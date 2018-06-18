PHD Russia: что нового в мире технологий





PHD Russia представил новый дайджест интересных событий из мира технологий.

Будущее ритейла. Что это значит для брендов

В этой статье мы делимся мнением мировых экспертов PHD о технологиях и изменении поведения потребителей, которые приводят к существенным сдвигам в области электронной коммерции и ритейла. Конечно, не все бренды и категории будут полностью затронуты процессом е-коммерциализации в ближайшее время, однако внимательное их изучение, планирование и тестирование должно начаться уже сейчас. Почему? Потому что потребитель уже готов к этому.

У современного потребителя нет времени

Современный покупатель ждет удобства, простоты и скорости от покупок онлайн. Это является основным драйвером изменений в розничной торговле (посмотрите на Amazon — эта компания сосредоточила усилия на разработке технологий, ведущих к сокращению времени на покупку).

Что все это значит для брендов? Минимальные сроки доставки должны стать абсолютным стандартом. Также важно помнить, что скорость, доступность и удобство пользования сайтом могут критично повлиять на бизнес.

Технологии продолжат влиять на поведение покупателей

Уже сейчас используются технологии, которые существенно повлияют на поведение покупателя и создание новых моделей удовлетворения его предпочтений. Это голосовые команды, поиск по изображениям, чатбот-коммерция.

Голосовые команды изменяют поведение потребителя — люди ищут и покупают товары в разговоре. Сейчас можно увидеть рекламу товара по телевизору и тут же заказать его, используя умную колонку (в ближайшем будущем, вероятно, Станцию. Яндекс).

Поиск по изображениям — так же повлияет на путь к покупке. Мы постоянно держим в руках камеру, в какой-то мере она является продолжением нас самих. И там, где раньше были только изображения, появляется возможность покупки.

Создаются работающие инструменты, которые позволяют потребителям сделать снимок товара в любом месте (на улице, в офисе, на вечеринке) и тут же найти и заказать его в магазине. Ebay и Google Lens уже тестируют такие сервисы.

Чатбот-коммерция — упрощение процесса покупки становится более эффективным благодаря чатботам и позволяет AI принимать решения, которые устраняют барьеры на пути к покупке.

Что это значит для брендов? Брендам будет необходимо оказаться первыми в поисковой выдаче в новых каналах коммуникации, особенно в категории импульсных покупок. Также возрастет важность рекомендательных сервисов, потому что именно они (после цены и наличия на виртуальной полке) будут влиять на «выдачу» товара голосовому помощнику. Говоря о изображениях, то в 40-ка миллионах фотографий, размещаемых в Instagram ежедневно, есть огромные возможности как для брендов, так и для продавцов. Чатботы позволят потребителям легко и быстро совершать покупку, а брендам — стимулировать продажи.





Отношение покупателей к традиционному ритейлу изменятся

Так как бОльшую часть продуктов будут покупать в интернете, то опыт от использования офлайновой точки тоже изменяется. Поиск информации о товаре в интернете, отзывов и рекомендаций создает определенный набор ожиданий от покупки, который при визите в офлайн магазин должен только расшириться.

Новая тенденция «showrooming» показывает, что ритейлеры используют офлайновый магазин как часть пути к покупке, которая не обязательно произойдет именно в офлайне. Зачастую покупатели проводят исследование офлайн, а покупают онлайн. К этому надо быть готовыми и довести офлайнового покупателя в покупке с вашем же онлайн магазине, сделать так чтобы конкуренты не перехватили его по дороге, что случается не так уж редко.

В этом также помогут технологии:

Маячки — bluetooth и ультразвуковые технологии;

Геолокация — wi-fi и данные сотовых операторов;

Дополненная реальность — для нового опыта покупок;

Магазины без касс, с доставкой до квартиры. Amazon дошел до крайности и открыл магазин для оплаты покупок через интернет.





Конечно e-commerce никогда не победит розничные магазины, потому что шоппинг по-прежнему остается любимым занятием обывателя. Однако сам процесс покупки изменяется, более того, e-commerce будет существенно влиять на прирост продаж в розничных точках. Теперь, пролистывая свои ленты в Instagram или ВК, мы можем читать посты популярных шопоголиков и буквально загораться покупкой, которая в конечном итоге приводит нас в магазин.

Что это значит для брендов? Электронная коммерция и текущие изменения в ритейле — это не задача отдельных продавцов и торговых сетей. Эти изменения затрагивают в той или иной мере все категории и бренды. Ведь переосмысление пути потребителя к покупке существенно повлияет на бизнес в целом. Поэтому e-commerce должен стать частью бизнес-стратегии, маркетинга и медиа стратегии для каждого бренда, который хочет не только поднять свои позиции на рынке, но и просто выжить в нем.

Независимо от того насколько вы ощущаете сегодня потребность в этом канале продаж — помните, ваши потребители все чаще будут e-покупателями.





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