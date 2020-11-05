Перспективные инвестиции в ноябре 2020

Перед президентскими выборами в США финансовые рынки заметно трясло, и многие инвесторы на время затаились. Однако стоит ли ожидать стабилизации после завершения электоральной кампании? Ведь еще один раздражающий фактор — эпидемия коронавируса — никуда не делся. На этот и другие вопросы еще до объявления имени нового президента США ответили наши эксперты в совместном с криптобиржей Currency.com материале.

Инвестируем в зеленую энергетику на долгосрок

— Кроме одномоментных инвестиций, всегда важно интересоваться тем, что будет расти в отдаленном будущем. Пример — компании, связанные с зеленой энергетикой. Нефть, пусть и медленно, но уступает альтернативным источникам энергии. Понятно, что еще многие годы она будет оставаться на ведущих ролях, но все-таки постепенно отойдет на второй план. Об этом говорят даже крупные нефтяные компании.

Откуда вообще взялся запрос на зеленую энергетику? Причина одна — климат на планете меняется угрожающими темпами. Особенно видна разница на снимках из космоса. Вот как выглядела температура Земли в 1969 году:

И вот что происходит в 2019-м:

Земля за относительно короткое время нагрелась на 3−4 градуса. Вроде не так и много, но это серьезная проблема, и окружающая среда уже реагирует. Например, уровень Мирового океана вырос на 20 см, с чем нередко связывают гибель многих видов животных и растений, наводнения, засухи, ураганы и другие катаклизмы. Экологи утверждают, что изменения климата могут привести к огромным экономическим потерям:

некоторые крупные прибрежные города просто смоет частично или полностью;

площадей для сельского хозяйства будет меньше, а людей — больше. Возникнут проблемы с едой;

засуха в регионах приведет к дефициту пресной воды.

Последствия слишком серьезны, чтобы пускать их на самотек. Ученые давно предлагают решение. Нужно сократить использование нефти, газа и угля, то есть источников СО2, способствующего парниковому эффекту и подогревающего Землю. И сосредоточиться на зеленой электроэнергии.

Некоторые страны уже принимают меры.

В ЕС ввели так называемый Green Deal 2050 — это целый комплекс мер, созданный, чтобы сократить использование нефти и переводить страны Европы на экологичную электроэнергию.

В США кандидат в президенты Джо Байден объявил, что в случае победы инвестирует в зеленую энергетику около $ 2 трлн.

Со временем к этим мерам могут присоединиться и другие страны. Что приведет к повышению интереса к «зеленым» компаниям и падению спроса на нефть.

Сами нефтяные компании тоже ставят крест на «черном золоте». British Petroleumв сентябре выпустила доклад, в котором выдвинула три сценария, которые могут сложиться к 2050 году:

потребление нефти снизится на 10%;

на 55%;

на 80%.

В компании считают, что им пора переходить на возобновляемые ресурсы и строить больше электростанций соответствующих типов, потому что в будущем нефтяные доходы упадут.

Примерно такие же выводы делают в другой крупной нефтегазовой компании — Total. Там тоже выпустили исследование, где предрекают конец нефтяной эпохи:

Total считает, что со временем рост производства зеленой энергии вырастет:

Как и BP, Total планирует развивать направление возобновляемых источников энергии. Когда нефтяные компании сами ставят на то, что их продукция будет непопулярна, это повод как минимум задуматься, а как максимум — начать действовать.

Как конкретно? Я планирую покупать акции «зеленых» компаний. Но их много, и чтобы не анализировать каждую, проще инвестировать в ETF, то есть фонды, которые сразу вкладываются в несколько корпораций определенного направления. Например, сейчас мне интересны два ETF:

iShares Global Clean Energy;

Invesco Solar.

Буду приобретать, а со временем наращивать их долю в своем портфеле.

«После выборов полегчает всем»

— Центральной темой первых чисел ноября остаются президентские выборы в США, от победы на которых одного из кандидатов зависит дальнейший вектор развития не только американской, но и мировой экономики. Вне зависимости от того, станет ли президентом Байден или у власти останется Трамп, будет выделен дополнительный пакет средств для стимулирования экономики. К чему это приведет?

В первую очередь, банки получат дополнительные деньги для кредитования бизнеса и населения. Как правило, основная масса полученных денег под низкий процент уходит на размещение в более доходные активы, чем ставка по кредитам. Именно таким образом были освоены $ 3 трлн, выпущенные на рынок в первой половине года. Задача получателей кредита — нарастить капитал, закрыть кредит, а полученную в процентах прибыль потратить на собственные нужды. Проще говоря, это стандартная модель поведения, которая поддерживает экономику в тяжелые времена.

В 2008 году данная модель проявила себя отлично и помогла экономике не кануть в бездну, что крайне актуально и сегодня. Кроме того, ФРС «поделится» с другими ЦБ долларовой ликвидностью в виде валютных своп-линий, что также поддержит экономику ведущих стран. В целом, звучит все это неплохо, в том числе и для развивающихся рынков, чья экономика зависит от торговых партнеров в лице развитых рынков.

Ситуация на финансовых рынках также будет напоминать первое полугодие. Для покрытия кредитного процента предприятия и домохозяйства будут инвестировать в рисковые активы: акции, фондовые индексы, ETF, криптовалюты и другие. Соответственно, приблизительно через 4−6 недель после выделения нового пакета стимулирования можно ожидать продолжения роста фондовых рынков. Как бы не сложилась ситуация с выборами в США, золото также продолжает оставаться важным активом, которое защищает инвесторов от разного рода политических и экономических рисков. А в нынешних условиях — и от рисков, связанных с пандемией, таких как локдауны. По этой причине от золота можно также ждать укрепления в ближайшие 4−6 недель.

