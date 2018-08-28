«Песчаный голод»: Земля рискует столкнуться с неожиданным катаклизмом

Раскопанные пляжи, пересохшие реки, исчезнувшие острова и мертвое морское дно – все это последствия глобального спроса на песок. Если Европа в состоянии контролировать горнодобывающую промышленность, то в остальном мире твориться хаос.

За последнее время количество используемого на Земле песка утроилось и составляет 50 млрд тонн в год – 18 кг в день для каждого человека на планете. Мы все используем огромное количество осадочной горной породы для производства стекла, компьютерных чипов, косметики, экранов и бетона (львиная доля).

«Все общества построены на песке, из-за чего Земля рискует столкнуться с неожиданным катаклизмом», — говорит Паскаль Пелуцци из программы ООН по окружающей среде.

В 2014 году он опубликовал отчет, в котором обсуждается проблема роста спроса на песок и проблемы его добычи. Здания, дороги, мосты, плотины, аэропорты – всем им нужен песок. А теперь, когда мировая экономика восстанавливается, мы видим увеличение спроса на цемент и, следовательно, на песок, анализирует специалист. Только вода пользуется большим спросом у человека, нежели песок. Однако горные породы, в отличие от воды, не являются возобновляемым ресурсом, поэтому «песчаный голод» близок, как никогда.

Дабы в мире больше не пересыхали реки, острова не погружались под воду, а пляжи были внешне привлекательными, Пелуцци предложил ввести налог на бетон, и субсидирование переработки. Также необходимо обеспечить защиту побережья, уже принесшую желаемый результат в Европе.





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