первые итоги и новые вызовы — Forbes Kazakhstan

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Мировая экономика вступила в постиндустриальную эпоху, когда экономический рост напрямую зависит от инновационных технологий и услуг с высокой добавленной стоимостью. Тем не менее устойчивость казахстанской экономики по-прежнему обеспечивается промышленным сектором. О том, как развивается индустриализация в стране и какой эффект она дает национальной экономике, читайте в аналитическом материале FinReview.info.

2019 год стал завершающим этапом реализации второй индустриальной пятилетки. За это время в Казахстане была запущена новая производственная база, которая позволила обеспечить продуктивную занятость и устойчивость экономики в регионах страны. Так, с 2015 года промышленные предприятия произвели продукцию на 113,3 трлн тенге. Производительность труда в отрасли достигла 67,4 млн тенге на человека. Вместе с тем приток инвестиций в основной капитал за пять лет составил более 27,3 трлн тенге.

Сегодня в Казахстане функционируют такие крупные транснациональные компании, как Казхром, KSP Steel, Alstom, General Electric, BASF и др. За последние пять лет было введено в эксплуатацию свыше 500 новых промышленных проектов с объемом инвестиций порядка 5 трлн тенге. Казахстанскими предприятиями экспортировано продукции на $70 млрд.

Программа индустриализации вывела развитие основных отраслей переработки на новый уровень. Например, в металлургии выпуск продукции был увеличен в 2,2 раза. Отрасль переориентировалась с сырьевого выпуска на выпуск готовых изделий. Теперь предприятия реализовывают экспортоориентированные товары — трубы, алюминиевые профили, диски и прочее.

Справедливо отметить, что форсированная индустриализация позволит стране выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это придаст устойчивость национальной экономике. Именно поэтому государство продолжает придерживаться курса на индустриализацию экономики, запустив с 2020 года третью программу, на сей раз шестилетнюю. Основным ее приоритетом ставится развитие индустриального предпринимательства, нацеленного на расширение высокотехнологичной продукции.

Аналитики FinReview.info разобрались, что фактически было сделано за годы реализации госпрограммы и какой эффект индустриализация оказывает на национальную экономику.

За годы индустриализации объем производства в обрабатывающей промышленности вырос в 3,5 раза

Период второй пятилетки — 2015 по 2019 годы — был сфокусирован на развитии обрабатывающей промышленности. В это время мир охватила новая волна кризиса 2014-2016 годов. Поэтому для стимулирования экономики акцент был сделан именно на развитии обрабатывающей промышленности, которая наиболее устойчива к внешнеэкономическим шокам.

Для этой цели были определены 14 приоритетных секторов, на которые сориентировали основные инструменты господдержки. В результате обрабатывающая промышленность в последние годы выступила драйвером развития экономики — по темпам роста она опередила добывающий сектор.

Сейчас вклад обрабатывающей промышленности в формирование ВВП составляет 12,8%. В развитых странах данный показатель варьируется от 10% до 20%, а в развивающихся — от 20% до 35%. То есть в долевом значении обрабатывающая промышленность Казахстана находится на уровне развитых стран. Однако следует отметить, что в этих странах в общем объеме промышленного производства доля обрабатывающей промышленности достигает 90%, а в нашей стране только 44,6%.

Валовой выпуск продукции сектора по итогам первого полугодия 2020 года составил 3,7 трлн тенге. В его структуре превалирует металлургическая промышленность (43%), увеличилось производство продуктов питания (15%), доля машиностроения (12%), выпуск продукции нефтепереработки (7,3%) и химической промышленности (4%).

По итогам семи месяцев 2020 года объем выпущенной продукции обрабатывающего сектора достиг 6,9 трлн тенге — это в 3,5 раза больше показателя 2010 года, когда была запущена первая программа индустриализации. Для сравнения, горнодобывающая промышленность, которая с 1991 года является ключевым драйвером роста экономики, за десять лет выросла лишь на 65%.

Тем не менее Казахстан все еще зависим от импорта

Обрабатывающая промышленность с 2010 года привлекла 7,8 трлн тенге инвестиций в основной капитал. В результате освоено производство около 500 новых видов продукции, ранее не выпускавшихся в Казахстане. В их число входят легковые и грузовые автомобили, автобусы, электровозы, пассажирские вагоны, рентген аппаратура, трансформаторы, лекарственные средства. Увеличился объем выпуска конкурентоспособных на внешних рынках товаров — изделия из меди, аккумуляторы, напитки, кондитерские изделия и др.

