Вы здесь: Главная / Политика / Пираты освободили из плена семерых украинских моряков. Новости политики

Пираты освободили из плена семерых украинских моряков. Новости политики

Политика 24 Май 2020
Пираты освободили из плена семерых украинских моряков. Новости политики
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Сегодня, 24 мая, пираты освободили из плена экипаж судна MSC TALIA F, семеро членов которого являются гражданами Украины

Об этом написал в своем Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает «ДС».

«22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе 7 граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F… Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой», — отметил он.

По словам Кулебы, в освобождении принимали участие украинские дипломаты и представители компании-судовладельца.

Как сообщала «ДС», семь украинских моряков с судна MSC Talia F попали в плен к пиратам в Гвинейском заливе.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство



Источник

В Киеве нардепа Давыденко нашли с простреленной головой, - СМИ. Новости политики →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top