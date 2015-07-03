Песков: в Кремле не комментируют повестку в суд, переданную властям РФ по ЮКОСу

Российская сторона в конце июня получила исковое заявление бывших акционеров ЮКОСа о признании решения Гаагского арбитража в США

В Кремле не комментируют повестку в адрес властей РФ из США по иску экс-акционеров ЮКОСа. «Я не хотел бы комментировать эту тему в целом, — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Это связано с работой юристов, работой адвокатских контор. Поэтому в данном случае я не могу что- либо прокомментировать».

Российская сторона в конце июня получила исковое заявление бывших акционеров ЮКОСа о признании решения Гаагского арбитража в США. Об этом говорится в рапорте Shearman & Sterling, представляющей бывших акционеров ЮКОСа.

Посольство США в Москве передало пакет судебных документов в Москву 22 июня. Речь идет о ходатайстве экс-акционеров ЮКОСа о признании и принудительном исполнении арбитражного решения в США Властям России вручена повестка в суд, которая шла через Госдепартамент США с начала января.

Американское законодательство отводит другому государству 60 дней на то, чтобы ответить на поданный против него иск. Таким образом, Россия должна ответить на ходатайство «юкосовцев» в США до 20 августа.

Арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, в июле 2014 года вынес решения о том, что Россия обязана в общей сложности выплатить более $50 млрд компаниям, аффилированным с бывшими акционерами ЮКОСа. Суд решил, что действия России в отношении ЮКОСа можно расценить как экспроприацию инвестиций, нарушающую 45-ю статью Энергетической хартии, которую Россия подписала, но не ратифицировала. Наибольшую сумму — $39,97 млрд — должен получить кипрский офшор Hulley Enterprises Limited, связанный с бывшим контролирующим акционером ЮКОСа Group Menatep Limited (впоследствии переименован в GML), говорится в решении суда по одному из трех исков. Выплата еще $8,2 млрд присуждена кипрской Veteran Petroleum, которая выполняла роль пенсионного фонда бывших сотрудников ЮКОСа. Размер компенсации для зарегистрированного на острове Мэн офшора Yukos Universal Limited суд определил в $1,9 млрд.

В феврале стало известно, что Россия подала в окружной суд Гааги ходатайства для отмены этих арбитражных решений. «Российская Федерация 28 января 2015 года подала в Окружной суд города Гаага три ходатайства об отмене арбитражных решений, вынесенных международным арбитражем в рамках трех параллельных арбитражных разбирательств, инициированных бывшими мажоритарными акционерами ОАО «НК «ЮКОС» на основании Договора к Энергетической хартии», — отмечалось тогда в заявлении российского министерства финансов.

По материалам: ТАСС