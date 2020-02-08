«Первая версия – попытка «ушатать» Китай со стороны Америки, вторая – кара божья»

Опрос недели: А по-вашему, коронавирус — это природное бедствие или диверсия?

Весь мир наблюдает за распространением коронавируса, который может превратиться в глобальную эпидемию. Что за всем этим стоит? Может ли данная ситуация как-то повлиять на ваш бизнес? И поменяли ли вы свои личные планы на 2020 год из-за коронавируса? «БИЗНЕС Online» отвечают Дмитрий Потапенко, Валентин Катасонов, Радик Хасанов, Ильшат Ганиев, Павел Салин и другие.

Дмитрий Потапенко предприниматель и радиоведущий — Кругом у нас одни диверсии. Союз развалили — диверсия… Вот вам ответ любого вирусолога, а я с ними много общаюсь: для Юго-Восточной Азии такое количество вирусов — норма, это биологический котел. Там сочетаются три очень важные вещи: тепло, влажность и, самое главное, переносчики. Вирус — штука более разумная, чем россияне, у него есть хоть какой-то разум. Вирусу нужен переносчик, а для этого ему необходима скученность — в Китае почти 2 миллиарда людей, рядом Индия с миллиардным населением. И мы ему в этом смысле, извините, на хрен не уперлись. И за все 14 лет, которые я работаю в Поднебесной, держу офис, могу сказать, что вирусов там появлялось много и будет их большое количество всегда.

Что касается влияния на бизнес, мы работаем в том числе и с РФ. Но в последней искренне считают (кстати, больше ни на одном рынке, кроме российского, это не обсуждается), что, ах, сюда не будут телефоны доставляться. Черт, да с точки зрения рынка мы вообще никому неинтересны! Основная проблема здесь в том, что сейчас стоят китайские предприятия… это засада. И как раз подобное потом нам прилетит по остаточной, потому что мы не встроены в экономику. Китай по потреблению топлива просел на 20 процентов, поэтому нам влетит. А мы потом станем искать какие-то заговоры, диверсии. Да нет этого ничего, все существенно проще.

В Китае отличная медицина, там реально за 6 дней строят госпитали, а мы наших людей в скотовозку засунули, обещали им Подмосковье, а отправили в Тюмень. Вот она — разница в подходах, отношении. Потому основная проблема в том, что Китай сейчас ничего не потребляет, — это засада. У нас все как обычно: люди не работают, поставки не идут. Ничего нового (Фото: автор Valwell — собственная работа, CC BY-SA 4.0, wikimedia.org).

Валентин Катасонов экономист — Весь психоз вокруг коронавируса, как я понимаю, искусственно создан людьми, причем нехорошими. Я думаю, что это хорошо подготовленный диверсионный проект. Сейчас трудно сказать, какова его окончательная цель. Дымовая завеса такая, что не видно ни участников, ни инициаторов, ни исполнителей… Мне кажется, что здесь присутствуют скоординированные усилия некоторых групп внутри Китая и внешних сил. Думаю, что такая сплоченность внутренних и внешних сил объясняется тем, что не всех устраивает нынешнее руководство Поднебесной. Некоторые китаисты вообще считают, что это некая попытка расшатывания вертикали власти и, может быть, изменения соотношения структур в пользу тех фракций и групп, которые настроены более прозападно, даже более проамерикански, протрамповски. Внутри страны это так называемая шанхайская группа или комсомольская фракция, а вне, скорее всего, какие-то американские спецслужбы.

Я не собирался в текущем году ехать в Китай, потому своих планов из-за эпидемии коронавируса не меняю. Думаю, что другие страны прекрасно понимают всю подноготную данной истории, поэтому надеюсь, что информационная истерия на них не распространится. Считаю, что в других государствах будет нормальный режим, люди смогут свободно и приезжать, и уезжать. У меня есть планы передвижения по стране и за ее пределами — ничего менять не собираюсь.

Радик Хасанов генеральный директор ОАО «ПО „Завод имени Серго“» — Жить в мировом пространстве и быть абсолютно независимым от него — это, наверное, невозможно. Собственно, мы работаем и с Китаем, и с Кореей, приобретаем у них ряд комплектующих. Пока вроде ничего не сказывается, поставки продолжаются, перебоев нет. Но, знаете, мы всегда были сторонниками того, чтобы обеспечить максимум импортозамещения. Я уже более 20 лет работаю на этом заводе и всегда говорил коллегам, что нужно быть максимально независимыми ни от кого. К сожалению или к счастью, оказываюсь прав. Собственно, даже когда мы берем комплектующие в других странах, для нас подобное некритично.

