по итогам 2020 отрицательное сальдо внешней торговли уменьшилось более чем на 50% — Минфин

По данным государственной таможенной службы Украины, за 2020 год товарооборот внешней торговли составил 103,55 млрд долларов США, что на 6,36% (7,03 млрд) меньше, чем годом ранее. В основном снижение произошло из-за падения объемов импорта на 10,23% (6,18 млрд долларов) относительно показателей 2019 года. Экспорт по итогам этого же года снизился незначительно — на 1,70% (0,85 млрд долларов США), — об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

ТОП-3 украинского импорта выглядит следующим образом:

Топливо и нефтепродукты. Спад относительно показателей 2019 года составил 34,50% (3,90 млрд долларов США).

Ядерные реакторы, котлы и машинное оборудование. Снижение к показателям 2019 года — 9,61% (0,46 млрд долларов США).

Наземный транспорт, кроме железнодорожного и трамвайного подвижного состава. Ухудшение к показателям 2019 года достигло 4,85% (0,27 млрд долларов).

Всего Украина импортировала в 2020 году товаров на 54,22 млрд долларов США. Главными причинами падения этого показателя стало снижение потребления импортных товаров в период локдауна и рекордное падение цен на энергоносители.

ТОП-3 украинского экспорта представлен следующими статьями:

Зерновые культуры. Спад относительно 2019 года из-за неурожая составил на 2,31% (0,22 млрд долларов США).

Черные металлы. Спад к 2019 году составил 34,50% (3,90 млрд долларов США).

Жиры и масла животного и растительного происхождения. Тут наблюдается рост против показателей 2019 года на 22,27% (1 млрд долларов США).

Всего Украина за 2020 год экспортировала товаров на 49,32 млрд долларов США. Падение экспорта оказалось существенно меньше импорта по причине структуры внешней торговли Украины. На мировой рынок поставляется сельхозпродукция низкого уровня переработки, потребление которой в мире существенно не снизилось в период локдауна мировых экономик. Если бы урожай зерновых остался на уровне прошлого года, были бы шансы нарастить объем экспорта и по итогам 2020 года.

НБУ выпустил отчет по показателям «долларизации» депозитов. Динамика «удельного веса» депозитов в долларах с ноября 2019 по ноябрь 2020 года. представлена ниже:

«Удельный вес» долларовых депозитов в банковской системе Украины 01.12.2019−01.12.2020 (в процентном соотношении). Источник: НБУ

В итоге девальвация гривны не привела к существенному росту спроса на депозиты в валютах. Еще нет данных по итогам 2020 года, но если сравнивать ноябрь этого года с ноябрем прошлого — удельный вес ниже даже при более благоприятном курсе.

На прошлой неделе курс ВВП-варрантов обновил исторический максимум и достиг отметки в 108,74% от номинала.

Это является «индикатором веры» иностранных инвесторов в нашу экономику, так как выплаты по данным бумагам «привязаны» к динамике роста ВВП. Кабмину нужно как можно скорее выкупить эти активы или конвертировать их в еврооблигации. В противном случае возрастет и без того немалое «долговое бремя».

На предстоящей неделе по курсу доллара США против гривны ожидаю коррекцию к уровню 28,30. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, укрепится до отметки 34,45.

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