Что же касается развивающихся рынков, в том числе СНГ, то здесь ситуация будет носить, скорее, тот же позитивный характер, поскольку выпуск дополнительной долларовой ликвидности будет способствовать долларовой инфляции. Сегодня американской экономике нужен ослабленный доллар, а развивающимся рынкам нужна сильная валюта. И в этом смысле от нового пакета стимулирования выигрывают все.

Подводя итог, если абстрагироваться от персоны победителя выборов в США, нас должно интересовать, насколько большим будет новый пакет стимулирования, выделяемый ФРС. Чем больше будет пакет, тем легче мировая экономика будет справляться с последствиями пандемии, которые будут преследовать нас как минимум еще полгода. От нового пакета немного полегчает всем.

«Выборы не принесут спокойствия, а только увеличат панику»





Валерий Кот Финансовый консультант

— Биржи трясет, фондовые индексы по всему миру падают, волатильность зашкаливает — все происходит так, как и ожидалось перед выборами в США. Кроме выборов, причиной этому служит новая волна карантинных мер в Европе и общий рост числа зараженных COVID-19 по всему миру.

Вторая волна коронавируса — обстоятельство достаточно ожидаемое. Еще во второй половине сентября стало очевидно, что эпидемию просто ничто не может сдержать. Если исходить из аналогии с испанкой (эпидемией 1918−1920 годов), то мы еще даже не на пике числа заражений и смертности. Правительствам всех стран мира неизбежно придется вводить новые карантинные меры, если они этого еще не сделали. А значит, печатать еще больше денег. Например, немецкие власти объявили о подготовке нового пакета помощи в один день вместе с объявлением карантина.

Так что карантин является неизбежностью со всеми вытекающими из этого последствиями. Эту проблему рынок уже заложил в цену активов. С начала осени весь сектор авиа, туризма, нефтянки продолжал сползать вниз.

А вот нынешнее резкое падение на рынках связано, скорее, с неопределенностью по выборам в США. Многие аналитики считают, что Трамп проиграет и в Штатах сменится президент, что повлечет за собой серьезные изменения в мировой экономике. Но для тех, кто глубже интересуется политикой в США, все не так очевидно.

Все четыре года после победы Трампа пытались сместить множеством способов: импичмент, обвинения в связях с Россией, движение Black Lives Matter. Текущее голосование по почте (из-за эпидемии) Трамп называет грандиозной аферой, чтобы подтасовать результаты выборов против него.

В общем, кто бы из двух кандидатов не победил, похоже, что другой этого результата не примет. Это значит, скоро мы увидим демонстрации, протесты, марши несогласных, погромы и так далее. Так же считают и владельцы магазинов в США. Они снова зашивают свои витрины фанерой.

То есть выборы не принесут на рынок спокойствия, а, скорее, только увеличат панику.

На этом фоне, кстати, интересно поведение китайского фондового рынка — индексы держатся, а иногда даже скромно растут. Китай вполне может оказаться лидером экономического роста в 2021-м. На мой взгляд, еще не поздно успеть на этот поезд.

Лично мое мнение — сейчас от новых покупок лучше воздержаться. Однако некоторые ходы в текущей неопределенной ситуации все же можно предпринять.

В прошлом обзоре я упоминал компанию Micron. Ее цель пока не достигнута, а цена еще немного упала. Прогноз по ней, тем не менее, сохраняется.

Компания Darden за время с прошлой публикации также не выросла, ее прогноз я сохраняю со снижением целевой цены — $ 107.

В октябре производитель электрокаров Nio поставил на рынок более пяти тысяч автомобилей — рост на 100% по отношению к прошлому году. Акции NIO растут с прошлого прогноза, и я предлагаю продолжать держать их в портфеле.

Издание Barron’s выделило следующие акции, которые должны показать опережающий рост вне зависимости от исхода выборов:

• Abbott Laboratories — американская химико-фармацевтическая корпорация. Входит в список Fortune 500. История компании начата в 1888 году;

• Newmont — является крупнейшей в мире золотодобывающей компанией. Основана в 1921 году;

• SBA Communications — инвестиционный фонд недвижимости, который владеет и управляет беспроводной инфраструктурой, включая малые соты, внутренние и внешние распределенные антенные системы и традиционные сотовые узлы, которые поддерживают антенны, используемые для беспроводной связи операторами мобильной связи;

• Roper Technologies — американская многоотраслевая промышленная компания, которая производит инженерные продукты для глобальных нишевых рынков;

• Carlisle — международная диверсифицированная компания, которая разрабатывает, производит и продает широкий ассортимент продукции.

Исторически акции сектора здравоохранения показывали опережающий рост в течение 18 месяцев после президентских выборов. В качестве ставок на данный тренд Barron’s выделяет следующие акции:

• UnitedHealth Group — крупнейшая компания США в области медицинского страхования. Обслуживает более 100 млн клиентов в Штатах и некоторых других странах;

• Anthem — крупная американская компания, оказывающая услуги медицинского страхования.

Резюмируя, скажу, что кто бы не победил на выборах в США, нас в любом случае ждет крайне интересная и волатильная неделя.

ВНИМАНИЕ! Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций. Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем.

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