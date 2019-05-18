ПМЭФ является одной из важнейших площадок для международных деловых контактов — эксперты

18 мая 2019. PenzaNews. Главной темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 6–8 июня, станет формирование повестки устойчивого экономического развития. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

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Как отметил советник президента РФ Антон Кобяков (Anton Kobyakov), программа форума составлена на основе тщательного анализа современных тенденций в развитии всех отраслей глобальной экономики.

«Благодаря работе экспертов, ученых, профессиональных и общественных объединений дискуссии в рамках деловой программы ПМЭФ ежегодно становятся ключом к решению важнейших проблем мирового экономического развития. Выводы, сделанные по результатам обсуждений на форуме, подталкивают бизнес и власть к принятию необходимых решений, служащих реализации целей устойчивого развития», — сказал он.

По информации организаторов, программа ПМЭФ будет состоять из четырех тематических блоков — «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее» и «Человек — прежде всего».

В ходе деловых сессий участники обсудят актуальные вопросы глобального макроэкономического развития, изменения в структуре мировой экономики и торговли, проблемы конкуренции, привлечения инвестиций и развития регионов РФ.

Кроме того, как ожидается, будут затронуты такие темы, как киберугрозы, цифровизация отраслей экономики, международное взаимодействие в науке, конкурентоспособность российского образования, миграционная политика и архитектура общественного здоровья.

Помимо этого, в рамках ПМЭФ состоятся сессии Мирового энергетического совета (МИРЭС) и Валдайского клуба, региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20), бизнес-диалог ЕАЭС–АСЕАН, Российско-китайский энергетический бизнес-форум, Международный молодежный экономический форум, конференция ШОС, V Российский форум малого и среднего предпринимательства и конференция БРИКС.

Комментируя предстоящее событие в Санкт-Петербурге, специалист по России и Евразии, эксперт британского Королевского института международных отношений (Chatham House) Филип Хэнсон (Philip Hanson) отметил важность форума для развития межгосударственных экономических связей.

«За ПМЭФ внимательно следят зарубежные аналитики и бизнесмены, занимающиеся торговлей и инвестициями в РФ. Несмотря на то, что сотрудничество ЕС и РФ по-прежнему ограничено санкциями и вялым ростом экономики как в России, так и в еврозоне, […] признаки жизни есть», — сказал эксперт в интервью ИА «PenzaNews».

«Строительство газопровода «Северный поток-2» […] все еще пользуется сильной поддержкой со стороны Германии и остановлено не будет. «Total» продолжает инвестировать в проект по производству русского арктического СПГ компании «Новатэк», — уточнил британский аналитик.

По его словам, состав участников форума и тезисы его основных спикеров представляют особый интерес, так как позволят сделать определенные выводы о намечающихся тенденциях.

«Кто приедет на форум из Европы? Из США? Будет ли Путин говорить о том, что Россия открыта для бизнеса? Вероятно, да. Какими будут месседжи ключевых членов экономического блока российского правительства? В частности, что будет сказано о налоговом бремени в ближайшей перспективе? Ведь неопределенность в отношении налогообложения касается как иностранного, так и отечественного бизнеса. Я ожидаю выступлений, которые благоприятным образом отразятся на развитии торговых связей», — отметил Филип Хэнсон.

Между тем эксперт Малайзийского института стратегических и международных исследований, известный журналист Бунн Нагара (Bunn Nagara) выразил мысль о том, что сотрудничество в рамках ПМЭФ подчиняется одному общему правилу — чем больше, тем лучше.

«Российский бизнес сталкивается с целым рядом трудностей. Во-первых, на международном уровне представлено очень мало информации о возможностях и перспективах партнерства между российским и иностранным бизнесом. В ленте международных новостей по-прежнему доминируют западные информационные агентства, которые имеют другую направленность и повестку дня. В них Россия зачастую рассматривается негативно и только с точки зрения политики. Без достаточной информации о перспективах делового сотрудничества и партнерских отношений иностранные компании привлечь не удастся», — сказал эксперт.

«ПМЭФ полезен для расширения экономических связей и улучшения инвестиционного климата в целом. Именно форум позволяет распространять информацию. Есть ощущение, что ПМЭФ может сделать даже больше. Улучшение связей с общественностью и повышение осведомленности крайне важны», — пояснил Бунн Нагара.

На его взгляд, на сегодняшний день многие государства страдают от политически мотивированных санкций.

