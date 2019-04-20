Песни аполитичного акына: Коломойский — последний рыцарь Великой хартии вольностей олигархов

Коломойский претендует на роль морального авторитета для всех украинских олигархов

Игорь Коломойский

Автор: Олесь Мартынюк

Коломойский – вечный тролль украинской политики – бывает просто прекрасен в своей непосредственности. При чем его остоумные шутки прямо искрят искренностью, если, конечно, кому-то захочется рассмотреть ее за шутливой дымовой завесой. Вот, например, в последнем интервью Игорь Валерьевич игриво так обозвал одного из кандидатов дураком, потому что, мол послушался советчицы и захотел отобрать у него медийный ресурс вместе с системным банком. Но прокол вышел. И советчица дура. А раз ваши советники идиоты, то вы и сами не лучше. Впрочем, на самом деле, всей этой веселой и апокрифической историей Коломойский хотел сказать несколько другое. А именно – плохо не то, что тот кандидат в президенты хотел канал с банком «отжать». При случае Коломойский и сам бы так поступил. Но не в таком высоком статусе. Возможно, поэтому Коломойский и не желает себе высоких должностей. Плохо, по мнению Коломойского, что кто-то получив высокую должность не сохранил статус арбитра олигархов, а сам действовал как «последний коломойский». И именно это является в глазах Игоря Валерьевича вопиющим нарушением олигархических прав и вольностей, как он себе их рисует в идеале.

Близкими к идеалу Коломойского видимо были два президента Украины Леонид Кучма и Виктор Ющенко, поскольку они в той или иной степени и по разным причинам (первый, потому что был умный, а второй — слабый) обеспечивали всем украинским олигархам определенное равенство возможностей в их соревнованиях за собственность, государственные льготы, жирные тендеры и так далее. Кто был ловчее и хитрее тот и выигрывал. Но даже такому победителю не давали получить все. А вот уже Виктор Янукович нарушил это неписаное правило, потому что сначала у него появились любимые олигархи, а потом и они были отстранены от корыта. Коломойскому пришлось эмигрировать. А потом поддержать Революцию Достоинства. Поскольку его олигархическое достоинство грубо растоптали. А потом Игорь Валерьевич рассчитывал, что все пойдет как при Кучме и в стране будет восстановлена олигархическая состязательность. Его ждал неприятный сюрприз. Именно поэтому он в одном из давних интервью говорил, что его не устраивает, когда для одних бизнесменов одни правила игры, а для него – другие, хуже. Он не желает быть олигархом «второго сорта» и точка. По сути, Коломойский требует восстановления Великой хартии вольностей для олигархов и он в этом, пожалуй, последний рыцарь, ведь, большинство его коллег по олигархическому цеху всегда подстраиваются под существующую ситуацию.

Поэтому именно Коломойский единственный из олигархов, кто неожиданно получил шанс получить собственного, своими руками созданного Иоанна Безземельного. И теперь главный вопрос – захочет ли Коломойский придерживаться своих олигархических идеалов, когда получит все? Соблазн предать их будет значительный. Захочет ли Игорь Валерьевич обеспечить и Ахметову и Левочкину, и многим другим равные с собой права? Есть и другая проблема. А не попытаются ли эти олигархи увести от Коломойского его Иоанна Безземельного? Ждать ответов осталось не так долго.

А на данный момент Коломойский явно демонстрирует желание придерживаться духа и буквы своей Хартии. Для любопытных скажем, что английская Великая хартия вольностей, которую бароны выжали из короля Иоанна Безземельного, содержала пункт о том, что средневековые олигархи имеют право защищать свои права от короля любым способом, однако, самому королю и его семье при всех обстоятельствах гарантируется неприкосновенность. А теперь дадим слово Коломойскому. «Я не думаю, что новой власти нужно наступать на такие грабли, на которые наступил Янукович в отношении Тимошенко в 2011 году. Каким бы он не был, он был президентом страны. Пора закрыть «ящик Пандоры» политических преследований. Что бы он не сделал, это вопрос к правоохранителям. Но в любом случае он субъект политической жизни и любое его преследование, а тем более по надуманным причинам, является неприемлемым». Таким образом, Коломойский предлагает в буквальной форме придерживаться евангельского предписания не судите и не судимы будете. Что означает пакт элит. И снова вопрос захочет ли сам Коломойский его соблюдать? Впрочем, самым важным является другой вопрос – а нужна ли Украине гипотетическая «модель Коломойского»?

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