партии, как и следовало ожидать, уклоняются от оценки случившегося в Архангельске.

Прошедшая неделя со дня несанкционированной демонстрации и митинга продемонстрировала одну «инновацию», изобретенную «мусорными революционерами» в Архангельске. В числе тринадцати под административное дело попал и получил два штрафа на 30 тыс рублей главный редактор архангельского интернет-издания НД29.рф Евгений Богучарский. Нельзя сказать, что его издание было как-то особо активно в продвижении мусорных протетсов. Скорее всего, Богучарский в минувший понедельник попал под горячую руку заместителя начальника полиции Владислава Леонардова на «бессрочном протесте» на площади.

Однако сейчас в сообщениях в СМИ «прогрессивного направления» оштрафованный «журналист» стал фигурировать во множественном числе, как «журналисты».

Издание Znak.com написало: «В Архангельске суд оштрафовал двух журналистов местных изданий, которые 7 апреля вели репортажи с шествия и митинга», «мы расцениваем это как репрессии».

«Новая газета»: «Суд в Архангельске оштрафовал двух местных журналистов, освещавших мусорные протесты».

«Дождь»: «Журналистов задержали и оштрафовали после освещения мусорного протеста. В чем их обвинили?».

Лениздат.Ру: «В Архангельске оштрафовали журналистов, работавших на антимусорном митинге» и т. д.

Причиной подобной политизированной мистификации стало то, что главный организатор мусорных протестов в Архангельске и Северодвинске Дмитрий Секушин заранее знал, что власти станут преследовать его по суду за повторную организацию несанкционированных массовых уличных акций и решил защититься от неминуемого большого штрафа статусом «журналиста». При этом ни о каком местном региональном издании, как написали во многих СМИ, речи не идет. Секушин числится «журналистом» газеты «Свободная речь».

Газета «Свободная речь» являлась органом партии «Демократический выбор» (Демвыбор) Владимира Милова. В мае 2017 года Верховный суд России с 21 июля 2017 на три месяца приостановил деятельность партии «Демократический выбор» в связи с нарушениями предоставления отчетности о деятельности политического объединения. 1 декабря 2017 года партия была ликвидирована. Последний 36-й номер «Свободной речи» датируется маем 2014 года. С этого времени — эта газета не издается, а партия, которой издание принадлежит, не существует.

Таким образом, статус «журналиста» «Свободной речи» у Секушина — это элементарная провокация со стороны архангельских «мусорных революционеров». Ноу-хау «мусорной революции». Аллегорически участие «журналиста» Секушина в организованных им же несанкционированных акциях 7 апреля можно представить известным образом кóзлища, ведущего баранов на бойню. У ворот бойни это самое козлище предъявляет справку, что оно «полезно» и на таковую бойню вместе с ведомыми им баранами не идет.

Удостоверение несуществующего издания «Свободной речи» у Секушина свидетельствует не о его журналистском статусе, а о тесных связях архангельских профессиональных «мусорных революционеров» со столичной системной оппозицией. И не более того. А то, что Секушин повел себя подобным образом еще раз доказывает, что это редкостный негодяй.

Но здесь значимо совсем другое. Показательна реакция местного архангельского журналистского сообщества. Некий «Архангельский медиаклуб» выпустил в сети заявление с протестом против «нарушения базовых принципов демократического государства в Архангельской области, нарушения Конституции Российской Федерации и преследования журналистов за их профессиональную деятельность». В заявлении написано:

«Мы считаем судебное преследование журналистов Евгения Богучарского и Дмитрия Секушина политически мотивированным, направленным на ущемление свободы слова в Российской Федерации, нарушение Конституции РФ и закона «О средствах массовой информации».

Ситуация с «Медиа-клубом» выглядит так. И «создатель этого бардака», как он выразился, Александр Кулешов, и редактор северодвинского «Беломорканала» Андрей Рудалев, и Алексей Липницкий из ООО «Имидж-пресс», и пишущая за «мусорную революцию» на 29.ру журналистка Елена Ионайтис — все они знают, что Секушин — никакой не «журналист» и, тем не менее, делают вид, что признают его за такового. И все они прекрасно знают, что именно Секушин является организатором протестных акций в Архангельске, начиная с местного «навальнинга».



Секушин в региональном штабе Навального. Источник: социальные сети

О поддержке «журналистов», т. е. и Секушина, заявил также председатель архангельского регионального отделения Союза журналистов Владимир Лойтер. Старая еще перестроечная медийная персона — Лойтер является как бы местным аналогом маленького «познера» губернского масштаба. Сейчас Лойтер якобы готовит заявление в адрес «силовиков» в защиту «журналистов».

В общем, архангельская «журналистика» в отношение Секушина проявила себя так, как действовала бы подобная «журналистика» в других подобных «оранжевых революциях». Она поднялась на защиту «мусорного революционера», стала врать и лгать, оправдывая и раскручивая его провокацию. Т. е. на неделе был пересечен еще один критический рубеж «мусорной революции» в Архангельске — восторжествовал известный принцип «цель оправдывает средства» — и никакой морали или сомнений у местной «журналистской братии».

Сам новоиспеченный «журналист» Секушин стал позиционировать себя в социальных сетях в качестве такового.(1) Так, в одном интервью в отношение судебного решения по отношению к нему он заявил следующее:

«Я считаю, что решение судьи — это произвол, это давление на независимую журналистику и в целом угроза для журналистов в стране».

Текущую политическую ситуацию в регионе Секушин расценивает следующим образом:

«За нами практически вся активная часть населения Архангельской области. Что бы власть ни делала, это ситуация цугцванга. Любое действие, любой их шаг приводит к ухудшению ситуации».

И, действительно, это так. Ведь с подачи «мусорных революционеров» несанкционированный митинг 7 апреля принял резолюцию с фактическим ультиматумом президенту страны. Ему предложили «в срок до 5 мая 2019 года рассмотреть вопрос об освобождении Орлова от должности губернатора Архангельской области». Расчет здесь строится на то, что верховная власть заведомо не примет ультимативной постановки вопроса. Поэтому, согласно следующего пункта резолюции, следующий т. н. «Четвертый всенародный митинг», запланированный на 19 мая 2019 года, поставит «политический вопрос» о выражении недоверия президенту РФ Путину и председателю правительства РФ Медведеву. Здесь «мусорные революционеры» в первую очередь рассчитывают на медийный эффект от подобной акции в стране и на Западе. Можно констатировать, что на минувшей неделе после событий 7 апреля «мусор» окончательно превратился в повод для раскручивания политической борьбы в регионах против федерального центра.

Дмитрий Семушин

(1) О журналистских компетенциях Дмитрия Секушина свидетельствует информационный ресурс «Свободный Север» [https://freenord.ru/], администратором которого он является. После короткого взрыва публикаторской активности в октябре и ноябре 2018 года больше ресурс не пополняется новыми материалами.





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