Ильшат Ганиев генеральный директор ООО «Тепличный комбинат „Майский“» — Китайский коронавирус никак не повлиял на наш комбинат. Мы выращиваем овощи… Объемы сохранили, заявки есть, овощи покупаются. Даже лучше, чем в последние два-три года. Свои личные планы я тоже никак не трансформировал, никаких особых мер не предпринимали.

Павел Салин политолог, директор центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ — Диверсией здесь не пахнет вообще. Предполагать, что где-то в каких-то лабораториях намеренно данный вирус вывели и сейчас распространяют, чтобы специально подорвать китайскую экономику как конкурентную американской, как-то ударить подобным по России… Это все бессмысленная конспирология, в которую, к сожалению, в последнее время все больше и больше вдаются некоторые граждане, потому что они чувствуют, что теряют контроль над ситуаций, что слишком быстро происходят перемены, которые должны протекать медленнее. Подобное порождает страх, а он в свою очередь всегда порождает запрос на конспирологическую теорию. Поэтому о диверсии как варианте появления самого заболевания могут рассуждать только люди, которые не дружат с логикой, здравым смыслом и всем прочим. Но ясно, что с точки зрения информационного сопровождения, информационной волны с этим вирусом не все так просто.

Есть объективная реальность: это новый тип вируса, люди заражаются и умирают. Но здесь есть очень много «но», на которые нужно обращать внимание. Это и смертность от данного вируса, которая пока не превышает смертность от обычного гриппа, и все прочее. Ясно, что информационную волну кто-то специально накачивает. Вот, допустим, волна прошлой эпидемии так называемого чудо-гриппа явно ангажирована фармацевтическими компаниями, которым просто нужно было отбить деньги на исследования, потому что производство каждого нового препарата занимает до нескольких лет и стоит от одного до нескольких миллиардов долларов. Соответственно, фармакологам необходимо отбивать свои деньги, а для того, чтобы продажи были большие, нужно сеять в людях панику, а тут еще и ангажированный доктор поможет — подскажет, какие лекарства от простуды нужно сейчас покупать. Это что касается прошлой волны.

Сейчас ситуация еще сложнее, потому что все усложняется политическим моментом — торговым противостоянием США и Китая. Здесь есть один любопытный факт. Буквально вчера Поднебесная в одностороннем порядке пошла на определенные уступки Соединенным Штатам — по ряду позиций в 2 раза снизила свои заградительные пошлины. Это первый случай в их торговой войне, которая идет больше года, когда Китай пошел на уступки в одностороннем порядке. До этого они являлись двусторонними, хотя подписанные соглашения о первом этапе и были выгодны скорее США, чем Китаю. А сейчас Поднебесная в одностороннем порядке отказалась от заградительных пошлин. Отсюда вопрос: не является ли это признаком готовности пойти на еще более невыгодные условия, лишь бы только не гнали информационную волну, которая наносит серьезный удар не только по мировой экономике, но и по китайской? Не меньше, чем по мировой. Ошибочно принято считать, что китайская экономика — производство, индустрия, что уже далеко не так. Это и рынок ценных бумаг, и все прочее, что держится исключительно на психологии и очень чувствительно к негативному информационному фону. Так что, хотя никакой диверсией здесь не пахнет, вирус объективно появился в результате естественного отбора, есть игроки, которые гонят информационную волну. Судя по всему, такой игрок не один.

Равиля Шайдуллина генеральный директор ООО «Ностальгия» (пиццерия на «Черном озере», кафе «Кукан», ресторан «Дворянское гнездо») — Ни одно преступление не остается без наказания. В последнее время в Китае так издевались над мусульманами — видимо, за это и страдают. С другой стороны, может быть и диверсия со стороны Америки. Если коронавирус дойдет до нас, то проблемы в бизнесе могут быть — например, цены поднимутся, ведь завоз вещей из Поднебесной прекратится. У меня лично китайских продуктов нет, я стараюсь работать только с российскими товаропроизводителями. Личные планы не поменяла, ехать в Китай не собираюсь.

Марат Бикмуллин председатель совета директоров ООО «Информационные сети» — Не вижу в этом коронавирусе ничего особенного, обычное дело. Судя по тому, как он распространяется и как локализуется, контролируется, через пару месяцев уже забудем про него. Соответственно, и на мой бизнес это никак не влияет. Была совсем небольшая активность в спросе на респираторы, маски, но… Что касается моих личных планов, то никак вирус на них не повлиял. Более того, если бы я собирался в Поднебесную, то не отменил бы поездку.

