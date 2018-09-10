Платежная дисциплина российского бизнеса остается под давлением несмотря на робкое оживление экономики

Платежная дисциплина российского бизнеса остается под давлением несмотря на робкое оживление экономики



Робкое оживление экономики пока заметно не повлияло на платежную дисциплину российского бизнеса, которая остается под давлением и даже имеет тенденцию к ухудшению, следует из данных официальной статистики и системы «СПАРК-Мониторинг платежей».

Предприятия и организации, по данным Росстата, увеличивали просроченную задолженность перед своими поставщикам в пяти из шести месяцев 1-го полугодия 2018 года: рост «дебиторки» поставщиков в разрезе «месяц к месяцу» составил в феврале 4,5%, в марте — 4,1%, в апреле — 9,1% и в июне — 1,9%. Исключением стал май, когда отмечалось снижение на 0,7% к апрелю.

Похожая картина складывается и на основании выборочных данных системы «СПАРК-Мониторинг платежей». Доля компаний, своевременно рассчитывающихся со своими поставщиками, снизилась во 2-м квартале этого года на 5 процентных пунктов — до 69,2 % по сравнению с предыдущим кварталом, при этом на 5,3 процентного пункта — до 10,5%, возросла доля компаний с просрочкой оплаты более 60 дней.

Чем меньше масштаб бизнеса, тем хуже ситуация с платежами, следует из данных «СПАРК-Мониторинг платежей». В сегменте малого бизнеса доля компаний с просрочкой оплаты поставщикам более 60 дней увеличилась на 2,7 процентного пункта, среднего — на 2, крупного — только на 0,9.

Проблема роста просроченной задолженности весьма актуальна для бизнеса, следует из данных проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей ежеквартального анкетирования «Состояние российской экономики и деятельность компаний». Неплатежи со стороны контрагентов как фактор, негативно влияющий на деятельность компании, в апреле-июле снова вышел на первое место: его выбрали 44,2% респондентов. Значимость этой проблемы выросла — в апреле она находилась на втором месте списка с долей респондентов 28,4%. Следствие роста просроченной задолженности — недостаток оборотных средств — мешал работе 37,7% организаций, что на 5,3 процентного пункта выше показателей апреля.

В целом ситуация с платежной дисциплиной покупателей стабильна, отмечает исполнительный директор Ассоциации факторинговых компаний Дмитрий Шевченко. Вместе с тем сохраняются риски замедления расчетов в секторе b2b во 2-м полугодии 2018 года, снижается число компаний, которым может быть предоставлена длительная отсрочка в 60 и более дней.

В отраслевом разрезе снижение уровня расчетов с поставщиками продемонстрировали, в частности, компании оптовой и розничной торговли, общественного питания, строительного сектора, производства пищевых продуктов, следует из данных «СПАРК-Мониторинг платежей». В перспективе, по мнению Д.Шевченко, в более выигрышной ситуации в части дисциплины платежей будут отрасли, где конечным потребителем выступают физические лица — товары повседневного спроса, продукты питания, бытовые услуги, электронная коммерция. В корпоративном секторе поставщики будут ориентироваться на отрасли со стабильным денежным потоком — например, государственные контракты, контракты государственных компаний и связанные с ними, зависимые от них поставки.

Кардинально решить проблему неплатежей в строительном секторе пока не удается, отмечает гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко. Компании строительного сектора продолжают банкротиться темпами, превышающими показатели докризисного 2014 года, хотя число новых банкротств и сократилось в I полугодии текущего года до 1056 по сравнению с 1287 за аналогичный период прошлого года. С 19,1% до 18,7% снизилась доля просроченной задолженности строительных компаний в общей величине кредитной задолженности перед банками — но в докризисный период она не превышала 9%, напоминает эксперт.

На строительные работы, по данным Н.Алексеенко, приходится до 50% от всей величины госконтрактов, поэтому строительный сектор чувствителен к платежной дисциплине государственных заказчиков. И если заказчики всеми доступными законными способами откладывают оплату по договорам, то это может порождать «цепочку неплатежей» между подрядчиками. Поправки в федеральный закон №44-ФЗ о госзакупках, устанавливающие требование оплаты работ в 30-дневный срок после подписания актов, пока не принесли строительным компаниям нужного результата, замечает эксперт. Это тормозит улучшение ситуации с уровнем расчетов в отрасли.

Сфера электроэнергетики также пока мало выигрывает от слабого роста экономики, есть улучшения на отдельных территориях или в отдельных группах потребителей, но изменения еще не носят системный характер, рассуждает председатель правления ассоциации «Надежный партнер» Андрей Романчук. На розничном рынке электроэнергии сохраняется высокий уровень оплаты — в среднем по России он составляет 98,8%, то есть количество дисциплинированных потребителей преобладает. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 0,4 процентного пункта.

Лучше всего платит бюджетный сектор, хуже — непромышленные потребители, включая предприятия ЖКХ, и население, на которых приходится более половины всей задолженности. Улучшилась ситуация во взаиморасчётах между сбытовыми и сетевыми организациями.

На оптовом рынке электроэнергии и мощности задолженность выросла почти на 9 млрд рублей с начала года. При этом А.Романчук обращает внимание, что накопленная на оптовом рынке задолженность, которая уже достигла 75,9 млрд рублей, распределена крайне неравномерно — 2/3 традиционно приходится в Северо-Кавказский федеральный округ. Тем не менее, по его словам, системные проблемы по группам неплательщиков одинаковы практически по всем регионам страны. Предпосылок для видимого улучшения ситуации с уровнем расчетов в отрасли до конца года нет, резюмирует эксперт.

Но показатели текущего года остаются все же лучше прошлогодних. Если в 1-м полугодии 2017 года просроченная дебиторская задолженность, по данным официальной статистики, находилась в диапазоне 7,2-7,3%, то в январе-июне текущего — 6,0-6,5%. Аналогичную тенденцию показывают данные системы «СПАРК-Мониторинг платежей»: доля компаний с просрочкой оплаты более 60 дней (анализ сопоставимой выборки) по сравнению со 2-м кварталом прошлого года снизилась на 3,7 процентного пункта.





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