Платина все еще надеется на автопром

30 августа октябрьские фьючерсы на платину упали на 0,4%, до 1002,10 доллара за унцию. Эта отметка выше психологически важного уровня в 1000 долларов, хотя еще в начале августа металл падал до 974 долларов за унцию — минимального значения с 21 декабря 2020 года. Эксперты рынка заявляют, что если мировая экономика не начнет активно восстанавливаться, спрос на промышленные металлы и, в частности, на платину, продолжит падать. Это может обвалить котировки даже к 700 долларам за унцию.

Падение интереса к платине со стороны инвесторов носит как рыночный, так и фундаментальный характер. Сильное давление на рынок драгметаллов оказало заявление, сделанное в Джексон-Хоуле главой ФРС Джеромом Пауэллом, который хотя и заявил о приближении момента, когда регулятор будет сворачивать поддержку рынков и экономики, но отметил, что пока это время еще не наступило. Заявление стало причиной роста курса доллара, что традиционно вызывает падение интереса к драгметаллам — золоту и серебру в том числе.

Что же касается фундаментальных факторов, то пандемия коронавируса продолжается, и о восстановлении мировой экономики к допандемийному уровню говорить не приходится. В связи с этим и на фоне дефицита чипов наблюдается снижение промышленного спроса на металл со стороны автомобилестроителей. А поскольку платина хотя и является драгметаллом, но используется в большей степени по индустриальному назначению, падение спроса также оказывает сильное давление на ее котировки.

Надежда платины — автопром

Рынок платины можно назвать очень узким и специфичным направлением, в которое следует инвестировать лишь при чётком понимании ожидаемых триггеров роста рынка с обязательной последующей фиксацией прибыли, говорит аналитик по глобальным рынкам ИФК «Солид» Иван Домолазов. С начала нынешнего года спот-цены платины снизились примерно на 6%. Платина относится к драгоценным металлам, и её многолетняя доходность существенно уступает не только индексу S&P 500, но и другим благородным металлам. Так, эффективная доходность платины за 10 лет находится на уровне -5%, что существенно ниже золота, которое принесло инвесторам в среднем 1% в год. Если мы посмотрим на период 40 лет, то и здесь аннуитетная доходность платины (~2.5%) уступает золоту (~3.5%) и серебру (~2.7%).

Не стоит забывать однако, что помимо своей «функции» как драгоценного металла, платина активно применяется в промышленных целях — в первую очередь в автомобилестроении, напоминает Домолазов. По его мнению, этот факт может оказаться триггером роста спроса на платину и, как следствие, повышения ее стоимости. Во всяком случае ожидается, что доля потребления платины в 2021г в автопроизводстве достигнет 36% в сравнении с 31% в 2020г.

Разумеется, указывает эксперт, прошлый год был кризисным — в том числе в сфере производства и поставок новых автомобилей. Но помимо фактора низкой базы прошлого года мы, скорее всего, увидим дополнительный прирост спроса в связи с ростом доли потребления электромобилей. Это подтверждается консенсус-прогнозом цены платины. Так, по медианной оценке аналитиков, спот-цена платины достигнет 1200 долларов за унцию к концу 2021 г. и продолжит плавное повышение до начала 2024 г.

Перспективы у платины есть

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, в свою очередь, отмечает, что котировки платины на текущей неделе меняются в соответствии с общим трендом изменения цен активов против доллара. «Американец» находится под давлением после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, который в пятницу обозначил на ближайшую перспективу продолжение стимуляции экономики мощным наращиванием денежной массы и сохранением низких процентных ставок. Доллар снижается в цене третий день, и во многом поэтому растут котировки альтернативных активов, включая платину. С 27 по 31 августа металл дорожал с 975 выше 1011 долл. за унцию, преодолев важный психологический рубеж в 1000 долларов.

Таким образом, уверен эксперт, локально стоимость платины сейчас зависит не столько от спроса на неё (в том числе, в автопроме), сколько от политики ФРС и позиционирования доллара по отношению к иным активам. Тенденция к дальнейшему ослаблению доллара может не продолжиться; соответственно, и подорожание платины приостановилось во вторник на рубеже около 1007 долл. Вероятно, сегодня котировки останутся в диапазоне 1000-1010 долл., поскольку важных событий 31 августа не ожидается.

События, на которые будут ориентироваться инвесторы, предполагаются в оставшиеся дни текущей недели, полагает Гойхман. В среду выйдут данные о деловой активности и занятости в США, а в пятницу — комплекс показателей по рынку труда США, на который традиционно обращают внимание и ФРС, и участники торгов. В случае ожидаемого позитива предпосылки к сворачиванию стимулов могут усилиться, что способно привести к укреплению доллара и негативно повлияет на стоимость платины. Её котировки в таком случае могут опуститься к недавним августовским рубежам 950-980 долл.

Но нужно иметь в виду, добавляет эксперт, что на таких уровнях металл становится привлекательным для покупок. Кроме того, постепенно автопром будет восстанавливаться после пандемического падения спроса и нарушений поставок комплектующих. Потребность в платине для него и для иных отраслей промышленности станет расти. Соответственно, ожидают в TeleTrade, есть и перспективы повышения котировок в ближайшие месяцы к 1050-1100 долларам.

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