Первый вице-премьер настаивает на усилении роли госбанков в развитии экономики Украины

Первый вице-премьер Степан Кубив выступает за усиление роли государственных банков в развитии экономики Украины в рамках обновленной стратегии реформирования государственного банковского сектора.

«Каждый сам оценивает, что это (стратегия – ИФ) даст государству, прежде всего, людям. Главная суть этого документа – возврат доверия к банковской системе Украины, усиление ее роли в развитии экономики страны», — сказал он на заседании Кабинета министров в среду.

По мнению вице-премьера, государственные банки должны быть инструментом правительства в рамках действий по сокращению бюджетного дефицита и снижению инфляции. В частности, они должны выступать неким модератором улучшения рыночных ожиданий относительно роста экономики, а также стимулировать развитие экономики.

«Сегодня нельзя говорить только о монетарной или бюджетной политике. На базе этих банков мы должны формировать нетрадиционную комбинацию монетарной и бюджетной политики», — подчеркнул С.Кубив.

Вице-премьер при этом выступает за расширение роли государства в политике кредитовании госбанков.

«Общие направления кредитного и монетарного стимулирования госбанков должны быть открытыми, профессиональными, направленными на развитие именно доверия к банковской системе и развития экономики. Возобновление кредитования – это очень важный аспект», — сказал он.

Говоря о представленной Министерством финансов на заседании правительства стратегии, С.Кубив отметил: документ утверждается протокольным поручением.

«Форма принятия сегодняшнего решения – это протокольное поручение», — сказал первый вице-премьер.





Источник