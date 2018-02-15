«Первый канал» отменил показ финальной серии фильма Стоуна о Путине: EADaily

Руководство «Первого канала» решило прислушаться к рекомендации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и снять с эфира финальный эпизод четырехсерийного документального фильма голливудского режиссера Оливера Стоуна «Путин» о президенте России Владимире Путине.

«Первый канал» принимает к сведению замечание, сделанное ЦИК, и сожалеет, что такое замечание было получено, поскольку показ фильма не противоречит действующему законодательству о выборах, разрешающему телеканалам в порядке информирования выпускать в эфир программы с участием зарегистрированных кандидатов. Тем не менее мы считаем важным прислушаться к мнению ЦИК», — цитирует РБК заявление телеканала.

РИА Новости отмечает, что ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком обратится к руководству «Первого канала» с просьбой прервать показ фильма «Путин» и продолжить его после окончания выборов президента России. Она пояснила, что руководству телеканала будет предложено прислушаться к доводам, ранее высказанным представителями партии «Яблоко», которые назвали показ фильма незаконной предвыборной агитацией. Памфилова при этом отметила, что в фильме Стоуна нет призывов голосовать за Путина.

В частности, в ЦИК по этому поводу обращалась Эмилия Слабунова, председатель партии «Яблоко». Она мотивировала свою жалобу тем, что показ фильма запланирован на даты (с 12 по 15 февраля), когда агитация на телеканалах запрещена.





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