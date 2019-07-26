По газовому делу Онищенко задержали его мать, — СМИ. Новости политики

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляет о задержании участницы преступных схем по разворовыванию газа

Об этом говорится в сообщении САП, передает «ДС».

25 июля 2019 года в аэропорту» Борисполь «задержали предполагаемую участницу преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО» Укргазвыдобування», которая скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года», — говорится в сообщении.

САП не называет имя задержанной.

По данным источника «Украинской правды», это Инесса Кадырова — мать Александра Онищенко, которого правоохранители подозревают в организации преступной схемы.

Отмечается, что она подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

Отмечается, что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП подали ходатайство в суд о применении в отношении подозреваемой меры пресечения.

Напомним, речь идет о так называемом «газовом деле» беглого нардепа Александра Онищенко, который пытался принять участие в досрочных парламентских выборах 21 июля 2019 года.

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