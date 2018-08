Плохой старт августа для рубля, но это вряд ли конец

Рубль терял в первый день торгов в августе. Пара прибавила в среду 54 копейки, поднявшись к 63.05, а подросла на 36 копеек до 73.51. Важным драйвером ослабления рубля стало падение нефти. За последние два дня потеряла 4%, вернувшись в область минимумов последних трёх месяцев у $72.50.

Доллар поднялся выше 63 рублей

У нефти две ярко выраженные модели поведения в летние месяцы. В первом случае нефть переживает внушительную коррекцию в первом полугодии и отлично себя чувствует во втором. В последний раз так было в 2017-м. Но динамика этого года говорит о другой модели поведения с разворотом в июне-июле отрицательной динамики во втором полугодии.

Два мощных примера такой модели в 2008-м и 2014-м. По этой же модели нефть отработала во 2016-м. И динамика нефти в июле и первые дни августа указывает, что эта же модель поведения будет у нефти и в текущем году.

Нефть активно теряла последние два дня

С фундаментальной точки зрения важно, что годом ранее мировая экономика, а вместе с ней и глобальное потребление ресурсов и энергии, ускорялись. А сейчас страхи перед торговыми войнами и «рассинхронизация» роста ухудшают показатели развивающихся стран, вносивших наибольший вклад в рост потребления.

Вчера и сегодня с утра рубль также лишился ещё одной поддержки. Спрос на рисковые активы сокращается на возобновлении страхов вокруг торговых войн, когда администрация президента США предложила 25% тарифы на импорт из Китая объёмом до $200 млрд. Китайские акции теряют более 1% с утра, быстро вернувшись в область годовых минимумов, достигнутых в прошлом месяце.

Китайские акции возобновили снижение с новой силой

Кроме того, на российский рубль негативно влияет подтверждение курса ФРС на в сентябре и декабре. Рынки развитых стран слабо отреагировали на эту новость, но на развивающихся площадках может усилиться отток капитала из-за сокращения разницы между процентными ставками в США и на развивающихся рынках.

Александр Купцикевич, аналитик FxPro

