Первый – со стороны защиты: О чем допрашивали экс-министра иностранных дел в суде по делу Януковича

Леонид Кожара, экс-глава МИД

Министр иностранных дел Украины (2012-2014) Леонид Кожара, который занимал эту должность во времена президентства Виктора Януковича, стал первым свидетелем стороны защиты по делу о госизмене экс-президента, который был допрошен в Оболонском суде. Допрос прошел сегодня, 6 марта. Кожара поочередно ответил на вопросы адвокатов и прокуроров. Основные тезисы выступления министра читайте в нашей подборке.

О неподписании Соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Когда Украина вышла на прямую по подготовке к Вильнюсскому саммиту, ни одна сторона, я считаю, ЕС не был готов так же на подписание, и Украина не готова была подписать и выполнять это соглашение. Это также подтверждается тем, что даже поспешное подписание этого соглашения нынешней властью привело сначала к созданию зоны свободной торговли в тестовом режиме: мы знаем, что в течение 2014 года соглашение еще неофициально работало до вступления в силу в тестовом режиме и до обвала внешней торговли Украины. Мы знаем, что по результатам 2014 года внешняя торговля обвалилась вдвое, в том числе с ЕС упала на 25%. Таков мой вывод как профессионального дипломата: Соглашение о свободной торговле, учитывая те принципы внешней политики, о которых я говорил, стало выгодой и надежным инструментом реализации внешней политики только в случае, когда Украина становилась мостиком между крупными политическими и экономическими образованиями евразийского континента. Когда Украина начала выполнять роль пропасти, эффективность Соглашения об ассоциации резко упала. Экономические последствия этого мы видим сегодня.

О непосредственной Ассоциации с ЕС

Ассоциация для Украины – это процесс десятилетий существования независимой Украины с момента постановления Верховной Рады Украины от 1993 года, где Украина очертила для себя внешнеполитический курс на сближение с ЕС, который тогда еще не назывался ЕС. На протяжении всего времени много правительств и глав государства Украина пытались улучшить эти отношения. Когда мы вышли на Соглашение об ассоциации, это был длительный процесс, и Украина, и правительства, которые принимали участие в подготовке этого документа постоянно пытались улучшить условия и политической части для Украины, и особенно экономической. Потому что размеры экономики ЕС и Украины – разница по объему примерно в сто раз, это как если бы пуговицу пришивали к костюму, и никакого значения для европейской экономики это не имело. Поэтому продолжались напряженные переговоры в течение как минимум двух лет, и постоянно пытались улучшить условия. Когда стало ясно, что ЗСТ с ЕС вступает в конфликт с другими ЗСТ, действующими для Украины, в Еврокомиссию, нашим партнерам в ЕС мы начали подавать предложения о создании многосторонних комиссий по минимизации негативных последствий создания ЗСТ для ЕС. К сожалению, по политическим причинам, в том числе тем, о которых я говорил, ЕС отказывался создавать эти механизмы. На мой субъективный взгляд, в этом есть большая вина и ответственность Еврокомиссии, что они вовремя не смогли по внутриполитическим причинам в ЕС отреагировать на эту ситуацию.

О приостановке подписания Соглашения

То, что Украина не готова подписать Соглашение на Вильнюсском саммите, было официально сообщено европейской стороне заранее, было распоряжение председателя правительства от 21 ноября (2013 года — ред.) накануне Вильнюсского саммита. Если проанализировать заявления с европейской стороны, то во второй половине ноября представители Европейской комиссии также говорили, что они не готовы. Решение о готовности подписать на Вильнюсском саммите родилось буквально дней за десять до самого Вильнюсского саммита. Здесь стоит вспомнить заявление президента Еврокомиссии Баррозу, который сказал, что подписание возможно при условии выполнения Украиной определенных политических обязательств, – это было во второй половине ноября. Как раз по состоянию на двадцатые числа ноября был созван Кабинет министров, где было принято решение, было подписано распоряжение председателя правительства Азарова. И это решение официально было представлено послам Еврокомиссии Томбинскому и послу США Пайетту в понедельник 25 или 26 ноября. Украина все процедуры выполнила. Но сразу же почувствовала огромное давление со стороны наших европейских партнеров, особенно накануне саммита.

О Януковиче и урегулировании политического кризиса

Янукович фактически принял сценарии, которые предложили европейские посредники, и фактически принял схему Соглашения (об урегулировании политического кризиса, подписанную между Януковичем и лидерами оппозиции в феврале 2014 года, — ред.), которую предложили европейские посредники. Это Соглашение есть в свободном доступе. Это тот план, который предложили министры иностранных дел Германии, Франции и Польши. Уже после подписания у меня были контакты почти ежечасные, министры постоянно подчеркивали, что ЕС выступает за полную реализацию этого соглашения… Я считаю, что полное и безусловное выполнение Соглашения могло снять кризисную ситуацию не только внутри страны, но и во многом кризисную ситуацию для Украины на международном уровне.

О ситуации в АП после бегства Януковича из Киева

Я позвонил около 18:00 на первую приемную по спецсвязи, и дежурный первой приемной меня проинформировал: «Леонид Александрович, сейчас есть проблема, потому что с нас полностью сняли охрану, нас окружают неизвестные люди». Потом я еще один раз звонил, потому что я уже не мог по правительственной связи добраться до Виктора Федоровича (Януковича, — ред.); я позвонил на первую приемную где-то в 19:30 21 числа (февраля, — ред.) с целью получить прямой телефонный контакт с Виктором Федоровичем. Ответа никакого не было – первая приемная главы государства уже не работала. Хотя по всем нормативам она работает круглосуточно… Первая приемная не работала по неизвестным мне причинам. Это, на моей памяти, случилось первый раз с 1992 года, когда я начал работать в Администрации президента. Никакой связи не было. Что касается меня непосредственно – МИД не был заблокирован, я мог, хотя и проблематично, добираться в МИД, и я выполнял работу, исполнял полномочия министра до момента снятия меня с должности 23 числа (февраля — ред.).

Об угрозе жизни Януковича

— Известно ли Вам что-нибудь по поводу угроз жизни Януковича?

— Ничего не известно.

Об отношении крымчан к Евромайдану

Это мое субъективное мнение, но я в течение многих лет и будучи народным депутатом Украины, и министром иностранных дел… я в 2013 году несколько раз посещал Крым, общался с людьми. Я поддерживал контакт и с правительством Крыма, в частности с господином Могилевым мы были в контакте, я получал информацию о том, что население Крыма резко негативно относится в большинстве своем к событиям в Киеве конца 2013 – начала 2014 годов.

О блокаде Крыма

Возвращения территорий через сознательное и последовательное их отделение не бывает. Чем больше нынешняя власть устанавливает ограничительных мер, тем мы дальше отдаляем перспективу возвращения утраченных территорий.

О своем последнем общении с Януковичем

Последний раз я общался с помощью средств правительственной связи с Януковичем 21 февраля с 17:00 до 18:30, это была моя последняя связь. Я не задавал вопрос о месте пребывания Виктора Януковича. Тема нашего разговора – это был мой инициативный звонок, я перезвонил, потому что вел переговоры вечером с министрами Штайнмайером и Сикорским. Я довел до ведома президента позицию этих двух стран и ЕС относительно соглашения, подписанного 21-го числа между властью и оппозицией. Реакция была такова, что две страны ЕС, как и ЕС в целом исходят из необходимости полного выполнения соглашения от 21-го числа.

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