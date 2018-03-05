Вы здесь: Главная / Политика / Первый замглавы Минэнергоугля Карп подала в отставку, – источник

Первый замглавы Минэнергоугля Карп подала в отставку, – источник

Политика05 Мар 2018
Первый замглавы Минэнергоугля Карп подала в отставку, – источник
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Галина Карп

«Украинская правда»

Первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Галина Карп подала в отставку. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

«Да, по Галине Карп есть такая информация», — сказал источник.

Как сообщалось, Карп занимала пост первого замминистра энергетики с июля 2016 года.

Ранее в отставку подал также заместитель министра энергетики Игорь Прокопив.

Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram
и Facebook.
Оперативно и лаконично о самом важном

← В Мариуполе создадут спортивную инфраструктуру национального уровня Кличко поставил задачу убрать нелегальных торговцев с Андреевского спуска, – замглавы КГГА →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top