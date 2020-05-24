Пираты освободили из плена семерых украинских моряков. Новости политики

Сегодня, 24 мая, пираты освободили из плена экипаж судна MSC TALIA F, семеро членов которого являются гражданами Украины

Об этом написал в своем Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает «ДС».

«22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе 7 граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F… Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой», — отметил он.

По словам Кулебы, в освобождении принимали участие украинские дипломаты и представители компании-судовладельца.

Как сообщала «ДС», семь украинских моряков с судна MSC Talia F попали в плен к пиратам в Гвинейском заливе.

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