Однако внутренний рынок по-прежнему сохраняет зависимость от импорта. Более того, по отдельным товарным группам спрос удовлетворяется только за счет зарубежных поставок. Так, наибольшие объемы импорта продукции обрабатывающей промышленности по итогам первого полугодия 2020 года пришлись на холодильные камеры ($576,6 млн), медикаменты ($531,4 млн), насосы и компрессоры ($400,3 млн), трубы из черных металлов ($373,6 млн) и телефонные аппараты ($383,5 млн).

Иными словами, в структуре импорта около 73% продукции приходится на высоко и среднетехнологичные отрасли. Поэтому государству необходимо налаживать производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Развитие таких экспортоориентированных производств позволит стране интегрироваться в мировые цепочки производства.

Для этого Казахстан развивает инновационные технологии в промышленном секторе

Задача по цифровизации промышленности была поставлена Главой государства в Послании народу в 2017 году. В Послании 2018 года президент поручил сделать третью пятилетку индустриализации более «инновационной».

Точных данных об использовании цифровых технологий в казахстанской промышленности пока нет. Однако известно, что значительное число производств по-прежнему не дотягивают до четвёртой промышленной революции. Чтобы ускорить процесс цифровизации сектора в стране запустили проекты по направлению «Модельные цифровые фабрики». Их количество уже составляет порядка 51 проекта с общим объемом инвестиций — 13,6 млрд тенге.

Если говорить точнее, то по итогам инновационно-технологического развития промышленности уровень инновационной активности предприятий обрабатывающего сектора за десять лет вырос с 4,6% до 15,8%. Тем не менее, Казахстан по-прежнему относится к группе стран со средним уровнем развития цифровизации, что препятствует использованию всех преимуществ технологий «цифровой эпохи».

Другой проблемой, препятствующей развитию промышленности, является нестабильность внешней среды

Последние экономические события, включая падение цен на нефть, ослабление национальной валюты, ухудшение экономической ситуации в странах-партнерах, снижение товарооборота негативно отразились на промышленном производстве. Индекс деловой активности сектора с января 2020 года находится ниже маркерного значения в 50 пунктов, то есть предприятия испытывают затруднения с выпуском продукции, получением новых заказов, затовариванием рынка и нарушением сроков поставок сырья и готовой продукции.

Для стимулирования промышленного производства государство расширило механизмы финансирования. Так, предприятиям обрабатывающей промышленности будет представлено льготное кредитование по программе Национального Банка. Кроме того, предприятиям будет предоставлено кредитование по ставке не более 3%. А для увеличения спроса на выпускаемую продукцию государством взят курс на увеличение местного содержания в госзакупках.

Тем не менее индустриализация остается недофинансированной сферой

За период с 2000 по 2008 год национальная экономика развивалась интенсивными темпами благодаря сохранению высоких цен на углеводороды. Однако падение мировых цен на нефть и металлы в 2008-2009 годах усугубило ситуацию. Кризис привел к резкому снижению поступлений в бюджет, что усилило актуальность диверсификации экономики, в основу которого заложено развитие обрабатывающей промышленности.

За годы индустриализации инвестиции в основной капитал в промышленность выросли лишь в 4,6 раза. Для сравнения в агропромышленном комплексе показатель вырос в 7 раз. Что касается притока прямых иностранных инвестиций в промышленность, то их объем за последние десять лет составил $120,7 млрд.

Тем не менее прорывного роста индустриализации за две пятилетки так и не произошло. Доля обрабатывающего сектора в ВВП значительно не изменилась — в 2010 году показатель составлял 11,3%, а по итогам 2019 года достиг 11,4%. Зато увеличился вклад обрабатывающего сектора в промышленности — с 31,8% до 41,6%.

Очевидно, одной из причин является нехватка именно инвестиций, так как помимо финансовых средств, сектор нуждается в новых технологиях, инновационных решениях и бизнес-процессах. Привлечь инвестиционные средства предприятия могут через действующие в стране финансовые институты, в число которых входят Евразийский банк развития, Банк развития Казахстана, Европейский банк реконструкции и развития, Международный финансовый центр «Астана», KazakhExport, Kazyna Capital Management, Фонд «Даму» и др.

Инвестиции позволят предприятиям не только увеличить капитал, но и снизить излишки за счет применения инновационных решений, расширить географию экспорта, улучшить бизнес-процессы и определить новые рынки закупа сырья.





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