Перспективные инвестиции осенью 2020

После двухмесячного перерыва мы снова обратились к экспертам финансовых рынков, чтобы поинтересоваться, какие инвестиции могут быть успешными во время второй волны коронавируса. Аналитики уверены, что многое будет зависеть от финансовой политики США, а она в свою очередь — от итогов выборов президента. Подробнее — в нашем материале, который мы подготовили совместно с криптобиржей Currency.com.

Акции российского «Сбербанка» в 2021-м могут упасть. Как на этом заработать?

— В октябре 2020-го «Сбербанк» выплатил рекордные 8,23% дивидендов (18,7 рубля на акцию). Но в следующем году он может сократить либо вовсе отменить эти выплаты. Тому есть две причины:

коронавирус ударит по финансовым результатам за 2020 год;

расходы «Сбербанка» могут увеличиться.

Сейчас разберу эти моменты более подробно. Но вначале выясним, за счет чего «Сбер» вообще смог выплатить рекордные дивиденды.

У каждой серьезной компании есть дивидендная политика — документ, в котором прописано, сколько денег платить инвесторам, когда платить и платить ли вообще. Обычно предприятия перечисляют держателям акций определенную часть чистой прибыли. Чем она выше, тем больше дивидендов получат акционеры.

По дивидендной политике «Сбербанк» должен платить инвесторам 50% от чистой прибыли. За 2019-й он заработал 870 миллиардов рублей, поэтому смог позволить себе рекордные выплаты. А чем выше дивиденды, тем привлекательнее для инвесторов акции компании.

Как на выручке «Сбербанка» отразится коронавирус? «Сбер» предоставляет услуги, без которых не обойтись даже в кризис. Поэтому он если и пострадает от пандемии, то, скорее всего, несерьезно.

Но, с другой стороны, у банка могут возникнуть проблемы с чистой прибылью. Причем виновата здесь не сама пандемия, а «правила резервирования», которое придумали для подстраховки финансовой системы.

Суть «резервирования» в следующем: если Центробанк РФ видит проблемы в экономике, то заставляет коммерческие банки направлять часть прибыли в резервы. Этими деньгами заткнут «дыры», если в кризис люди начнут снимать депозиты или перестанут платить по кредитам.

А что мы имеем по итогу второго полугодия 2020-го:

многие компании недополучили прибыль из-за карантина. Значит, меньше денег осталось на погашение кредитов;

обычные люди тоже пострадали. Неоплачиваемые отпуска, сокращение зарплат, курс доллара… Все это ударило по платежеспособности граждан.

Как итог — «Сбер» направил большую часть прибыли в резерв. Эти деньги останутся в банке и подстрахуют его на случай серьезных проблем, но в отчетность будут записаны как расход. А значит, формально прибыль «Сбербанка» за этот год упадет.

«Сбербанк» перестанет тратиться на резервный фонд лишь тогда, когда стабилизируется обстановка в мире и в России. Но когда это будет — вопрос без ответа. К тому же нас ждет вторая волна эпидемии коронавируса. РФ, США, Канада, Франция, Нидерланды и другие страны уже вводят ограничения. Скорее всего, «Сбербанку» еще долго нельзя будет расчехлить свои запасы и направить их на выплату дивидендов.

Оставшиеся после резервирования деньги пойдут на развитие компании. 24 сентября «Сбербанк» представил новую стратегию развития и попутно анонсировал целый набор новых услуг: от ТВ-приставок до школьного образования.

Компания четко дала понять — теперь она больше, чем просто банк. Это прекрасно, но на все заявленные новшества нужны дополнительные деньги. Поэтому логично предположить, что в течение нескольких лет руководство предпочтет вкладывать прибыль в новые сервисы, а не раздавать инвесторам. Причем не факт, что нововведения будут качественно работать и приносить прибыль. А то, что их запуск потребует больших вливаний, — это 100%.

Как поступаю я? Если компания платит низкие дивиденды или не платит вообще, то ее бумаги теряют привлекательность для инвесторов. Например, в 2015 году «Сбербанк» отменил дивиденды и этим обвалил стоимость своих бумаг в несколько раз. В то же время, если «Сберу» удастся осуществить задуманное в вопросах будущего развития, его акции могут вырасти в долгосроке.

Делаю ставку на то, что «Сбербанк» отменит или сократит дивиденды в следующем году, из-за чего цена акций упадет. Этим можно воспользоваться, чтобы купить их на долгосрок.

«Доллар готовится к серьезному укреплению в октябре-ноябре»

— Будет ли доллар расти дальше? В марте 2020 года, когда было официально объявлено о пандемии COVID-19 во всем мире, а людей отправили на карантин, мировая экономика нуждалась в компенсации. Баланс Федеральной резервной системы (ФРС) вырос с февраля по июнь на $3 трлн — с $4,2 трлн до $7,2 трлн. То есть за 5 месяцев 2020 года на рынок было выброшено денег больше, чем за последние 12 лет до пандемии. Долларовая ликвидность через свопы и РЕПО была распределена по крупнейшим центробанкам мира, и экономику удалось поддержать. На этом фоне доллар, разумеется, слабел.