Здесь хорошим показателем может послужить интерес к акциям китайских компаний. В какой-то момент они дернулись, еще в начале всех разговоров вокруг вируса, но сейчас остановились. Подобное говорит о том, что все разговоры об эпидемии скорее натянуты.

Любовь Мумладзе врач-андролог, директор ООО «Центр здоровья мужчины „Ираклис“» — Судя по информации в СМИ, мне кажется, что все дело в деньгах. Акции всех крупных предприятий Поднебесной упали — и китайцы просто, выкупив их у иностранцев, вернули себе заводы, к тому же кучу денег заработали. На моем бизнесе это никак не отразится. На него влияет благосостояние граждан — народ нищает, бизнес увядает, люди из последних сил начинают заниматься самолечением, тем более интернет есть.

Своих планов я не поменяла. Во-первых, вообще не люблю все такие страны, для меня это один большой термитник, мне не нравится, когда люди едят пауков, тараканов, змей. Так они и меня сожрут с таким же успехом, если живых мышей трескают. А так, если в общественных местах бываете, обязательно надо руки мыть и хотя бы носить в кармане какие-нибудь салфетки с антисептиком. На самом деле вирусные инфекции идут через руки.

Рустэм Ямалеев глава компании «Стройиндустрия», председатель «Штаба татар Москвы» — Я считаю, что это судьбоносный факт. Коронавирус должен подтолкнуть к тому, что прежде всего нужно заниматься своим здоровьем и повышать иммунитет. Явление непонятное, но мы верим в Аллаха, надеемся, что подобное нас никак не заденет. На наших стройках китайцев нет, представителей Средней Азии мало, думаю, что наш бизнес это не затронет. У нас имелись в прошлом году объекты, мы были связаны с «Зарядьем», челябинскую плитку обрабатывали в Китае, потом привозили сюда эти шестигранные плитки, но сейчас у нас сотрудничества с Поднебесной нет, хотя в целом по России многие связаны с Поднебесной. Если введут какие-то санкции, то нам будет грустно.

Мы в «Штабе татар» обсуждали вопрос на заседании клуба «Гиппократ», куда приходят медики — профессора, академики. Они сказали, что для России ничего страшного нет. Насчет планов… на нас это никак не отражается, в Китай я не собираюсь, мы с семьей старается отдыхать в РФ — весной планируем поехать в «Ижминводы», потом в Башкортостан и на Алтай. Верим, что все будет хорошо, надеемся на Аллаха, давайте помолимся ему.

Флун Гумеров президент ювелирной компании «Алмаз-Холдинг» — Китайский коронавирус влияет на стоимость нефти: цена падает, рубль слабеет. Де-факто ювелирная отрасль оказывается здесь пострадавшей стороной, потому что цена золота напрямую связана с долларом. Когда слабеет российская денежная единица, наш основной материал — золото и серебро — я уже вынужден покупать в меньшем объеме. То есть любая нестабильная ситуация в мировой экономике всегда приводит к удорожанию золота, а ведь покупательная способность не растет, сырье в рублевом выражении дорожает. Резюмируя, хочу отметить, что из-за коронавируса (сегодня утром я слушал радио) нефть торгуется в районе 50 долларов за баррель, а буквально неделю назад было 60 долларов. И вот китайский рынок закрывается, цены на мировое сырье начинают падать, а подобное уже влияет на курс нашего рубля.

Мировая экономика начинает колебаться, инвесторы уходят на запасной аэродром в виде золота, которое начинает расти и в долларовом выражении, и вдвойне в рублевом выражении, так как отечественная валюта ослабевает. Я, может быть, выражаюсь сложно, но главная моя мысль такова: ювелирная отрасль оказывается под двойным ударом из-за телодвижений в экономике, даже вызванных вирусными инфекциями.

Искандер Зигангараев генеральный директор «КЖК Логистик» — У меня есть две версии. Первая — это диверсия, попытка «ушатать» Китай, такой «террористический акт» со стороны Америки, она ведь очень много должна китайцам. Вторая — это кара божья за то, что в Поднебесной притесняют мусульман. На наш бизнес коронавирус не может повлиять, я работаю на продуктовом рынке, а все товары произведены на территории России. Хотя косвенно возможно воздействие, ведь я предоставляю услуги крупным производителям, обеспечивающим город в больших объемахмолочной продукцией, а они связаны с китайским оборудованием, запчасти на которое могут подорожать, возможны проблемы с завозом комплектующих. Планов менять не собираюсь, в Китае я был два раза, мне там не понравилось: во-первых, нет халяльной пищи, во-вторых, сам Пекин не импонирует — смог, много народа, люди не говорят по-русски или по-английски.





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