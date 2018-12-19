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Пластуны принесли в Раду Вифлеемский огонь и спели колядку (ФОТО, ВИДЕО) — Деловая столица

Политика 19 Дек 2018
Пластуны принесли в Раду Вифлеемский огонь и спели колядку (ФОТО, ВИДЕО) — Деловая столица
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Сегодня, 19 декабря, украинские пластуны принесли в Верховную Раду Вифлеемский огонь и поздравили депутатов с рождественскими праздниками колядкой

В зал парламента их пригласил спикер Андрей Парубий, передает «ДС».

«Во всем христианском мире существует прекрасная предрождественская молодежная акция. Скауты из разных стран мира зажигают огонь от лампадки в Вифлееме на месте рождения Иисуса Христа и раздают его, чтобы этот огонек попал в каждую семью. Его передают в храмы, государственные учреждения, больницы, детские дома. Украинские пластуны повезут этот огонь на передовую, к нашим украинским защитникам, чтобы воины, находящиеся вдали от своих семей, могли почувствовать дух Рождества», — сказал он.

После его приглашения в зал Верховной Рады пришли украинские пластуны, которые спели колядку и внесли в парламент лампадку с Вифлеемским огнем.

Как сообщала «ДС», вчера, 18 декабря, представители скаутской организации «Пласт» передали президенту Петру Порошенко Вифлеемский огонь мира.

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