Осенью центробанки стали возвращать взятые у ФРС доллары обратно, в результате чего на рынке вновь образовался дефицит американской валюты. Об этом говорит новый рост баланса ФРС.

Тяжелее всего приходится так называемым развивающимся рынкам (к ним относимся и мы), которые выплачивают долговую нагрузку в долларах, вынужденно продавая национальную валюту. Падение курса национальных валют усиливает панику среди населения и бизнеса: они срочно переводят сбережения в доллары, евро, фунты и другие валюты.

Доллар готовится к сильному укреплению, которое, вероятно, будет происходить в октябре и ноябре. Товарно-сырьевые рынки будут снижаться. Также будут падать либо долго держаться на низких значениях валюты развивающихся рынков, к которым относятся страны СНГ. Санкционные риски в отношении Беларуси и России будут лишь усиливать давление на рубли обеих стран.

Снижение доллара может состояться только когда республиканцы и демократы договорятся о сумме нового пакета поддержки экономики. И чем больше будет сумма, тем сильнее американская валюта ослабнет. В преддверии президентских выборов надеяться на быстрый поиск компромисса не стоит. Спасать сбережения в акциях либо в других рисковых активах не стоит тем более, поскольку лихорадка на рынках будет только усиливаться. Наиболее приемлемым вариантом будет обмен сбережений на швейцарский франк или японскую иену, которые считаются традиционными валютами-убежищами.

Вернуться в инвестиционный мир и попытки заработать на обесценившихся активах будет лучше после выборов президента США, но еще лучше — после официального объявления о прекращении пандемии COVID-19. Во всех остальных случаях инвестиции в любой вид активов, кроме государственных или корпоративных облигаций крупных и устойчивых компаний, — крайне рискованное дело.

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Валерий Кот Финансовый консультант

— За время перерыва с момента публикации прошлого прогноза произошло много интересного. Конец лета и осень выдались насыщенными новостями о выборах, а самые важные в инвестиционном плане события еще только разворачиваются — я имею в виду выборы президента в США. После дебатов Дональд Трамп попал в госпиталь с коронавирусом, что тут же отразилось на рынках.

Золото торгуется сейчас вблизи отметки 1900 долларов за унцию, то есть около максимума 2011 года. Независимо от того, кто станет новым президентом США, инвесторы уверены, что программа поддержки экономики на миллиарды долларов будет рано или поздно принята. Вопрос, в каком объеме, поскольку предыдущая программа поддержки в размере трех триллионов долларов уже закончилась. Американская экономика очень сильно зависит от потребления, и при замедлении его объемов начинается сбой.

На данный момент демократы и республиканцы не оставляют сомнений в своем желании увеличить долговую нагрузку на экономику страны. Это означает, что печатание денег продолжится, а процентные ставки будут на минимальном уровне. Предполагаю, что все это создаст благоприятные условия для рынка золота.

Коронавирусная тема снова возвращается в повестку дня. Все чаще звучат новости о второй волне заболеваний, повторных карантинах и всем том, что сопровождало нас весной и в начале лета.

Вернемся к инвестиционным идеям, которые были приведены в предыдущем обзоре.

Terex — американская компания-производитель строительной и иной промышленной техники, выросла (с 5 августа) и вплотную приблизилась к своей целевой цене — $25.

Deere — американская машиностроительная компания, выросла и значительно превысила целевую цену — $200.

Zoom Video Communications — американская компания коммуникационных технологий, которая показала взрывной (практически двукратный) рост с момента прошлой публикации.

Twilio — облачная коммуникационная платформа. За время с предыдущего прогноза сильно корректировалась, но в итоге превысила целевую цену — $275.

Akamai Technologies — поставщик услуг для акселерации веб-сайтов. Хотя и росла в определенный период, целевой цены в $122 пока так и не достигла.

В текущей ситуации могу предложить следующие идеи для инвестиций.

Baird повышает прогноз по выручке eBay, отмечая восстановление еженедельной валовой рыночной стоимости проданных на платформе товаров (GMV) после небольшого снижения в начале сентября. В свою очередь инвестбанк Piper Sandler дает рекомендацию покупать акции компании и повышает их целевую цену до $65.

Новое поколение игровых приставок придет вместе с видеоиграми, производители которых займут большую часть нового рынка:

• Activision Blizzard, целевая цена — $97,

• Electronic Arts, целевая цена — $155,

• Ubisoft, целевая цена — $18,5,

• Take-Two Interactive Software, целевая цена — $193.

Одна из топ-идей в сфере здравоохранения, предложенная аналитиками Bank of America — это компания Medtronic, один из крупнейших мировых производителей в области медицинских технологий, услуг и решений. Целевой ценой акции может быть уровень $125. На днях Министерство юстиции США заявило, что открывает антимонопольное расследование против Medtronic по факту скупки компанией производителей ИВЛ. Это может сделать цену в ближайшее время еще более привлекательной для покупки.

На рынках сохраняется повышенная нервозность и неопределенность, новостной фон редко бывает положительным, поэтому рекомендую сохранять в портфелях долю кеша и защитные инструменты.

ВНИМАНИЕ! Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций. Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем.

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