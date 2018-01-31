Первый танкер с российским газом прибыл в США

Фото: newsmaker.md Танкер Gaselys

Французский танкер Gaselys со сжиженным природным газом из России пришвартовался в порту американского Бостона после нескольких дней ожидания на рейде.

Танкер Gaselys французской компании Engie с первой партией сжиженного природного газа из России пришвартовался в порту Бостона. Об этом РИА Новости сообщили в Береговой охране США.

По данным Bloomberg, корабль находился в прибрежной зоне несколько дней, однако не швартовался из-за проверки сотрудниками Береговой охраны США.

Газ с завода Ямал СПГ, находящегося под американскими санкциями, впервые попал на рынок США. По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, “хотя молекулы российские, но газ уже не российский” – Engie приобрело газ у нефтяной компании Petroliam Nasional Bhd. из Малайзии. Владелец груза – североамериканское подразделение компании Engie SA.

Напомним, танкер должен был прийти в Бостон 20 января, однако развернулся за день до прибытия в пункт назначения и поменял курс. В компании позже объяснили, что сроки доставки пришлось скорректировать из-за погодных условий.

В Украину впервые пришел сжиженный газ из США

Тем временем второй танкер со сжиженным природным газом из России – Provalys – готовится к отправке в США.