Персидская «воронка»: Иран угрожает перекрыть Ормузский пролив

США стремятся, чтобы остальной мир прекратил покупать иранские углеводороды, а Тегеран угрожает закрыть пролив, через который проходит почти 20% мировой нефти. Подобная ситуация возникает не впервые, но на этот раз всё куда серьезнее, чем раньше. Подробности — в материале портала iz.ru.

«Американцы заявили, что хотят полностью остановить иранский экспорт нефти. Они не понимают, что это значит. Иран выстоит в период, когда его нефть не экспортируется, а вот остальной части региона от этого будет худо».

Эти слова президента Ирана Хасана Роухани, произнесенные в начале июля, были куда менее заметными, чем прозвучавшие из Тегерана ближе к концу того же месяца предупреждения, в которых Америке предложено не играть с огнем и «не дергать льва за хвост», потому что «война с Ираном — мать всех войн».

Президент Ирана Хасан Роухани

Фото: Global Look Press/Kremlin Pool

Насколько высказывания иранского лидера задели Дональда Трампа, который тут же в порыве ярости (о чем говорит текст, набранный одними заглавными буквами) отреагировал в своем главном СМИ — «Твиттере»: «НИКОГДА, НИКОГДА НЕ УГРОЖАЙТЕ США, А ТО ПОСТРАДАЕТЕ ТАК, КАК МАЛО КТО В ИСТОРИИ СТРАДАЛ. МЫ БОЛЬШЕ НЕ ТА СТРАНА, КОТОРАЯ БУДЕТ ТЕРПЕТЬ ВАШИ СЛАБОУМНЫЕ РЕЧИ О НАСИЛИИ И СМЕРТИ. ОПАСАЙТЕСЬ!»

Несмотря на отсутствие ответа Роухани на явно провокационную реплику хозяина Овального кабинета, считать, что Тегеран выкинул белый флаг, нет оснований. Их вообще нет никогда, если мы имеем дело с Ираном, государством, не один десяток лет прожившим в условиях американских санкций и попыток Штатов устроить персам полную мировую изоляцию.

Что бы там ни говорили о военном превосходстве американских ВМС, а Ирану куда проще перекрыть судоходство по Ормузскому проливу, чем США обеспечить беспрепятственное прохождение нефтеналивных танкеров в этом месте Персидского залива, очертаниями напоминающем воронку для слива жидкостей.

Опыт — сын ошибок трудных

Во время ирано-иракской войны (1980–1988 годы) Иран уже поучился тому, как противостоять американским войскам. Возможности персидского государства в военном отношении тогда были не самые лучшие, главным атрибутом можно было считать безграничную готовность иранских солдат и офицеров пожертвовать собой ради родины. Но для победы над ВМС США, корабли которых входили в территориальные воды Ирана «для защиты международного судоходства» по мере необходимости и не спрашивая разрешения, этого было мало. Что в Тегеране наверняка заметили.

С тех пор прошло 30 лет, в течение которых иранские ученые, пользуясь китайскими лицензиями и технологиями, создали мощный арсенал ракет (как малых и средних, так и оперативно-тактических). Дальность полета которых — от 30 до 200 км — позволяет бить по любой точке пролива не только с побережья, но и из глубины страны.

Военные эксперты различных государств сходятся во мнении, что «иранские ракеты способны утопить почти любой военный корабль мира». Слово «почти» здесь, хотя и не лишнее, но не определяющее. Тегеранские стратеги и не замышляют проворачивать миссии, которые заведомо невыполнимы. Чтобы заблокировать Ормузское горло, не обязательно топить эсминцы, миноносцы и авианесущие крейсеры — вполне достаточно положить на дно в нужных местах несколько нефтеналивных танкеров.

Различные подразделения иранской армии на параде в честь Дня армии в Тегеране демонстрируют новейшие военные достижения Ирана

Фото: Global Look Press/Ahmad Halabisaz

Ширина пролива в самом узком месте — 54 км. Судоходной его части — всего 10 км. Коммерческих фарватеров (их два), где могут пройти современные супертанкеры (длина — не менее 230 м, высота — до 50 м), — и вовсе 2,5 км. По оценкам специалистов, чтобы в мире наступил топливный коллапс, требуется затопить два, максимум три судна этого класса в местах, которые иранским океанографам и морским разведчикам, конечно же, хорошо известны.

