Перспективы развития Норникель и МТС – Эксперты – Finversia (Финверсия)





Сергей Рубан,

независимый аналитик Школы Бориса Купера

Обзор рынка ценных бумаг.

Норникель

Российский «Норникель» – крупнейшая в мире компания, занимающаяся производством, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, среди которых палладий и никель. Также корпорация является одним из лидеров в производстве платины и ряда других ценных металлов. В сфере деятельности эмитента также маркетинг и реализация своих продуктов.

Компания осуществляет производство кобальта, золота, а также серебра, родия, и редкого иридия. Около 12% мировой добычи никеля принадлежит этой корпорации, а также более 2% меди, и более 40% палладия.

Одной их причин успеха этой компании является грамотное администрирование. Корпорация регулярно обновляет производство, даже когда мировые цены на выпускаемый продукт пребывают вблизи минимальных значений.

Стоимость акций производителя полезных ископаемых полностью зависит от цен на рынке на металлы. Для горно-металлической компании основными металлами являются платина, никель и медь. Вдобавок, на рост ценных бумаг компании влияют и иностранные резервные валюты. В операционном доступе эмитент обладает большими запасами евро и американских долларов. Негативным фактором для торгового инструмента является усиления позиций рубля.

В 2019 году российский «Норникель» увеличил производство своей продукции. В основном этими продуктами стали медь и платина. Так по итогам первого квартала производство меди выросло более чем на 12%. Примерно на такие же значения подросли и металлы платиновой группы. Примечательно, что вся медь производится компанией из своего сырья. Также рост коснулся производства никеля, который в первом квартале 2019 года составил 3,4 %, что на порядок больше чем за аналогичный период прошлого года.

Акции производителя драгоценных металлов в прошлом году продолжили свой рост. Так прибыль, до того как были вычтены проценты, увеличилась на 56%. В 2019 году эмитент сохранил темпы роста. По итогам первого квартала текущего года прибыль корпорации увеличилась более чем в два раза. Выручка в конце зимы и в начале весны увеличилась более чем на 40%. При этом прибыль от продаж увеличилась более чем на 40%.

Компания заботится и о своих акционерах. Дивидендная политика мирового производителя металлов составляет 60% от прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации по международным стандартам финансовой отчетности. Правда такой высокий процент возможен лишь тогда, когда соотношение чистого долга к этой прибыли к концу года не будет превышать 1,8. В противном случае корпорация выплатит своим акционерам только 30%.

В конце мая на рынок вернулись покупатели, которые до сих пор удерживают контроль над акциями компании. Котировки «Норникель» растут в широком восходящем диапазоне с границами 14950-14150. В первых числах августа продавцы провели атаку на нижнюю границу восходящего коридора, но потерпели неудачу. После тестирования уровня 14110 котировки актива вернулись к росту и сейчас торгуются в области 14900.

Индикатор MACD находится в положительной зоне, показывая стабильный рост. Осциллятор Стохастик покинул зону перепроданности, а это значит, что цены продолжат рост.

Горно-металлическая компания продолжает активно развиваться. В планах эмитента расширить рынок сбыта и расширить сотрудничество с зарубежными компаниями.

Рост капвложений в долгосрочной перспективе улучшит позиции компании на фондовом рынке, правда, в краткосрочном плане такая политика увеличит долговую нагрузку и снизит дивидендную доходность акций.

В планах «Норникель» направить акционерам почти 85% прибыли, при этом уровень доходности в текущем году приблизиться к 11%.

По нашим прогнозам после выхода финансового отчёта торговый инструмент пробьёт уровень 15000 и поднимется в область 15350-15150. До конца года можно ждать тестирование сопротивления 17000.

Столь привлекательные цифры усиливают спрос на ценные бумаги эмитента, игнорируя риски угрозы санкций со стороны США и ЕС.

Еще одним риском для развития компании можно считать мировые торговые войны, из-за которых мировая экономика замедляется, что может снизить спрос на промышленные металлы.

MTC

Компания MTC – одна из крупнейших российских корпораций, которая работает в сфере телекоммуникаций. MTC в основном занимается мобильной и фиксированной связью, предоставляет доступ в интернет, а также услуги кабельного и спутникового ТВ. В дополнение имеется системная интеграция, производится обработка данных, в наличие есть мобильные и цифровые сервисы. Свою деятельность ведет не только в Российской Федерации, но и за рубежом: на Украине, в Беларусь и Армении.

