Pioneering Spirit встанет на «Северный поток-2» в ближайшие дни — EADaily

Трубоукладочное судно Pioneering Spirit должно прибыть в Финский залив Балтийского моря завтра. Такова информация Marinetraffic. По данным навигационного портала, крупнейшее трубоукладочное судно в мире указало, что конечной точкой его нынешнего маршрута является Финский залив, приход в который должен состояться 19 декабря в 11.00. В то же время Marinetraffic показывает, что судно находится уже в Балтийском море, но у берегов Дании, откуда до Финского залива более 900 километров. Скорость судна при этом составляет сейчас 10 узлов в час (18 км в час) и такое расстояние оно сможет преодолеть не менее, чем за двое суток.



Фото: marinetraffic.com.

Таким образом, Pioneering Spirit сможет начать работы в конце рабочей недели. Ранее, 12 декабря, оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что трубоукладчик прибудет на точку строительства глубоководной части балтийского газопровода на этой неделе. «Трубоукладочное судно Pioneering Spirit войдет в Балтийское море через мост Большой Бельт (Дания), чтобы присоединиться к флотилии судов, задействованных в строительстве газопровода „Северный поток‑2“. Cудно приступит к трубоукладке в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Финляндии на следующей неделе, — говорилось в сообщении. — На несколько дней судно остановится в Дании для проведения мобилизационных работ, после чего проследует к ИЭЗ Финляндии, чтобы продолжить укладку первой нитки газопровода».

В начале декабря в «Газпроме» сообщили, что укладка двух ниток балтийского газопровода завершилась у берегов Германии и всего на трассе «Северного потока-2» уложено 300 километров труб. Строительство «Северного потока-2» идет в соответствии с графиком, трубы в прибрежной Германии уже уложены, продолжаются работы в территориальных водах России, а также в исключительных экономических зонах Германии и Финляндии, сообщили в российском холдинге.

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Сейчас на маршруте «Северного потока-2» задействованы два трубоукладчика — Audacia и Solitaire. Они работают у берегов Германии и Финляндии. Всего, по данным Nord Stream 2AG, в морских работах участвует 20 судов. Приход трубоукладчика Pioneering Spirit значительно ускорит работы. Он способен укладывать более 100 километров газопровода в месяц. Технический директор оператора газопровода Сергей Сердюков заявил в начале ноября, что на строительстве ждут Pioneering Spirit. «Как только он явится, мы перепроверим наши планы, (рассчитаем), как сделать это максимально эффективно с учетом погоды, с учетом сезонных разрешений», — сказал Сергей Сердюков агентству РИА «Новости» и уточнил, что сроки строительства могут быть откорректированы и задача состоит не в том, чтобы выполнить какой-то пункт плана, а в полной реализации проекта в срок.

Pioneering Spirit является крупнейшим судном в своем классе. Его общая длина составляет 477 метров и оно представляет собой катамаран, способный укладывать газопровод при глубине моря до 4 км (В Черном море по маршруту «Турецкого потока» она составляла 600−2000 метров). Грузоподъемность судна — до 48 тыс. тонн, что позволяет перемещать целые морские платформы. За один раз Pioneering Spirit способен взять на главную палубу 27 тыс. тонн труб. На его борту предусмотрено размещение 571 человека. Там установлены 13 станций сварки и 6 станций по изолированию газопровода. По своим характеристикам, возможности Pioneering Spirit вдвое превышают те, что есть у Audacia, которая сейчас ведет укладку «Северного потока-2» в территориальных водах Германии. По оценкам экспертов, стоимость фрахта судна составляет 250−300 тыс. евро в сутки.

Напомним, что длина балтийского газопровода составит более 1200 километров и он пройдет вдоль уже действующего «Северного потока». Планируемая мощность двух ниток магистрали — 55 млрд кубометров в год. Разрешение на строительство «Северного потока-2» выдали все страны, кроме Дании. Строительство газопровода стоимостью 9 млрд евро планируется завершить в конце следующего года, когда завершится действие российско-украинских контрактов на поставку и транзит газа. Исходя из действующих тарифов на транспортировку газа через Украину, смена маршрута лишит «Нафтогаз Украины» доходов от транзита в $ 1,5 млрд. Еще $ 500 млн нацкомпания потеряет на «Турецком потоке». Общие же доходы «Нафтогаза Украины» от транзита газа составили в прошлом году около $ 3 млрд.





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