Сомнительно, что Вашингтону удастся с помощью «Твиттера» президента США или заявлений Пентагона напугать Тегеран. Если же попытаться сделать это с помощью оружия, то потребуется операция не меньшего размаха, чем знаменитая «Буря в пустыне», которая сегодня стоить будет на порядок, а то и два выше, чем вышибание Ирака из Кувейта почти 30 лет тому назад.

Стоит вспомнить, что мусульмане всегда готовы жертвовать собой по первому призыву аятоллы. Не забыть об особенностях рельефа, которые играть будут на стороне защищающихся, а не атакующих. И приложить к этим характеристикам высокую подвижность транспортных средств, замаскированных под вполне обычные фуры дальнобойщиков, на которых размещаются иранские ракеты.

Сочетание всего этого способно серьезно подорвать технологическое преимущество американской армии. Иранцам ничего не стоит закатить грузовичок с легкой ракетой на городскую площадь и произвести оттуда пуск. Что в ответ предложат американские стратеги — стрелять на поражение по населенным пунктам, что обернется ударом по собственному престижу и имиджу в мире?

Что такое Ормузская «воронка» для мировой экономики

Через Ормузский пролив проходит до 40% общего объема нефти и нефтепродуктов, транспортируемых на планете по морю. И до 20% всей нефти, добываемой в мире. 90% черного золота, выкачиваемого странами залива, развозится по странам и континентам также через Ормуз. Цифры подсказывают, что возникновение коллапса мирового уровня в случае блокировки пролива — не красивый оборот речи, а самая что ни на есть жесткая реальность.

Несколько дней назад глава Корпуса стражей Исламской революции (КСИР или Пасдаран) генерал Мохаммад Али Джафари высказался недвусмысленно: «Мы заставим врага понять, что либо все могут использовать Ормузский пролив, либо никто».

«Вариант Ормуз» — козырная карта иранских лидеров, наличие которой они демонстрируют, как только видят угрозу военного нападения на свою страну. Было такое, например, в 2008 и 2011 году. Однако большинство экспертов всегда считали план перекрытия пролива блефом, ибо Иран и сам этим путем транспортирует свою собственную нефть.

Однако сегодня всё может выглядеть совсем по-другому. После одностороннего отказа США от многосторонней ядерной сделки по Ирану администрация Трампа увлечена кампанией давления на Тегеран, которая включает введение экономических санкций и ограничение участия исламской республики в коммерческих сделках. Вашингтон заявил, что, начиная с ноября, он будет наказывать центральные банки всех стран, которые приобретают иранскую нефть, а это — два миллиона баррелей в день, которые приносят Тегерану доходы примерно $50 млрд в год.

Ормузский пролив

Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние

Некоторые страны, такие как Индия и Турция, уже заявили о своей готовности не подчиняться ограничениям, налагаемым США, однако не стоит думать, что этому примеру последуют многие. И если Иран станет терять свои нефтяные рынки, это может стать последней каплей для его финансов, уже переживающих тяжелый кризис, из-за которого местная валюта, риал, только за последние три месяца потеряла половину своей стоимости. Задача Белого дома — усугубить трудности иранской экономики, что в конечном итоге может повлечь крах теократической системы, действующей с 1979 года.

В расчете на выключение Ирана из топливной схемы мира США уже успели договориться с саудитами об увеличении ими добычи нефти, чтобы предлагаемые объемы на рынке черного золота не изменились. Но весь этот план полетит в тартарары, если Тегеран перекроет Ормуз: практически всё, что добывается Ираком, Кувейтом, Катаром и Бахрейном, а также часть производимого Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией, транспортируется через пролив, а значит, окажется вне доступа покупателей.

И хотя две страны, названные последними, обладают нефтепроводами, которые позволяют перекачивать продукт в порты, на которые «воронка» не влияет (первая — в Красное море, вторая — в Оманский залив), это проблемы не решает. Блокировка Ормузского пролива даже на несколько дней подтолкнет цены на нефть резко вверх, что вызовет энергетический кризис.

Зачем воевать с военными кораблями, когда есть коммерческие?

«Ирану не нужна какая-то особенно крутая военная сила, чтобы реализовать свою угрозу прервать коммерческий трафик в проливе. Он может повредить торговые суда дешевыми противокорабельными ракетами, выпущенными с быстрых патрульных катеров, торпедами с подводных лодок или установив мины, — выразил свое мнение в интервью ВВС Рокфорд Вейц, директор программы морских исследований Fletcher при Университете Тафтса (США). — Фактически, это уже было опробовано во время военной конфронтации между Ираном и Ираком в 1980-х годах. В конфликте, который назывался «войной нефтяников», каждая страна пыталась затопить морские грузовики противника. Чтобы избежать нападения, кувейтские суда начали плавать под американским флагом, и, хотя поток сырой нефти не был полностью прерван, стоимость страховок судов, курсировавших в этом районе, буквально взлетела, что тоже поспособствовало росту цен на углеводородное сырье».

