По мнению экспертов, «черные пятницы» приносят немалую пользу для украинской экономики

Эксперты считают, что «черные пятницы» приносят немалую пользу для украинской экономики, передает портал «Сегодня». Собственно, как и в каждой стране, где значимым «двигателем роста» является потребительская активность.

«Конец ноября и декабрь можно назвать одним маркетинговым периодом. Это период предновогодних и рождественских скидок. Это просто желание людей как можно больше продать до «мертвого сезона», который наступает 31 декабря и длится месяца полтора», — говорит экономический эксперт Алексей Дорошенко..

Так, по его словам, некоторые категории товаров могут делать в этот период определенные всплески, но достаточно редко и несистемно. Деньги в Украине дорогие – порядка 25% (проценты по кредитам). Если товар лежит, продавец теряет минимум 2,5%.

«Конечно, подобные акции влияют и на экономику Украины. Минэкономразвития, как и Нацбанк, уже года полтора говорят о том, что экономика Украины растет за счет внутреннего спроса. К сожалению, других драйверов они не видят. Поэтому по факту то, что мы покупаем, это есть основание для роста экономики», – отмечает эксперт.

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