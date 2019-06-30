По округу Кононенко на Киевщине идет адвокат майора Мельниченко

На округе №94 в Киевской области партия «Движение новых сил» Михаила Саакашвили выдвинула Николая Недилько – заместителя директора предприятия «Васильковская кожаная фирма», бывшего адвоката экс-майора Николая Мельниченко



Фото — УП

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на УП.

Недилько стал 42-м кандидатом в депутаты по округу 94, где также баллотируются первый заместитель председателя фракции «БПП» в Верховной Раде Игорь Кононенко, кандидат от партии «Слуга народа», журналист и телеведущий канала «1 + 1» Александр Дубинский и экс-«радикал» нардеп Игорь Мосийчук.

В прошлом Недилько – младший офицер охраны в Управлении госохраны Украины, потом адвокат. Известен защитой интересов фигуранта «кассетного скандала» 2000 года, экс-майора Управления Госохраны Николая Мельниченко. Депутат Васильковского горсовета.

В 2014 году был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Петра Порошенко в округе №95. С мая 2017 года – председатель Васильковской городской организации «Движения новых сил».

В целом партия Саакашвили выдвинула 9 мажоритарщиков, 4 из которых баллотируются в Николаевской области.

Напомним, 29 июня Центральная избирательная комиссия приняла решение о регистрации партии «Движение Новых Сил» на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.

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