Современные гигантские танкеры довольно сложно вывести из строя. В отличие от судов, ходивших в 1980-х годах, большинство нынешних танкеров имеют двойной корпус, благодаря чему пустить ко дну их гораздо труднее, считает Вейц. Тем не менее даже скромное нарушение коммерческого судоходства может спровоцировать экономический ущерб в виде более высоких ставок на морское страхование, а также скачков на биржах из-за опасений по поводу поставок нефти, уверен эксперт.

Отставной американский адмирал Джеймс Ставридис, бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе

Фото: Global Look Press/Panayiotis Tzamaros

Ставки в игре «на пролив» настолько велики, что в ВМС США уже разработали планы быстрого разблокирования этого морского маршрута, если возникнет такая необходимость.

«Если Иран решит закрыть Ормузский пролив военным путем, ответ не заставит долго ждать: совместные усилия США и наших арабских союзников в Персидском заливе позволят возобновить судоходство в «воронке» в течение нескольких дней», — сказал в интервью CNBC отставной американский адмирал Джеймс Ставридис, бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

По мнению министра обороны США Джеймса Мэттиса, блокада Ормуза «потребует адекватного ответа от международного сообщества, которому крайне важно нормальное функционирование этого канала: мировая экономика зависит от этой энергии».

США готовы загребать жар. Но — чужими руками

По сообщениям CNN, американская администрация в настоящее время занята изучением вопроса, какие военные силы и средства необходимо держать наготове на случай блокирования пролива. Однако в другом новостном сообщении упомянутое СМИ, на основе сведений из источников, близких к Белому дому, утверждает, что военные действия в случае иранской атаки вестись будут не американцами, а их союзниками-саудитами. И, возможно, силами создаваемого по инициативе Эр-Рияда и при одобрении США, Ближневосточного стратегического альянса (MESA), в просторечии именуемого Арабским НАТО. Известно, что представители стран, которые войдут в MESA, планируют провести саммит в Вашингтоне 12 и 13 октября.

Ормуз, кстати, будет не единственной головной болью Арабского НАТО, как, впрочем, и не единственной причиной создания альянса. Недавние события в Баб-эль-Мандебском проливе (между южнойеменским «углом» Аравийского полуострова и африканским побережьем) тоже сильно потрепали нервы миру. 26 июля два танкера саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись нападению со стороны повстанцев-хуситов Йемена. Атака вынудила компанию приостановить свои поставки нефти через этот пролив.

Американский десантный корабль и эскадренный ракетный эсминец в проливе Ормуз

Фото: Global Look Press/Jonathan P. Idle/U.S. Navy

Хотя США традиционно обвиняют Иран в поддержке хуситов, на самом деле неизвестно, стоял ли за этой атакой Тегеран. Но степень угрозы ясна: в случае противостояния иранцы могли бы легко парализовать движение кораблей через Баб-эль-Мандеб, пропускающий почти 5% от мировой добычи нефти.

Насколько сильно повлияет закрытие этих проливов на мировую экономику, будет в значительной степени зависеть от продолжительности блокады. 29 стран — членов Международного энергетического агентства должны, согласно требованиям энергетической безопасности, иметь как минимум 90-дневный резерв нефти. США в настоящий момент располагают значительно бо́льшими запасами. А вот у Китая их — только на 34 дня, у Индии — всего на 10.

«Блокировка Ормуза — это угроза, прежде всего, экономикам Китая, Японии, Южной Кореи и Евросоюза, — отмечает в комментариях испанскому изданию El Confidencial Робин Миллс, энергетический аналитик и исполнительный директор Qamar Energy. — США, которые сейчас являются крупным производителем сырой нефти, по-прежнему остаются и нетто-импортером и потому пострадают, но в меньшей степени, чем перечисленные выше государства. А вот Россия выиграет, и в значительной степени».

Кроме того, по его словам, блокировка Ормузского пролива создаст больше проблем для сжиженного природного газа, чем для нефти. Катар экспортирует четверть запасов СПГ через Ормуз, а такие страны, как Южная Корея, Япония и Тайвань, полностью зависят от импорта катарского СПГ. «Россия воспользуется возможностью увеличить свои поставки в Европу, усилив свое геополитическое влияние в этом регионе», — полагает эксперт.

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