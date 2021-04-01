Перспективность конопляного рынка зависит от органов власти

Украина является частью глобализованного мира, поэтому ее конкурентоспособность зависит от способности граждан не только проявлять предпринимательскую инициативу, но и объединяться в структуры производственной и нематериальной сферы.

Рабочие места в производственной сфере сокращаются благодаря автоматизации и роботизации процессов и перенасыщенности мирового рынка товарами.

В аграрной сфере, которая является одной из ведущих в экономике Украины, наблюдается резкое сокращение сельского населения, на что городская экономика не предоставляет адекватных компенсаторов ввиду отсутствия свободных ниш из-за установленного разделения труда в мире.

Что касается расширения нематериальной сферы экономики (услуг по продвижению общих интересов), то также не произошло количественных изменений, поскольку у наших граждан низкий уровень способности и готовности к созданию комбинации. Этим можно объяснить и низкую активность субъектов хозяйствования к консолидации по крайней мере в отраслевых союзах.

Ассоциации производителей определенной отрасли, например льноводства и коноплеводства, призваны оказывать услуги интеллектуального характера для членов своего объединения, быть посредниками между предприятиями и властью. Для этого ассоциации мобилизуют материальные средства для работы специалистов и финансирования мероприятий. Производители не спешат отдавать часть заработанного на такие нужды, и законодательство к этому не располагает. Сложился заколдованный круг, который надо разорвать, определив точку приложения усилий.

Местом, ставшим ахиллесовой пятой всего агропромышленного комплекса Украины, является профильное министерство. Его реформируют, сколько помним, еще со времен перестройки в СССР. В современных условиях министерство агропромышленного развития должно стать диспетчерским хабом по реализации инициатив аграрных объединений и рекомендаций науки. Сейчас вроде бы имеем восстановленное после отмены два года назад Минагрополитики. Но Минэкономики возвращает в его ведение только сельскохозяйственную часть, а переработку оставляет за собой.

Понятно, что за этим стоят интересы ассоциаций переработчиков в перераспределении добавленной стоимости, которая образуется в растениеводстве. Итак, снова имеем конфликт интересов, но на этот раз не внутри ведомства, а межведомственный. На коноплеводство это оказывает негативное влияние, поскольку объединение коноплеводов не в состоянии бороться за посевные площади с ассоциацией «Укролияпром», где битва за урожай разворачивается уже внутри этой отрасли вследствие двукратного превышения производственных мощностей над объемом собранного урожая.

Если рассматривать уровень новообразованных общин и новых районов, то есть заинтересованность в создании рабочих мест, прежде всего в материальной сфере, а таковая невозможна без диверсификации производства и взаимодействия мелких производителей.

Закон Украины «О сельскохозяйственной кооперации» недавно принят, чем дан старт созданию местных кластеров для производства и потребления местных продуктов.

Нужны дотации, организационно-правовая помощь в создании объединений производителей и смежников вплоть до поддержки просветительских структур для пропаганды здорового питания и образа жизни. Эта кампания должна внедряться под лозунгами: «Стоп глобализации!», «Создадим местный бренд!», «Государственной программе «Здоровая нация» — зеленый свет!».

В этом аспекте коноплеводство имеет значительные перспективы в качестве источника поставки не просто здоровых продуктов, одежды, строительных материалов и т.п., но и как целый пласт самобытной культуры, что дает толчок индустрии туризма и здорового образа жизни. Примером реализации такого направления региональной экономики может стать пилотный проект «Слобожанская конопля», залогом успеха которого является государственно-частное партнерство.

В то же время возникает вопрос к самому пока не сконсолидированному коноплеводческому сообществу относительно принципов и правил поведения, некоего кодекса чести коноплеводов. Надо положить конец спекуляциям по легализации каннабиса (марихуаны)! Потому что это развязывает руки правоохранительным органам, чтобы на корню тормозить в целом развитие отрасли.

Профессиональное сообщество должно провести четкое отграничение вида конопли технической от медицинской. Недостатком проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности» является, на наш взгляд, то, что в нем подводится под общий знаменатель медицинская и техническая конопля, то есть нивелируются достижения по выводу конопли без содержания наркотических веществ.

Нужно закрепление четкой позиции Института лубяных культур НААН по этому поводу, внедрение не только в профессиональный, но и широкий общественный оборот научно обоснованных определений и терминов по конопле и продуктов из нее.

Агроассоциации, кооперативные объединения со своей стороны формируют запрос отрасли, являются инициаторами законодательных изменений, создают правила корпоративного поведения в своей отрасли и выстраивают межотраслевую гармонизацию, чтобы избежать дискриминации и недобросовестной межотраслевой конкуренции. В частности, взаимодействие между собой имеющихся ассоциаций в отрасли коноплеводства, таких как ассоциация «Украинская техническая конопля», ОС «Ассоциация развития льноводства и коноплеводства Украины», ОО «Украинская конопляная ассоциация», ОО «Украинская ассоциация медицинского каннабиса» и других участников конопляного рынка нужно в представлении перед органами власти общей позиции относительно потребностей отрасли.



Николай Шкурко, генеральный директор ООО ППКФ «Сяйво», председатель Совета директоров ОС «АРЛКУ»

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Николай Шкурко,Сяйво,конопля,коноплеводство

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