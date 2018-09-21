Переваливший за 2 триллиона гривен госдолг Украины объяснили колебаниями курса валюты

Фото: globallookpress.com

В Минфине Украины подсчитали объем государственного и гарантированного государством долга за август.

В украинском Минфине подсчитали объем государственного и гарантированного государством долга. За август сумма в гривнах перевалила за 2 триллиона гривен. Согласно данным министерства, объем вырос на 4,2% в нацвалюте — на 91 миллиард гривен, составив 2,117 триллиона гривен.

В долларах объем госдолга страны составил 74,85 миллиарда. Как отмечают специалисты ведомства, в долларах объем уменьшился, но из-за курсовых колебаний сумма задолженности перед внешними кредиторами осталась значительной.

При этом, по информации Минфина страны, в долларовом эквиваленте государственный долг сократился на 0,86 миллиарда долларов, или на 1,1%.

Ранее глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что в 2019 году — году «пиковых выплат» Украина должна будет погасить перед кредиторами 12 млрд долларов по внешним займам.

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