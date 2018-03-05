Первый замглавы Минэнергоугля Карп подала в отставку, – источник

Галина Карп
«Украинская правда»
Первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Галина Карп подала в отставку. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает агентство «Интерфакс-Украина».
«Да, по Галине Карп есть такая информация», — сказал источник.
Как сообщалось, Карп занимала пост первого замминистра энергетики с июля 2016 года.
Ранее в отставку подал также заместитель министра энергетики Игорь Прокопив.
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