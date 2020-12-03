перспективы развития в Узбекистане и мировая практика».

Онлайн конференция на тему «Цифровая экономика: перспективы развития в Узбекистане и мировая практика».

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) – 24 декабря 2020 года в Высшей школе бизнеса и предпринимательства при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан состоится международная научно-практическая онлайн конференция на тему «Цифровая экономика: перспективы развития в Узбекистане и мировая практика».

Конференции состоит из следующих разделов:

1. «Корпоративное управление в цифровой экономике: текущее состояние и перспективы».

2. «Цифровые бизнес-стратегии и модели в контексте промышленной революции 4.0».

3. «Приоритетные направления развития навыков цифрового бизнеса и предпринимательства».

4. «Электронная коммерция и цифровой маркетинг в контексте цифровой трансформации».

5. «Внедрение цифровых технологий в проектное управление».

Организаторы конференции: Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан, Высшая школа бизнеса и предпринимательства.

Партнеры: Глобальный Университет Хандонг, Университет Гачон, Университет Солбридж, Европейская Школа Бизнеса и Менеджмента (ESMT), Всемирный банк, ПРООН и другие.

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