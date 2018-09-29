Первое предательство в Малороссии

В сентябре 1658 года, 360 лет назад, под городом Гадяч был подписан договор, который погрузил территорию нынешней Украины в пучину кровавых междоусобиц и превратил в итоге половину Малороссии в Руину. Инициатором Гадячского договора выступил гетман запорожцев Иван Выговской, взявший курс на разрыв с Москвой и сближение с Польшей. Говоря современным языком, это была самая первая крупная «зрада» по отношению к «москалям». Мазепа был уже потом.

Выговской предлагал Гетманщине под названием «Великое Княжество Русское» войти в состав разваливающейся к тому моменту Речи Посполитой. Один из пунктов договора гласил: «Гетману не искать других иностранных протекций, кроме польской; он может быть в дружбе с ханом крымским, но не должен признавать над собою власти государя московского, и козаки все должны возвратиться в свои жилища».

Польский Сейм ратифицировал договор в сильно урезанном виде, лишив «Великое Княжество Русское» главных атрибутов автономности. Это вызвало недовольство среди части запорожских казаков, закончившееся братоубийственной войной, гибелью многих тысяч русских и расколом. Такова была цена предательства.

Читайте также





Раскольники и нацисты на Украине грозят православным «Варфоломеевской ночью»

И эти угрозы — не пустой звук

История вопроса: на Запад и обратно

С XII века в Древнерусском государстве резко усилились центробежные тенденции. Население Среднего Поднепровья массово мигрировало на северо-восток, в бассейн Оки. В XIII столетии Литва развернула экспансию на территорию современной Белоруссии.

На западе Руси временно укрепило свои позиции Галицкое княжество, влияние которого распространялось на Галичину, Волынь, Буковину и, частично, на центральную часть Руси. Однако продержалось оно недолго. В XIV веке литовцы захватили Поднепровье, вытеснив оттуда татар и галичан. А основные земли Галицко-Волынского княжества на территории современной Западной Украины были поделены между Польшей и Литвой.

Великое княжество литовское некоторое время пыталось соперничать за влияние в Восточной Европе с северо-восточной Русью, Польшей и германскими рыцарями, однако вскоре начало уступать могущественным соседям. Сначала великий князь литовский Ягайло, отдавая себе отчет в том, что контролирует земли, являющиеся наследием Рюриковичей, согласился уйти под власть Москвы. Однако затем он решил заключить династический союз, известный как Кревская уния, с Польшей.

В XVI веке Литва ослабела окончательно, и, опасаясь покорения Москвой, объединилась с Польшей в единое государство Речь Посполитая, уступив в прямое управление Кракову земли юго-западной Руси, будущую Украину. Поляки развернули против русского населения, относящегося к православной вере, жестокие репрессии, направленные на то, чтобы его ассимилировать и принудить к переходу в католицизм. С этой целью в 1596 году была заключена Брестская уния, которой православные епископства юго-западной Руси пытались заставить уйти под власть Рима. Православных христиан фактически объявили вне закона. Их безнаказанно убивали, пытали и грабили, лишали права осуществлять религиозные обряды, однако основная масса народа не желала отказываться от веры и языка предков. Из-за жестокого польского гнета запорожские казаки стали поднимать одно восстание за другим.

В 1648 году началась успешная национально-освободительная война, в ходе которой судьба ее вождя Богдана Хмельницкого переплелась с судьбой шляхтича Ивана Выговского.

Выговский и война

На фото: Иван Выговский (Фото: ru.wikipedia.org)

Иван Выговский принадлежал к влиятельному православному шляхетскому роду. Его отец Остап служил известному защитнику православного населения — Петру Могиле, и боролся с польским давлением. Иван получил блестящее образование, однако позицию своего отца, очевидно, не разделял. В 1630-е годы он устроился на службу в польскую армию, и стал делать в ее рядах успешную карьеру. Выговский воевал против татар, а потом в качестве писаря комиссара Речи Посполитой Яцека Шемберкова участвовал в переговорах с запорожцами и познакомился с Богданом Хмельницким.

