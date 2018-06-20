Peter Lions: Что известно о «секретном аккаунте» Порошенко в «Фейсбуке»

Журналист Александр Дубинский опубликовал информацию о том, что президент Украины Петр Порошенко тайно сидит на Фейсбуке из аккаунта Peter Lions. На него якобы подписана вся его семья, подчиненные и известные политики

Попробуем разобраться, какие этому есть доказательства.

Дубинский написал, что «в течение 4,5 лет Порошенко скрывался под псевдонимом Peter Lions. Петр Лев. С аватаркой Питера Пэна», информирует «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

По его словам, после того, как эта информация была опубликована, аккаунт был зачищен, а содержание страницы теперь скрыто от тех, кто не в друзьях.

В качестве доказательств Дубинский опубликовал скриншоты, сделанные якобы с этой страницы до того, как их было удалено.

В друзьях у «льва Петра» — «Кононенко с женой (Анастасия Мерседес), Грановский, банкиры, депутаты и бизнесмены, а также несколько доверенных порохоботов», — пишет журналист.

Один из порохоботов, по словам Дубинского — Павел Нусс делает все, чтобы раскрыть инкогнито президента.

Сам Нусс эту информацию пока никак не комментирует, а на его странице появилась заметка о том, как Коломойский купил «1+1», а Дубинский ездил к Гужве в Австрию. С оскорбительной карикатурой.

Но вернемся к статье Дубинского. Далее он утверждает, что в друзьях у Петра Лайонса — его жена Марина Порошенко под псевдонимом «Маргарита Зайцева» (это якобы доказывает то, что в 2014 году эту страницу лайкнули пресс-секретарь первой леди Инна Битюк и исполнительный директор фонда Петра Порошенко Елена Безрека) и дети: Александра Порошенко, которая подписывается Sasha Lavirim, Михаил Порошенко, невестка Юлия.

Сейчас, напомним, этой информации на аккаунте Питера Лайонса или нет, или она скрыта от тех, кто не добавлен в друзья. То есть нет доказательств, что эти люди в друзьях у этого Питера вообще были.

Кстати, это не единственный «Питер Пэн» в «Фейсбуке», есть страница с таким же именем и она, как указано, принадлежит Виктору Голоте.

Этот Виктор также имеет знаменитых друзей, страница его открыта, но контент — сплошные перепосты смешных картинок. Может кто-то оперативно переименовался, чтобы отвлечь внимание от президента? Думаем, что Дубинскому крайне необходимо с этим разобраться, если уж взялся раскрывать тайные аккаунты.

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