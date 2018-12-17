Перспективы евроинтеграции Украины — ядерные могильники и грязные производства — News Front — новости Донбасса, России, Крыма и Мира в целом!

Подписав одностороннее по сути Соглашение об Ассоциации, которое не дает Украине никаких реальных преференций, Киев не должен удивляться отсутствию прогресса в вопросах экономической евроинтеграции. Так считает политолог и экономист Александр Дудчак

В Евросоюзе не готовы встраивать Украину в свой рынок, и Соглашение об Ассоциации Киеву не поможет. Так считает советник главы МИД Украины Тарас Качка.

«Единственное исключение в нынешней повестке дня, энергетика, лишь подтверждает общее правило: Украина не может навязать ЕС интеграционную логику «Соглашения об ассоциации», — написал Качка в статье, опубликованной в одном из украинских СМИ.

Советник министра указал, что по вопросу промышленной продукции за последние годы Украина несколько раз отчитывалась, отмечая соответствие своего законодательства законодательству ЕС в сфере технического регулирования.

«И уже несколько раз сообщали: вот-вот начнём переговоры о соглашении АСАА (об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции), то есть о взаимном признании требований к промышленной продукции… Но с самим заключением творятся какие-то чудеса. Все обещания о «вот-вот» оказались отговорками», — пишет Качка, добавляя, что реализация соглашения, крайне важного для промышленной интеграции Украины с экономикой Евросоюза, «вновь откладывается».

Все это было прогнозируемо и понятно: украинская власть попалась так же, как неопытный человек, берущий микрозайм и не читающий внимательно условия договора, набранные мелким шрифтом, говорит Александр Дудчак.

«Правда, в случае с подписанием Соглашения об Ассоциации все было честно, текст был набран крупным шрифтом, условия были известны и прозрачны. Почему в Киеве их не поняли — или поняли, но им было все равно, главное — подальше от России, сказать сейчас сложно. В любом случае происходящее сегодня — а точней, отсутствие каких-либо подвижек — не должно было быть для Украины сюрпризом, все было известно заранее», — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».

То, что Киеву ничего не светит, очевидно; евроинтеграция может случиться, когда в стране останется 15 миллионов населения, вот тогда на территории страны можно будет смело размещать ядерные могильники и грязные производства, саркастично заметил Дудчак.

Украина была встроена в единый рынок и единый промышленный комплекс бывшего СССР, и применить свои таланты и потенциал она могла бы использовать на евразийском рынке. На участие же в разделении труда с европейскими странами рассчитывать не приходится, говорит эксперт.

Европа свое получила, — получила доступ к рынку страны, и далее происходит обычная история — беря, Евросоюз не особо беспокоится насчет того, чтобы давать что-то взамен.

«Надеяться, что Украина будет получать какие-то преференции — с чего вдруг? Украина же не шантажировать, не требовать не может. Она подписала документ, где сказано, что все, что принимается в Европе, принимается Киевом как закон, но в ответ она даже не имеет возможности влиять на принятие этих решений», — заключил Александр Дудчак.

Соглашение было ратифицировано Евросоюзом летом 2017 года. Тогда президент Петр Порошенко назвал это большой победой Киева и поражением Москвы.

«Соглашение об ассоциации было одним из ключевых требований и ожиданий «евромайдана». И я рад, что мы совместными усилиями смогли его достичь. А Кремль потерпел очередное поражение», — указал Порошенко на своей странице в Facebook, дав обещание, что жители Украины станут частью «семьи европейских народов».

«Это — этап глубинных и всеобъемлющих реформ, который потребует максимальных усилий ради построения лучшего европейского будущего для украинского народа», — отметил глава государства.

Сегодня Петр Порошенко настроен оптимистично и по-прежнему называет ратификацию соглашения победой. «Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и уже более года, как Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу», — написал президент в своем Twitter в сентябре.

За последние двадцать лет подобный договор об Ассоциации с ЕС подписало множество стран, в том числе Албания, Босния и Герцеговина, Республика Косово, Ливан, Македония, Сербия, Черногория, Грузия, Молдавия. Заметно уровень жизни в этих странах не вырос, и по большому счету, соглашение позволило открыть беспошлинный путь для ЕС на местные рынки.

Игорь Скрыпач, ФБА «Экономика сегодня»

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