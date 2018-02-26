Плюсы и минусы интернет‑магазинов: низкие цены и риск потерять деньги

Интернет проник во все сферы жизни современного человека: он предоставляет информацию, упрощает общение и дает возможность покупать различные товары, не выходя из дома. Читайте в материале «РИАМО в Королеве» о плюсах и минусах онлайн-шопинга.

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Популярность онлайн-шопинга

Купить в Сети сегодня можно что угодно – начиная обычными товарами для каждодневного использования и заканчивая редкими и эксклюзивными вещами. Распространена как торговля новыми товарами от различных брендов и официальных интернет-магазинов, так и подержанными – от перекупщиков или частных лиц.

В России с каждым годом растет популярность онлайн-шопинга. Причем это касается и заказа товаров за рубежом, и покупок в местных интернет-магазинах. В последних чаще всего покупают одежду, обувь, аксессуары, украшения, предметы интерьера, бытовую технику, подарки. Плюсов у онлайн-торговли действительно много.

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Плюсы

Экономия времени

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В первую очередь, покупки через интернет экономят ваше время. Если продуктовый магазин обычно расположен недалеко от дома, то за качественной одеждой или техникой зачастую нужно ехать через весь город – а свободное время в наши дни ценится не меньше денег.

Совершить покупку в онлайн-магазине можно в любое удобное время и из любого места – лишь бы был доступ к Сети. Чтобы выбрать несколько товаров и оформить заказ, понадобятся считанные минуты – особенно когда клиент привык к конкретному интернет-магазину и хорошо ориентируется на сайте. Многим помогают приложения для смартфонов и персональные предложения, которые формируются в личном кабинете.

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А вот при обычных покупках «вживую» иногда можно потратить на шопинг целый день, особенно перед праздниками, когда в магазинах скапливается огромное количество покупателей.

Экономия денег

Также интернет-покупки экономят деньги. Множество промо-акций и скидочных программ позволяют покупать товары заметно дешевле. Самые ощутимые скидки – на дорогую брендовую одежду и бытовую технику. Но заметьте: даже без скидок товары в интернет-магазинах всегда дешевле.

Никакого обмана тут нет: интернет-магазину не нужно тратить деньги на красивые шоурумы и дорогие площади в многолюдных торговых комплексах. Складские помещения обычно расположены за чертой города, в любом случае их аренда стоит гораздо дешевле. Поэтому интернет-магазины могут привлечь максимум покупателей, предложив им качественные товары по очень привлекательным ценам.

Стоит заметить, что онлайн-заказ можно сделать и в некоторых крупных сетевых магазинах, причем цены на товары в интернете обычно бывают ниже.

К тому же, многие интернет-магазины сейчас делают доставку бесплатной, если покупка стоит больше определенной суммы, что тоже экономит денежные средства.

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Широкий ассортимент

Еще одним плюсом является огромный ассортимент товаров. Принято говорить, что в Сети можно найти все товары мира, и это не преувеличение. Если чего-то нет на одной торговой площадке, это обязательно найдется на другой, переход на которую состоится за один клик в поисковике. С «физическими» магазинами такое представить сложно.

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Более того, в интернет-магазинах обычно представлена широкая линейка размеров и цветов, что особенно актуально при выборе одежды и обуви. Всегда можно подобрать наилучший вариант как для взрослого, так и для ребенка.

Удобная доставка

Несомненным преимуществом интернет-шопинга является возможность выбора способа доставки. Кому-то удобнее ждать курьера прямо дома – он приедет в удобное время. Другие предпочитают самостоятельно ехать в пункт самовывоза или выдачи заказов, которые сейчас все чаще появляются в шаговой доступности.

Сюда же можно отнести удобную оплату товаров. Так, покупки можно оплатить картой сразу после онлайн-заказа – тогда останется только получить или забрать их. Некоторые используют электронные деньги, а часть интернет-магазинов позволяют расплатиться накопленными баллами. Также можно оплатить товары при получении – курьеру или в пункте выдачи, причем обычно как наличными, так и картой.

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Минусы

Проблемы с доставкой

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К сожалению, жители Подмосковья все еще могут столкнуться с этой проблемой: расположенные в Москве интернет-магазины не всегда готовы доставить покупки за пределы МКАД, особенно если речь идет о единичных товарах. Иногда доставка по Подмосковью есть, но стоит очень дорого.

Еще один минус для покупателя: неудобный пункт самовывоза. Порой склады расположены так, что добираться до них долго, дорого и некомфортно.

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Впрочем, с развитием курьерских служб в регионе и снижением цен на доставку эта проблема постепенно становится неактуальной. Буквально за несколько лет в этом вопросе произошли заметные позитивные изменения.

Наконец, перед праздниками клиенты могут столкнуться с задержками доставки и даже отсутствием товаров, так как это поистине «горячее» время для интернет-магазинов. К сожалению, их владельцы иногда пользуются предновогодней «лихорадкой» или суетой перед 8 марта для обогащения, и это «бьет» по покупателям.

Сложности с возвратом

Следующий минус касается ситуации, когда товар до вас добрался, но не подошел или даже оказался с дефектом. Иногда вернуть его непросто.

Крупные и уважающие себя и клиентов онлайн-магазины имеют сервисы для возврата покупок, так что вернуть неподходящий товар или некачественную вещь можно, пусть и придется потратить на это определенное время. Но с небольшими торговыми площадками могут возникнуть тупиковые ситуации.

Именно поэтому стоит внимательнее относиться к выбору обуви и одежды в интернет-магазинах – подобрать размер без примерки, «на глазок», бывает непросто. Довольно велик риск получить вещь, которая велика или мала. Поэтому рекомендуется тщательно все продумывать, прежде чем оплачивать товар. Лучше заплатить уже при получении – и только после примерки.

Впрочем, крупные интернет-магазины, специализирующиеся на продаже одежды, уже добавили к списку своих услуг примерку заказанных вещей. Обычно это можно сделать как в пункте выдачи заказов, так и дома при доставке курьером.

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Риск нарваться на мошенников

Наконец, главный минус совершения покупок в интернете – это риск нарваться на мошенников и потерять деньги. Причем проблемы могут быть самыми разными: начиная от завышенной цены и условий доставки и заканчивая подложными товарами. А бывает и так, что клиент оплатил заказ, а продавец исчез, не выслав вещь. В этом случае найти виновника и вернуть деньги практически невозможно.

В зоне риска небольшие интернет-магазины, которые ничего не гарантируют покупателям, а также интернет-площадки для приобретения товаров с рук. Поэтому чтобы не стать жертвой недобросовестных продавцов, не поленитесь почитать отзывы о магазине в Сети – существуют ресурсы, на которых пользователи делятся впечатлениями о качестве предоставленных услуг. Как правило, они позволяют составить адекватную оценку той или иной компании.

Но лучше всего пользоваться крупными и проверенными торговыми площадками, которые уже завоевали репутацию надежных и честных интернет-магазинов. Тем более, что у них и ассортимент товаров широкий, и цены всегда ниже, и обслуживание клиентов лучше.





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