По Фрейду: Геращенко сознался, что представлял вороватую двуликую власть. Новости политики

Депутат Рады VIII созыва Антон Геращенко (фракция «Народный фронт») выразил мнение, что народ Украины устал от «вороватой двуличной власти»

Об этом Геращенко написал на своей странице в соцсети Facebook, передает «ДС».

«Украинцы устали от десятилетий ханжества вороватой, двуличной власти на всех уровнях и приняли решение о ее полной перезагрузке…Выбор украинского народа нужно уважать, нравится это кому-то или нет», — написал Геращенко.

Также он выразил уверенность, что «все, кто хочет по-настоящему изменить жизнь украинцев к лучшему, смогут это сделать — каждый на том месте, где его знания и способности будут больше всего востребованы».

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