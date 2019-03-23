Песни апополитического акына: Что должна сделать Тимошенко, чтобы Каплин подавился Новости Власть Весь мир на Depo.ua. Новости Власть на Depo.ua — Depo.ua

Все выборы я ожидал чего-то страшного, даже ужасного от Сергея Каплина. И вот вижу новость «Каплин пришел с топором к Коболеву». Ну, наконец-то. Именно этого и ждал

Фото: Facebook/Сергей Каплин Автор: Олесь Мартынюк

Вот он — настоящий Каплин. На которого смотришь и вспоминаешь Motorhead с их «Дьявол в моей голове». Вспоминаешь, как он топором ломает дверь кабинета полтавского мэра.

И вот, наконец, снова драйв. С топором к Коболеву прямо в «Нафтогаз». Коболева, конечно, жаль… но на войне как на войне, а в украинской политике так же. Открываю новость с замиранием, жду жутких подробностей, читаю и… оказывается топор у Каплина отобрала охрана. Тьфу. У меня вопрос – а почему Каплин его отдал? Вот так просто взял и сложил оружие. К сожалению, этого на видео нет. Оператор нардепа, видимо, решил не снимать этот позор и капитуляцию. На видео только запечатено, как Каплин истерично трясет ручку двери кабинета руководителя «Нафтогаза». Долго так трясет. В несколько заходов, с перерывами на отдых. Измучился, вспотел, даже пиджак снял лидер «простых людей». Но скучно. Не тот уже Каплин. Даже разок с ноги в дверь не врезал. Зато начал звонить в полицию и СБУ, говорить, что в «Нафтогазе» происходит «преступление против государственного устройства Украины» и просил прислать спецназ. Почему-то вспоминается булгаковский Иван Бездомный, который звонил в милицию и просил прислать отряд на мотоциклах с пулеметами, чтобы ловить Воланда. Литературный герой осуществлял свой «сигнал» из дурки. Что касается Каплина — никому и в голову не пришло вызвать санитаров.

Конечно, какие санитары? Для чего? Это же норма политической жизни. Даже министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которой эти самые санитары в принципе подчиняются, не подумала их вызвать, когда сеанс коллективного буйства состоялся прямо на ее глазах — в Кабмине в исполнении Ляшко и компании других радикалов. А Супрун просто скучала. Демонстративно так скучала. За что получила похвалы соцсетей. Я не согласен. Нардепы неприкасаемы в случае, если их подозревают в совершении преступления. Хорошо. А если нардеп сошел с ума, то он и для санитаров неприкосновенен? Видимо, да.

Ну, хорошо. Все мы понимаем, что наши политики не сумасшедшие. Просто таким нелепым способом они пытаются нам понравиться. Все это от любви к избирателям. А Каплин тупо позавидовал Ляшко, который колотился в Кабмине и требовал освободить Коболева. И в отчаянии от зависти пошел к последнему с топором. Вообще, как и все простые люди, Каплин просто не может пережить, что кто-то из его коллег по цеху сделал нечто, чего он еще не делал. Ну вот, взяла Тимошенко, проголодавшаяся по дороге на встречу с избирателями, остановилась, и так просто взяла и купила хот-дог. А кто-то снял и в сеть выложил. Каплин давай сразу фотографироваться с четырьмя хот-догами. А если бы Тимошенко раз головой… То Каплин тоже – четыре? Я бы на месте Тимошенко подумал над тем, как бы потроллить Каплина. Ну, попробовала бы она на камеру съесть десять хот-догов, например. Сумел бы Каплин сорок за раз? Или слабо?

В конце концов, завистливым глазом за коллегами-политиками смотрит не только Каплин. Вот Зеленский, хотя пока хот-догов не ест, но завидует Порошенко, который назначил спецназовца Кривоноса в СНБО. И рассказывает, что вот он и сам хотел Кривоноса сделать «главным по обороне», даже встречался с ним, но украл у него коварный Порошенко министра обороны будущего. А мне кажется — нечего тут завидовать. Ты сначала заведи своего Гладковского, а если не имеешь такового — попроси у Коломойского, он тебе выдаст некоего Игоря Палицу (а то Кошевой и «Укроборонпром» — это совсем не смешно, хотя Зеленский единственный политик, над которым смеяться не грешно), вот тогда может получишь «бигусгейт», свинок от «Нацдружин» и свои 15 минут славы. Пока же Зеленский смог лишь положить глаз на нардепа от БПП Сергея Лещенко, но, чтобы забрали такое добро, Петр Алексеевич готов и приплатить. А в целом эти выборы совсем без креатива. А где же новые технологии? Диджитилизация политического насилия? Порноместь, в конце концов? С ней пока один Ляшко познакомился в свое время. Не доросли, похоже, еще.

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