«Так, например, незаконным рестрикциям подвергаются страны, имеющие деловые связи с Ираном. Если государства не разработают согласованный план действий против таких санкций, международное деловое сотрудничество попадет под удар. Россия — важная страна и крупнейшая мировая держава. Москва способна продемонстрировать лидерство в координации международной деятельности, направленной на противостояние незаконным санкциям», — подчеркнул малайзийский аналитик.

По его словам, ситуацию всегда можно изменить в лучшую сторону при условии тщательного планирования и исполнения поставленных задач.

«Россия — большая страна, которая находится как в Европе, так и в Азии. Он охватывает оба основных континента, поэтому ПМЭФ может сделать многое для объединения азиатского и европейского бизнеса и его развития. […] ПМЭФ способен стать воплощением жизненно важной трансконтинентальной связи, которая открывает много новых возможностей для Востока и Запада. Для этого форуму необходимо активно распространять информацию о достигнутом в ходе мероприятия прогрессе, планах на будущее и уже имеющихся возможностях», — отметил Бунн Нагара.

Немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар (Alexander Rahr) разделил мнение о том, что российский и западный бизнес переживает достаточно сложные времена из-за санкций, негативно влияющих на общий климат.

«Россия фактически отворачивается от Европы, которая выталкивает ее в сторону Азии. Москва ориентируется на китайский и азиатский рынок, а также на свой собственный, восстанавливая производство внутри страны. Это происходит довольно сложно — в партнерстве с Западом процесс шел бы быстрее. Однако Европа ставит политические вопросы впереди экономической выгоды, и я не вижу никаких улучшений в сложившейся ситуации», — сказал эксперт.

Вместе с тем, на его взгляд, такие мероприятия, как ПМЭФ, безусловно, нужно проводить, поскольку они являются важным инструментом и проводником взаимных бизнес-интересов.

«Но всему этому мешает политика. Я знаю, что в начале украинского кризиса американские и немецкие чиновники уговаривали западный бизнес не ездить на ПМЭФ по политическим соображениям, призывая «не поощрять Россию», «наказывать ее», — напомнил Александр Рар.

«Пока высшая политика не перестанет мешать сближению бизнеса, явных изменений к лучшему не произойдет. Политики в каждой стране имеют очень сильные рычаги. Форум важен, но вы сами увидите, что представителей Азии в Санкт-Петербурге будет гораздо больше, чем Европы», — предположил он.

В свою очередь региональный директор по России Восточного комитета германской экономики Кристиана Шухарт (Christiane Schuchart) выразила надежду, что ЕС и Россия смогут разработать совместную конструктивно ориентированную концепцию и будут ее придерживаться.

«Немецкие компании выступают за такую европейскую политику, которая смогла бы привести к росту и улучшить отношения между странами Евросоюза и России. Сегодня мы вновь наблюдаем положительную динамику в диалоге между ЕС и РФ и надеемся, что это найдет отклик и в сфере экономического взаимодействия», — сказала она.

Кристиана Шухарт отметила, что ПМЭФ играет особую роль в налаживании такого сотрудничества.

«Для многих немецких компаний ПМЭФ стал одной из важнейших конференций в России, которая служит платформой как для обмена информацией об актуальном экономическом положении дел, так и для встречи с бизнес-партнерами. На полях форума согласовываются проекты и развиваются контакты, что в свою очередь играет важную роль при принятии будущих корпоративных решений. В рамках ПМЭФ в этом году мы также планируем подписать ряд соглашений между немецкими и российскими компаниями», — пояснила представитель Восточного комитета германской экономики.

По ее словам, у ЕС и России есть много общих тем, подход к которым удастся найти лишь совместными усилиями.

«Существует в определенном роде необходимость развернуть нынешнюю ситуацию в позитивное направление. У нас есть большие, интересные для обеих сторон темы, как, например, повышение производительности труда, развитие малого и среднего бизнеса, цифровизация экономики, реализация целей по защите мирового климата, надежное энергетическое и сырьевое обеспечение, а также улучшение мобильности. Современные и инновативные компании из ЕС и России уже работают совместно над решением вопросов во всех вышеуказанных сферах, но есть еще большой потенциал для усиления сотрудничества. Конечно же, нельзя умалчивать о политических разногласиях и конфликтах. Иностранным инвесторам в России необходима перспективная и стабильная среда, поэтому мы ожидаем от обеих сторон содействия новым попыткам установления доверия и активной работы над мирным решением существующих конфликтов», — резюмировала Кристиана Шухарт.

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