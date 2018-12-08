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Пинзеник уверен, что колебания курса связаны с особенностями конца года — 112.ua

Курс валют 08 Дек 2018
Пинзеник уверен, что колебания курса связаны с особенностями конца года — 112.ua
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На курс влияет повышение лишней ликвидности в коммерческих банках

ДОСЬЕ

Курс валют растет в декабре ежегодно, и это связано с особенностями конца бюджетного года. Об этом заявил экс-министр финансов, народный депутат Виктор Пинзеник в интервью для «112 Украина».

Он объяснил, что одной из причин является влияние на курс лишней ликвидности — количества свободных средств, которые есть в распоряжении коммерческих банков.

«Лишняя ликвидность — это количество свободных средств, которые есть на счетах коммерческих банков Украины. То есть эти средства могут влиять на курс. Если мы вспомним некоторые ситуации, которые случаются у нас ежегодно в конце декабря, когда вдруг начинают вспоминать, что конец года, финансировать все расходы, и растет количество денег в банках, или так называемая ликвидность, — у нас сколько лет подряд растет курс доллара. В декабре не потому что зима, а потому что есть специфические вещи, связанные с выполнением бюджета», — пояснил Пинзеник.

Ранее вице-премьер Павел Розенко заявил, что ситуация с курсом гривны стабильная, резких колебаний не ожидается.



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