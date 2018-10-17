«Пиковый» год: Насколько критичен уровень госдолга Украины?

БОЛЬШЕ, НО НЕНАМНОГО

Пик выплат по госдолгу Украины наступит в первом квартале 2019 г., когда правительству необходимо будет заплатить 112, 5 млрд грн (в разных валютах). В частности, нужно отдать 58, 93 млрд грн по внутренним заимствованиям и 53, 59 млрд грн по внешним. Дальше сумма выплат по госдолгу будет сокращаться. Так, во втором квартале она составит 109, 68 млрд грн, в третьем – 84, 77 млрд грн, в четвертом — около 50 млрд грн.

В целом, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Украина в 2019 г. должна отдать треть государственного бюджета, то есть 356,98 млрд грн (около 12,75 млрд долл. по нынешнему курсу). В расчете на одного украинца эта сумма составляет около 350 долл.

госдолг Фото: АиФ в Украине

На протяжении всего текущего года многие эксперты не раз «пугали» население тем, что 2019 -й – это год, на который приходится пиковая долговая нагрузка. Тем не менее, в Минфине говорят, что долговая нагрузка в 2019 г. по сравнению с текущим не сильно возрастет.Отметим, что всего в 2018 г. Украина заплатит 335,55 млрд грн долга. Эта сумма существенно не отличается от прогноза Минфина на 2019 г., когда выплаты составят 356,98 млрд грн.

На данный момент нам остались выплаты за четвертый квартал 2018 г. Всего Украине нужно выплатить 96,60 млрд грн долга (3,41 млрд долл. по текущему курсу). Изних выплаты по внутреннему долгу составят 79,35 млрд грн (30,31 млрд грн — обслуживание, 49,03 млрд грн — погашение тела долга). Выплаты по внешнему долгу составят 17,25 млрд грн, (3,53 млрд грн — обслуживание, 13,71 млрд грн — погашение тела долга).

СЛОЖНОЕ — ПОЗАДИ

Если сравнить 2019-й с предыдущми годами, то он — вовсе и не «пиковый».

Так, по словам президентаУкраинского аналитического центра Александра ОХРИМЕНКО, в 2019-м сумма выплат по госдолгу лишь ненамного больше, чем в 2018 г. А самый большой долг приходился на 2013 г. (32 млрд долл.против 12, 75 млрд долл., которые предстоит оплатить в 2019 г.).

Аналитик финансовой компании ГК TeleTrade Владимир ЧЕРНОБАЙ говорит о том же. По его словам, в последние годы долг сокращается с «пика» 2013 г. Однако негативная чувствительность займов для экономики с того времени растет из-за сокращения масштабов экономики.

Сравнение внешнего государственного долгаУкраины и ее золотовалютных резервов(ЗВР) дает и вовсе печальную картину. Внешний госдолг в последние годы хронически опережает ЗВР Украины, и на сентябрь 2018 г. он перекрывался ними лишь на 36,2%. При этом наши ЗВР, по информации НБУ, сокращаются, с начала года они уменьшились на 1, 38 млрд долл.

​А вот старший аналитик финансовой компании Альпари Вадим ИОСУБ более оптимистичен. По его словам, в 2017 г. соотношение совокупного госдолга к ВВП сократилось до 71,8% по сравнению с 81,0% в 2016 г. И по итогам текущего года есть шанс на дальнейшее сокращение этого соотношения.

В мировой практике принято считать, что уровень госдолга 60% ВВП считается безопасным для экономики. По словам и.о. главы Минфина Оксаны Маркаровой, мы рассчитываем достичь этого уровня к концу 2018 г.

«Стратегия достаточно амбициозная: до конца этого года достигнуть 60%, в следующем году – 52% и до конца 2020 г. иметь долг как часть ВВП не более 49%», – отмечает О. Маркарова.

В. Иосуб готов поспорить с чиновницей. По его словам, соотношение госдолга и ВВП считают, как правило, по факту. Его сложно прогнозировать на будущее. Минфин достаточно точно планирует, сколько в будущем будет отдавать, исходя из размера текущего долга. Но какой будет в будущем сам долг с учетом новых заимствований, сказать гораздо сложнее. Даст ли МВФ новые транши? Если даст, то когда — до конца этого года, или в следующем? Подобные вопросы можно задать и по поводу других потенциальных кредиторов. А без точных ответов на подобные вопросы сложно оценить госдолг на дату в будущем. А, значит, и гадать о соотношении долга и ВВП.

