Пинка для рывка: что требуется России для ускорения развития

Удастся ли нашей стране войти в пятерку ведущих экономик мира

сегодня в 17:20, просмотров: 787

Рванет Россия или не рванет? Нет-нет, не волнуйтесь: речь не о какой-то социальной опасности, переходящей в революцию. Рванет — в смысле резко ускорится в своем социально-экономическом развитии. А почему соответствующий вопрос вдруг возник? Да не вдруг, просто такая задача, если кто еще не знает, поставлена майским «суперуказом» президента (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»).

фото: pixabay.com

Так вот: все, что предусмотрено этим указом, должно быть сделано «в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации». Получается, что речь идет именно о рывке, то есть о прорывном развитии. Значит, рванем? Или опять все получится как с предыдущими стратегическими целями? Ну, взять к примеру, задачу удвоения ВВП к 2010 году. Провалили тогда выполнение задачки-то, выполнили ее всего лишь процентов на 60…

Кстати, а что такое «прорывное развитие», как понять, измерить, пощупать этот рывок? Ведь должны же быть какие-то критерии? Они и есть, это те самые национальные цели, которых Россия должна достигнуть к 2024 году. Не буду перечислять их все, благо они поименованы в упомянутом указе. Остановлюсь только на одной из них, которая, по-моему, в наибольшей мере должна свидетельствовать о том, получится рывок или нет. До 2024 года Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечив темпы экономического роста выше мировых.

Чтобы было понятнее про темпы экономического роста: это означает, что ежегодный прирост ВВП в ближайшие годы должен быть примерно на уровне 3,5–4%, потому что мировая экономика, судя по динамике ее развития в последние годы, будет расти где-то на уровне 3–3,5%. Но даже если мы достигнем искомых 3,5–4% экономического роста, может ли это свидетельствовать о рывке? Это вопрос, большой вопрос. Особенно памятуя о том, что в середине 2000-х годов у нас экономика ежегодно росла на 7–8% и никто тогда у нас не говорил (и по праву), что это какое-то прорывное развитие.

Но тогда остается главным критерием рывка вхождение в пятерку крупнейших экономик мира. С формулированием этой задачи в последнее время тоже интересные вещи происходят. Кто же входит в эту пятерку? На сегодняшний день впереди планеты всей: Китай, США, Индия, Япония и Германия, которую, так получается, мы и должны подвинуть. Не знаю, ведают ли немцы, что над ними нависла такая «угроза».

Пикантность такой постановки задачи в том, что не далее как в президентском послании Федеральному собранию от 1 марта 2018 года ставилась иная задача: Россия должна закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира. Помню, меня тогда это сильно удивило: как можно закрепиться в пятерке крупнейших экономик, еще даже не войдя туда? Ладно, не будем придираться к формулировкам: в конце концов, похоже, исправились, и решили, что будем еще только входить в пятерку крупнейших экономик мира. Это рывок? Не уверен. Тот же Китай, безусловно, совершил рывок в свое время, став в 2014 году, по данным МВФ, крупнейшей экономикой мира по ВВП, рассчитанному по паритету покупательской способности (ППС) — то есть, с учетом стоимости национальной валюты и уровня цен в стране.

А сможем ли хотя бы эти скромные 3,5–4% ежегодного роста по ВВП обеспечить? Понятно, что будущее покажет. Но уже сегодня можно оценить то, какие условия и факторы есть для столь желаемого ускоренного социально-экономического развития.

Первое: исходные позиции. По итогам I квартала 2018 года ВВП вырос лишь на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более того, он даже ниже, чем было зафиксировано по итогам 2017 года, — плюс 1,5% по ВВП. Значит, российская экономика не то что ускоряется, она, напротив, замедляется. Но не спешите расстраиваться, нам, похоже, Росстат поможет. Во всяком случае, по итогам мая 2018 года Росстат отрапортовал, что промышленное производство приросло на 3,7% по сравнению с соответствующим периодом 2017-го. И этот результат примерно в 3 раза выше, чем ожидалось по итогам мая: плюс 1,3%. Оказалось, что-то там в статистических методиках дополнительно учли, и вот вам ускорение. Пока это отразилось только на статистике по промышленному производству. Однако не сомневайтесь, что все это повлияет в нужную сторону и на экономику в целом.