Дослужившись до ротмистра, Выговский был привлечен к участию в карательной операции против восставших казаков. В мае 1648 года он попал в плен к татарам, бывшим на тот момент союзниками повстанцев. Однако Хмельницкий пожалел своего старого знакомого, и не допустил, чтобы его угнали на юг, привязанным к лошади. Казацкий вождь выкупил Выговского у татар, отдав за него коня. Тот быстро сообразил, куда ветер дует, и стал личным писарем Хмельницкого, а также — главой генеральной канцелярии. На этой должности он смог создать работоспособные ведомства, отвечающие за международные отношения, внутренние дела и разведку. В ходе войны Выговский стал сторонником воссоединения юго-западной Руси с Россией, которое состоялось в 1654 году. Чтобы защитить выбор Войска Запорожского, Россия вступила в войну с Польшей.

Русские войска нанесли несколько тяжелых поражений полякам и заняли восточную часть Речи Посполитой. Этим воспользовались шведы, атаковавшие Польшу с другой стороны и захватившие ее центральную часть. Москва оказалась перед сложным выбором — покончить с Речь Посполитой и допустить резкое усиление Швеции или пойти на перемирие со старым врагом. Российские власти выбрали второе.

Тем временем Хмельницкий теряет на войне сына Тимоша, которого готовил себе в преемники, и сам умирает после продолжительной болезни. Казаки объявляют своим новым вождем несовершеннолетнего Юрия Хмельницкого. А регентом при нем стал Иван Выговский, рассказывавший всем вокруг, что лишь выполняет волю народа. Но реальной целью писаря была полная и абсолютная власть. И вскоре он уже был объявлен временным гетманом. При этом Выговский стал искать вариант, который бы помог ему приобрести максимум влияния, полностью игнорируя при этом волю народа. Временный гетман решил, что союз с Россией может стать ставкой для торга, и начал сепаратные переговоры с Польшей. Представители старшины, верные своему выбору, массово выступили против Выговского и стали отправлять сигналы о предательстве гетмана в Москву. Однако царские власти в первое время наивно посчитали, что имеют дело с внутренними дрязгами, и предоставили Выговскому разбираться во всем самому. Тот, воспользовавшись случаем, перебил значительную часть старшины, но вызвал этим только еще более яростный протест у казаков Левобережья.

Гадячский договор

16 сентября 1658 года Выговский подписал с поляками Гадячский договор. В нем было закреплено преобразование Речь Посполитой в тройственную федерацию Польши, Литвы и «Княжества Русского», а также — ликвидация унии и ряд других послаблений для представителей русской православной шляхты. Однако Выговский просчитался. Причем со всех сторон сразу. Сейм и король не ратифицировали текст, подписанный гетманом. Вместо этого они утвердили договор, не предусматривающий ни автономии для русских земель, ни ликвидации унии. Казаки в свою очередь категорически отказались договариваться с Польшей на любых условиях.

Читайте также





Польша отравит жизнь Калининграда

Варшава пророет судоходный канал вблизи нашего анклава

В 1659 году приведенные Выговским татары смогли разбить отряд запорожцев, московской кавалерии и стрельцов в Конотопской битве, но на этом политические успехи гетмана закончились. Левобережье все поднялось в поддержку Москвы, а на Правобережье развернулась кровопролитная война всех против всех с участием поляков, турок, окружения Юрия Хмельницкого и различных мелких группировок.

Увидев, что игра «по-крупному» закончена, Выговский отказался от гетманства запорожского, и, сохранив формального звания воеводы киевского и сенатора Речи Посполитой, бежал на контролируемые Польшей территории. Однако в 1664 году поляки, разгневанные тем, что им не удалось реализовать свои планы по захвату всех русских земель, обвинили Выговского в предательстве и расстреляли без суда и следствия.

В 1667 году Польша вынуждена была заключить мир с Россией, уступив ей Левобережье и Киев, и оставив за собой разоренное войной Правобережье, где ещё около двадцати лет было неспокойно. Русское население с правого берега Днепра в этот период массово бежало в Россию, и получало от царских властей земли (в том числе — на Слобожанщине).

Неудачника Выговского историки иногда называют «малым Мазепой». Он стал первым деятелем на землях современной Украины, совершившим крупное предательство, чрезвычайно дорого обошедшееся его соотечественникам. Из-за Выговского погибли многие тысячи невинных людей, а Правобережье на столетие «задержалось» под властью Польши, из-за чего и возникли предпосылки для раскола, мучающего Украину по сей день…

Кризис на Украине: Клинцевич о захвате храма УПЦ радикалами: кровь уже пролилась

Источник