Тем не менее, по словам эксперта, шанс на дальнейшее сокращение этого соотношения есть. И главное тут не получение кредита от МВФ до конца года. В некоторых ситуациях сокращение показателя долг/ВВП может быть достаточно разрушительным для экономики страны. Как раз в тех случаях, когда долг не удалось рефинансировать, его приходится отдавать из собственных денег, которые могли бы быть направлены на социальную сферу, инвестиции и т.д.

НЕ ВСЕГДА ПРОБЛЕМА

Интересно, что довольно высокое превышение соотношения долга к ВВП имеют и некоторые развитые страны мира, в том числе США, Япония и многие страны Европы. Однако, их это вовсе не пугает. Почему?

«Высокое превышение госдолга над ВВП существует во многих развитых странах мира уже целое десятилетие. Считается вполне нормальным финансировать госполитику за счет заимствований, превышать расходы бюджета над доходами», — говорит эксперт Украинского института публичной политики Игорь ШЕВЛЯКОВ.

По его словам, социальные стандарты, высокий уровень государственных инвестиций, требуют больших расходов, которые часто финансируются за счет заимствований. При этом, госдолги большинства ведущих экономик считались практически безрисковыми инвестициями, поэтому выпускались облигации на длительный срок: 5-10, 20-30 лет под невысокие проценты в пределах 1-1,5 % в год, почти на уровне инфляции. Экономический кризис показал неустойчивость государственных финансов. Проблемы Греции, Испании, Португалии, Италии возникли в большой степени именно по этой причине.Поскольку это большие экономики, то и объем бюджета у них немаленький.

Почему же одни страны при высоком госдолге отлично себя чувствуют, а другие сталкиваются с серьезными экономическими проблемами? Оказывается, дело не столько в размере долга, сколько в способности его обслуживать.

По словам И. Шевлякова, к примеру, в США и во Франции размер госдолга больше 100%, такая же ситуация в Греции и Италии. Но у первых проблем нет, а у вторых есть. Дело не в соотношении госдолга к ВВП, а в размере и устойчивости экономики. Те финансовые системы, которые могут обслуживать размер долга, чувствуют себя нормально, те, кто нет – сталкиваются с трудностями.

«Украинская экономика — маленькая и слабая, к тому же очень зависимая от колебаний на внешних рынках: любое изменение цены на основные экспортируемые товары отражается на нашем ВВП, соответственно и на госдолге. Поэтому для нас превышение госсдолга над ВВП более, чем на 100% вещь опасная», — резюмирует И. Шевляков.

Виктория ХАДЖИРАДЕВА

МНЕНИЕ ИОСУБА

ПОМОЖЕТ РЕФИНАНС

Ни одна страна сама не погашает свои долги, и вряд ли Украина станет исключением. Думаю, нам нужно будет пойти на рефинансирование долга, как внутреннего, так и внешнего. И это нормальный, естественный процесс. Желательно при этом, чтобы оно было частичным, т.е. чтобы часть долга погашалась за счет собственных средств, а часть – рефинансировалась, это приведет к постепенному сокращению госдолга. Хотя и это не является самоцелью. Некоторые развитые страны постоянно наращивают госдолг и весьма неплохо себя чувствуют. При этом, желательно улучшать качество госдолга, т.е. увеличивать сроки заимствований и снижать стоимость его обслуживания. Стараться, чтобы новые заимствования, которые берутся на погашение старых, были длиннее по срокам и с меньшей процентной ставкой.

Вадим ИОСУБ, старший аналитик финансовой компании Альпари

ВЗГЛЯД ШАПРАНА

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Наша зависимость от внешних заимствований увеличивается с каждым годом. Это приводит к сложности погашения данной задолженности. В 2019 г. на погашение госдолга уйдет третья часть бюджета — 427 млрд грн. Без новых заимствований уже невозможно расплачиваться по текущим долгам. В то же время замкнутый круг заключается в том, что само по себе плачевное состояние финансовой системы препятствует привлечению жизненно необходимых новых займов. Так, Киев не получил очередной транш от МВФ в размере 1,9 млрд долл. в октябре текушего года, и это закрывает возможность кредитования от Всемирного банка и макрофинансовой помощи от Евросоюза. При этом МВФ определил, что Украине нужно более 4,5 млрд долл. для покрытия внешних обязательств в 2018-начале 2019 г.

Без МВФ вряд ли нам будет нелегко справиться с долгами. Но сказать, что это будет слишком большой нагрузкой на экономику, тоже нельзя. Другими словами, без помощи Фонда экономика Украины не рухнет. В тоже время, в случае отказа работы Фонда с нами, Минфину потребуется провести еще одну реструктуризацию выплат. Учитывая рост процентных ставок на рынке по займам правительств с развивающихся рынков, для Украины этот сценарий — крайне нежелательный.

Виталий ШАПРАН, финансовый эксперт

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