Помимо мобильной и фиксированной связи телекоммуникационный гигант через дочерние компании развивает другие направления бизнеса, такие как: электронная коммерция и услуги системной интеграции. Эмитент также развивает направления, которые далеки от его основной ниши: киберспорт, облачные сервисы и онлайн образование, а также много другое. Вдобавок, используя сотрудничество с другими компаниями, MTC занимается их поглощениями.

АФК «Система» является контролирующим акционером корпорации. «Система» владеет, напрямую и косвенно, более 50% капитала, остальная его часть в свободном обращении на мировых финансовых биржах.

Эмитент подвержен и рискам, к которым можно отнести следующие аспекты:

Российский рынок перенасыщен телекоммуникационными компаниями, среди которых высокая конкуренция;

Регулярные изменения в законодательстве РФ (изменения НДС и закон Яровой);

Из-за технологического прогресса в сфере связи оборудование необходимо постоянно модернизировать;

Политика эмитента касательно дивидендов достаточно прозрачна и последовательна, и улучшает жизнь инвесторам.

В прошлом году руководство телекоммуникационной компании одобрило программу выкупа обыкновенных акций компании сроком на два года. Эта программа будет работать параллельно с выплатами дивидендов. Благодаря программе выкупа МТС добивается сокращения своих акций в свободном обращении, что автоматически увеличивает доход акционеров. Так в прошлом году более 50 млрд. рублей было выплачено в виде дивидендов и почти на 23 млрд. было выкуплено акций.

Тем не менее, пока что неизвестно, долго ли сможет телекоммуникационная компания выплачивать большие дивиденды. Также неясно будет ли МТС в состоянии повысить их или продолжить выплату после 3-х ближайших лет. Последнее время дивидендная стратегия лишь снижала собственный капитал корпорации.

Согласно финансовому отчету за 1 квартал 2019 года прибыль МТС выросла более чем на 9%. При этом операционная прибыль показала рост на 7,5%. Прибыль, которая относится к акционерам компании, увеличилась на 14%.

Техническая картина рынка по эмитенту далека от благоприятной. Времена роста остались далеко позади, и последние недели акции компании только и делают, что снижаются. Переломным моментом стало тестирование уровня 289.00, где цену уже поджидали продавцы, которые перехватив контроль, полностью отрезали покупателей от доступа к активу. Сначала они снизили цену к уровню 280.00, а после котировки МТС упали в район 267.00, откуда продолжили снижение, и через несколько остановок достигли области 252.00.

Технические индикаторы на стороне продавцов. Так, индикатор MACD остается в негативной зоне. Стохастик в зоне перепроданности, но пока нет сигналов, что осциллятор ее покинет в ближайшее время.

Стоит отметить, что котировки МТС достигли сильной зоны поддержки. Обычно в таких местах происходит разворот тренда. В случае выхода позитивного корпоративного отчета шансы на восстановления акций технологической компании высоки. При таком сценарии восходящий импульс может продлиться в сторону зоны 265.00-262.00.

Теперь перейдем к перспективам эмитента. На данный момент основной бизнес компании, связанный с фиксированной и мобильной связью, находится в стагнации. Бум сотовой связи уже позади, сам рынок поделен между конкурентами, и на приток новых клиентов рассчитывать не приходиться. То, чем занимаются компании в этой сфере, так как переманивают клиентов у других операторов за счет новых услуг и сервисов.

Чтобы обезопасить свое финансовое будущее и вынуть яйца из одной корзины руководство компании уделяет внимание и другим сферам бизнеса: финансам, электронной коммерции и другие цифровые направления. Эмитент занимается покупкой и поглощением других компаний, но пока что доли альтернативных доходов недостаточно, чтобы склонить чашу весов в пользу МТС.

Несмотря на немного «мрачную» перспективу менеджмент корпорации ожидает рост выручки в 2019 году до 3%, при этом показатель OIBDA останется на прежнем уровне. По прогнозам экспертов капитальные затраты корпорации не превысят 1000 млрд. рублей с учетом закона Яровой. В планах у МТС продолжать развитие LTE сетей в России и Украине и дальше инвестировать в цифровые продукты.

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