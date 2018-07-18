«Перспективные планы»: как ускорение роста развивающихся стран скажется на экономике России

До конца десятилетия мировая экономика будет стабильно расти на 3,9% в год. Об этом говорится в июльском отчёте Международного валютного фонда World Economic Outlook. При этом рост экономик развитых стран начинает замедляться — в следующем году он снизится на 0,2% — до 2,2%. Развивающиеся государства к этому сроку могут ускориться на 0,4% — до 5,1%. Эксперты ожидают, что новый тренд приведёт к глобальному смещению инвестиций. RT разбирался, как такая динамика скажется на экономике России.

В 2018 и 2019 годах рост мировой экономики составит 3,9%, говорится в июльском отчёте Международного валютного фонда (МВФ). Такие показатели соответствуют ожиданиям, озвученным МВФ весной этого года. Однако темпы роста становятся всё более неравномерными, а глобальные риски растут, говорится в документе.

Так, фонд ожидает, что по итогам этого года экономический рост стран с развитой экономикой несколько замедлится — до 2,4%, что ниже ожиданий на 0,1%. Прогноз роста на 2019 год для этой категории государств остаётся неизменным — 2,2%.

В частности, экономисты МВФ прогнозируют снижение темпов роста экономики США — с 2,9% в 2018 году до 2,7% в 2019-м.

Причины такого прогноза — ожидания более жёсткой политики Федеральной резервной системы (ФРС) и торговая политика Соединённых Штатов. В результате ввода Вашингтоном заградительных барьеров мировой объём производства может снизиться на 0,5% к 2020 году, опасаются в МВФ.

Среди стран Евросоюза сильнее всего сократятся показатели Испании — с 2,8% в этом году до 2,2% в следующем. Также на 0,1-0,2% снижены ожидания в отношении Италии, Франции, Германии, Японии.

Страны Еврозоны находятся в зоне риска на фоне политической волатильности, отмечается в отчёте. Среди ключевых рисков — условия брексита, вопросы миграционной политики и управления бюджетной сферой, правовые нормы и формирование зоны евро.

Глобальная конкуренция

В свою очередь, развивающиеся страны и государства с формирующимся рынком будут расти на 4,9% в 2018 году и на 5,1% — в 2019-м. Согласно отчёту МВФ, ощутимее всего увеличатся показатели стран Латинской Америки и Карибского бассейна: на 1% — до 2,6% в 2019 году. Экономика Бразилии к 2019 году вырастет на 0,7% — до 2,5%, Мексики — на 0,5%, Индии — на 0,2%.

Также по теме



На пути к пьедесталу: как Индия собирается войти в тройку крупнейших экономик мира



В 2017 году Индия обошла Францию и заняла шестое место в рейтинге стран по объёму ВВП. При этом эксперты ожидают, что уже через десять…

По мнению опрошенных RT аналитиков, такая динамика может привести к глобальному смещению финансовых потоков. Инвесторы могут предпочесть активы развивающихся государств. Как пояснил RT ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман, эти страны привлекают внимание не столько темпами роста, сколько высоким процентом по вложениям в государственные и корпоративные ценные бумаги.

«Так, рост ВВП и примерная доходность облигаций в Индии составляет 7,7% и 7,8% соответственно. В Индонезии — 5,1% и 7,6%, в Малайзии — 5,4% и 4,2%, на Филиппинах — 6,8% и 6,4%. Но надёжность таких инвестиций традиционно намного ниже, чем в развитых странах, поэтому фонды диверсифицируют вложения, сочетая их консервативную и рисковую часть. Вряд ли эти принципы поменяются в ближайшие годы», — отметил Марк Гойхман.

По его словам, конкуренция государств за инвесторов будет достаточно активной. Ужесточение политики ФРС повысит привлекательность ценных бумаг развитых стран и снизит для развивающихся государств доступность кредитов, необходимых для дальнейшего развития, подчеркнул аналитик TeleTrade.

Препятствия к росту

По данным МВФ, по итогам этого года подъём экономики России составит 1,7%. Однако в 2019 году темпы роста замедлятся на 0,2% — до 1,5%.

Отметим, что такие ожидания близки к прогнозу Министерства экономического развития РФ. Согласно документу, который ведомство внесло в правительство, в 2018 году ВВП России вырастет на 1,9%, в 2019-м — на 1,4%. Об этом ранее сообщало агентство ТАСС.

Также по теме



Поправка на майский указ: с чем связано возможное ускорение российской экономики после 2019 года



В Минэкономразвития прогнозируют значительное ускорение российской экономики в 2020—2024 годах после небольшого замедления в 2019…

Замедление роста ВВП негативно сказывается на привлекательности ценных бумаг, отметил в беседе с RT старший аналитик БКС Сергей Суверов. Однако, по его словам, уже через несколько месяцев инвесторы вспомнят про более высокие темпы роста развивающихся стран, от чего выиграет и Россия. Надеяться на увеличение интереса к фондовым активам РФ позволяют достаточно высокая дивидендная доходность, считает эксперт.

«В свою очередь, для рубля важны реальные положительные процентные ставки и профицит счёта платёжного баланса. Пока что теоретически возможное укрепление рубля буксует из-за покупок валюты Минфином РФ. Однако политика ведомства может измениться — к примеру, в июле министерство намерено сократить валютные интервенции почти на 10%», — отметил Сергей Суверов.

Опрошенные RT аналитики отмечают, что дальнейшие перспективы российской валюты и фондового рынка связаны с внешнеполитической обстановкой. Так, директор аналитического департамента Alpari Александр Разуваев уточнил, что в случае отмены санкций в отношении РФ котировки бумаг взлетят примерно в 1,5-2 раза.

«Инвесторы будут искать точку приложения для финансовых вливаний. В рамках этого процесса российские рынки могут получить часть инвестиционного потока, но небольшую — санкции ограничат возможности зарубежных глобальных фондов. На мой взгляд, в ближайшем будущем средства уйдут в Индию и Китай, где есть крупные проекты», — прокомментировал RT управляющий директор Cresco Finance Андрей Сырчин.





Источник