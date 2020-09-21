по экономике сильно ударит психология поведения людей

Мировая экономика все более и более рискует столкнуться со второй волной коронакризиса, но вторая волна спада экономики по своей природе будет существенно отличаться от первой и будет другой по своей сути. Поскольку она будет связана не столько с самой пандемией COVID-19 и всеобщей остановкой экономики, сколько с негативными процессами в самой экономике.

Сейчас люди слышат от властей заявления, что вновь отключать экономику уже никто не будет. Это говорят власти в Европе: в частности, немцы заявляют, что далее, скорее всего, пойдут по шведскому сценарию без всеобщего карантина. В таком же ключе говорят и в США, где Дональд Трамп заявлял, что нового локдауна из-за пандемии уже не будет.

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Такое же говорят и власти Украины — в частности, премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что правительство не рассматривает возможность повторного введения жесткого карантина в случае второй волны пандемии. На этом люди строят простую логическую зависимость: если не будет локдаунов, то и второй волны экономического коронакризиса тоже не будет.

Тем не менее, как мы все понимаем, осень и зима — это период, когда сезонно растет количество простудных заболеваний. Вероятно, COVID-19 при низких температурах в северном полушарии и меньшем количестве солнца также будет распространяться более интенсивно. Плюс к этому обычный грипп может внести очень сильную сумятицу в поведение людей, поскольку люди будут путать COVID-19 и другие заболевания, что в определенной степени будет создавать бардак в умах людей и мешать экономической деятельности если не в целом, то частично.

Дело тут даже не в том, что в ближайшие месяцы может быть много локальных карантинов в виде остановки деятельности то одного офиса или цеха, то другого. Все дело в том, что в таких условиях люди не смогут полноценно восстановить свой обычный ритм жизни и также не восстановят свою обычную потребительскую активность. Ведь экономическое поведение людей очень сильно связано с психологией. Люди не будут готовы тратить и жить на широкую ногу в условиях пандемии. В этом и заключается главная проблема, ведь именно потребление товаров и услуг на сегодня является главным двигателем экономики.

Экономическое поведение людей, которые будут стараться меньше тратить или откладывать свои покупки, может привести к второй волне спада экономики. Такие сигналы уже начали поступать.

В ЕС недавно вышли данные о регистрациях новых легковых автомобилей. По этим данным, в августе количество новых легковых автомобилей упало на 18,9% по сравнению с тем, что было год назад. В то же время до этого, начиная с апреля, количество регистраций и, соответственно, продаж автомобилей росли до июля, когда они почти сравнялись с показателями прошлого года, показав отставание лишь на 5,7% по сравнению с июлем 2019 года.

Фактическая цифра регистраций новых авто в ЕС в августе составила 769 тысяч штук, в сравнении с 949 тысячами в августе 2019 года. Если же говорить о цифрах с начала года, то в этом году общее количество регистраций авто отстает от показателей прошлого года примерно на 2 млн автомобилей. Этот довесок, по идее, должен был создать дополнительный отложенный спрос на автомобили. При полном восстановлении рынка и восстановлении потребительской активности справедливо было бы ожидать, что количество регистраций новых автомобилей должно было на несколько месяцев превышать объемы прошлого года.

Но данные за август с негативной динамикой страшны тем, что могут сигнализировать о том, что спрос в июле и июне, который почти восстановился относительно прошлого года, как раз и включал этот отложенный спрос. Если подходить к прошлым июльским данным с такой позиции, то это означает, что в целом спрос на автомобили очень сильно упал и за вычетом отложенного спроса он все еще очень низкий.

Эта ситуация с автомобилями может означать, что люди не восстановили свое прежнее потребительское поведение. Если делать поправку на отложенный спрос, то никакого V-образного восстановления экономики сейчас нет. Реальный уровень потребления людей отскочил от минимальных значений лишь частично, но не восстановился полностью. А самое главное, он может остаться слабым еще на долгое время.

Если говорить обо всей экономике, можно описать простую модель, где ежемесячный спрос обычно составлял, допустим, 100 единиц, в карантин в моменте он падал до 40 единиц, но в июле восстановился до 90 единиц, из которых 20 были частью отложенного спроса. А реальный спрос остался на 70 единицах, далее он останется таким же слабым, потому что люди будут экономить, опасаясь и пандемии, и потери работы, и остальных экономических сложностей. А если так, то общий объем потенциального совокупного спроса может стать очень сильным тормозом для восстановления и роста экономики.

Психология поведения людей не менее важна, чем локдаун. Если пандемия COVID-19 вместе с другими сезонными заболеваниями внесут предстоящей зимой сумятицу в головы людей, то это очень сильно ударит по экономике, потому что без спроса не будет и восстановления. А из-за этого даже без локдауна экономика вместо V-образного восстановления может очертить W-образную динамику.

В данном вопросе не так важно то, что общий объем доходов людей в западных странах не упал. Если люди не будут их тратить и отложат на сбережения, то никакого положительного эффекта на экономику эти деньги не окажут.





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