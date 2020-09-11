Вы здесь: Главная / Мировая экономика / Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на скорый рост экономики

Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на скорый рост экономики

Мировая экономика 11 Сен 2020
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Песков отметило, что коронавирус не мог не сказаться на российской экономике

Песков отметило, что коронавирус не мог не сказаться на российской экономике

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с журналистами признал, что в стране ощущаются последствия кризиса, вызванного коронавирусом. При этом он отметил, что пострадала целиком мировая экономика.

«Мы не хотели бы этого ощущать, но мы является составной частью мировой экономики», — добавил представитель Кремля.

Он отметил, что в Кремле уверены, что после снижения темпов экономического развития ситуация наладится.

«Будем надеяться, что уже в обозримой перспективе мы сначала остановим падение и затем перейдем к росту», — добавил Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что правительство активно работает для поддержания всех сфер экономики и старается минимизировать последствия, вызванные пандемией.

«К сожалению, нам их не избежать в краткосрочной перспективе, но благодаря действиям правительства и оперативным решениям удалось свести к минимуму объемы поражения нашей экономики», — добавил Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в середине марта. Была остановлена деятельность большого количества сфер экономики страны. Власти приняли решение поддержать граждан в сложное время. Так, семьи получили денежные пособия на детей младше 16 лет в размере 10 тысяч рублей.



Источник

Экологическое мышление: как жить в гармонии с природой и другими людьми :: РБК Тренды →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top