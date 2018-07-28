Первый в Средней Азии магазин китайской литературы собрал много «фанатов Китая»

Находящийся в столице Киргизиистана – Бишкеке – по адресу проспект Манаса 61 книжный магазин «Шанс» – это первый в Средней Азии магазин и издательство китайской литературы. После своего открытия в октябре прошлого года он постепенно превратился в важную платформу культурных обменов между народами Китая и Киргизии, а также открыл для местных жителей окно в настоящий Китай.

Магазин «Шанс», который занимает площадь в 150 кв. метров, находится в центре Бишкека. На полках магазина представлены распространенные учебники по китайскому языку, книги на китайском языке о культуре и истории, традициях Китая и такие книги, как «Китайский путь и Китайская мечта», «Ответственность крупной страны». Здесь представлены переводы этих книг на русский, киргизский, казахский и другие языки.

«Начиная с октября прошлого года, когда состоялось открытие магазина «Шанс», он пользуется большой популярностью», – рассказывает журналистам на беглом китайском языке выпускник Синьцзянского педагогического университета Мирлан, который является сотрудником магазина.

Вокруг магазина «Шанс» расположено более 10 вузов, таких как Международный университет Киргизии, Горный институт, Национальный университет Киргизии, Гуманитарный университет Киргизии и др. Именно поэтому студенты представляют собой основную читательскую аудиторию магазина. Кроме того, есть еще местные читатели и китайские эмигранты. «Сейчас студентов, изучающих китайский, становится все больше. Когда начинается учебный год, в магазине очень много посетителей, просто яблоку негде упасть», – говорит Мирлан.

По неполным подсчетам, в специализированных учебных заведениях Бишкека зарегистрировано более 6 тыс. студентов, изучающих китайский язык, во всей стране количество изучающих китайских язык учеников и молодых людей превышает 30 тыс. Уже долгое время в стране сложилась такая ситуация, что учебных материалов по китайскому языку не хватает, а цены на них очень высокие. Многим ученикам ничего не остается, как делать ксерокопии учебных материалов. Это сильно ограничивает их возможность изучать китайский язык и знакомиться с Китаем.

В последнее время магазину «Шанс» своевременно удалось заполнить этот пробел. Как говорит депутат парламента Киргизии Каныбек Иманалиев: «Этот магазин просто на вес золота».

Мирлан рассказал журналистам, что на данный момент на полках магазина представлено более 600 книг на китайском и более 400 книг о Китае в переводе на русский и киргизский языки. На центральном стеллаже магазина лежит труд «Си Цзиньпин об управлении государством», здесь представлены переводы этой книги на английский, русский и немецкий языки. Как говорит Мирлан, сейчас это одна из наиболее продаваемых книг. Сейчас готовится перевод этого труда на киргизский язык.

Кроме того, «Кто такой Джек Ма», «Один пояс, один путь», «15 лекций о Шелковом пути», «18 лекций о Дуньхуан» и др. тоже являются бестселлерами магазина. Книга «Кто такой Джек Ма» сейчас есть на двух языках – китайском и русском. «Электронная коммерция в Бишкеке развивается не так быстро, как в Китае, сейчас только половина людей совершают покупки через Интернет. Хотя здесь нет Taobao, но многие оптовики совершают закупки через Интернет посредством сервиса Alibaba. Мы считаем, что жизнь Джека Ма очень необычна. Его книга тоже пользуется большой популярностью». Мирлан рассказал журналистам, что у местных жителей большой популярностью пользуются справочники о традиционной китайской культуре и учебники китайского языка, а еще книги о «Поясе и Пути», электронной коммерции, Интернете.

«Магазин «Шанс» – это не только первый в Средней Азии магазин китайской литературы и книг о Китае, но и первое в Бишкеке заведение, совместившее в себе чайный бар и книжный магазин». Мирлан с гордостью рассказал, что в чайном баре и функциональной зоне магазина часто проходят различные мероприятия – чайные церемонии, концерты национальных инструментов, демонстрация национальных костюмов и других китайских товаров. «В прошлый раз мы провели мероприятие для стимулирования обменов между народами наших стран, объединив китайский инструмент гучжэн и киргизский кумуз. Получилось очень хорошо, читателям очень понравилось».

В магазине «Шанс» можно найти много объявлений об изучении китайского языка, тайцзицюаня и др. мероприятиях. Мирлан рассказал журналистам, что магазин кроме продажи книг, представления предметов культуры также время от времени проводит культурные салоны, лекции, конференции, пресс-конференции новых книг, встречи с авторами (переводчиками) книг и др. Читатели здесь могут не только проводить обмены, но и учить китайский, могут принимать участие в лекциях и встречах с китайскими и местными писателями и учеными.

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