Нет, я допускаю, что статистические оценки могут корректироваться. Но тогда у меня простой вопрос: почему наши корректировки происходят, как правило, в нужную сторону и в нужный момент? Знаете, это как в магазине: если обвесили, то уж точно не в пользу покупателя. Получается, что исходная позиция у российской экономики вполне себе ничего: статистически уже ускоряемся.

Второе: кадры. Рывок, прорыв, резкие перемены к лучшему — это всегда новые люди. Так жизнь устроена: социально-экономический рывок должен персонализироваться. Именно в этом случае у людей, что очень важно, формируется нацеленность на успех. Что там у нас на кадровой «поляне» произошло? А ничего, так, какие-то перестановки в правительстве, кто-то ушел, кто-то пришел. Но все большие начальники остались на своих местах. Ну, может быть, на уровне вице-премьеров «махнулись» полномочиями: кто отвечал за социалку, теперь курирует спорт, тот, кто спорт, — теперь строительство, а тот, кто строительство, — теперь энергетику… Получается: сидели-сидели, а потом озарение, и решили, что без рывка стране никак не обойтись. Нет, как-то неубедительно все это выглядит и к рывку ну никак не располагает.

Третье: программа действий. Программы нет. В соответствии с майским «суперуказом» такая программа — «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года» — должна быть утверждена только к 1 октября 2018 года. Так что пока еще над программой, будем надеяться, работают. Возникает вопрос: почему о ней нельзя было раньше позаботиться? Больше двух лет мы слышим, что свои программы разрабатывают и правительство, и Центр стратегических разработок, тогда еще во главе с Алексеем Кудриным, и Столыпинский клуб под руководством Бориса Титова.

Должен сказать, что программы, нацеленные на прорыв, так долго не готовят. Не могу здесь подобрать другого слова, но не вымучивают их так. Это не означает, что они должны быть «тяп-ляп, и готово». Нет, конечно. Просто у нас, когда эта подготовка затягивается на годы, то документ в результате бесчисленных согласований выхолащивается, теряется его радикальность, которая, как правило, и приводит к прорывному развитию.

Программа реформ при такой подготовке в значительной мере опирается на мировой опыт, простое копирование которого зачастую приводит к неоправданным издержкам. Именно это мы сегодня и наблюдаем при подготовке рывка — «российского чуда». Возьмем для примера такую «мощную» меру, как повышение налога на добавленную стоимость (НДС) на 2% (с 18% до 20%). То же самое: нужны деньги для рывка. Однако с очень большой долей вероятности эта мера на экономику подействует с точностью до наоборот, потому что увеличение налоговой нагрузки на бизнес тормозит экономическое развитие, снижает предпринимательскую активность. Больше платишь налогов государству — меньше остается денег на развитие. Все просто. Увы, понять эту простую истину властям бывает очень сложно.

Такая вот программа реформ вырисовывается, отнюдь не прорывная.

Что получается: исходная позиция для рывка вроде и неплохая, но доверия к ней особого нет из-за ненужной активности статистиков; настоящих новых лиц, олицетворяющих рывок, нет; программы этого рывка тоже нет, а отдельные объявленные меры скорее будут действовать в противоположном направлении.

Даже принимая во внимание только эти факторы, справедливо будет выразить большие сомнения в рывке. А ведь мы еще далеко не всё назвали, что может затормозить наше развитие: то же санкционное противостояние, к примеру.

Возможно, кто-то скажет: а может, и ничего страшного, и не нужен нам этот рывок, стабильность дороже, нам бы потихоньку-полегоньку. Не согласен. Мы сегодня все больше отстаем от мирового экономического развития. Понимаю, оправдания для этого всегда найдутся: то кризис, то санкции, то мировые цены на нефть упадут… В общем, как говорят в таких случаях: то понос, то золотуха. Вот только очень хочется уже вылечиться.





Источник