Переселенцы получили от государства 2,8 млрд гривен помощи

Фото: Корреспондент.net Государство помогает переселенцам финансово

За прошлый год на проживание и оплату коммунальных услуг из госбюджета для внутренних переселенцев было выделено около 2,8 млрд гривен помощи.

В течение 2017 года государство выплатило денежную помощь внутренне перемещенным лицам на сумму почти в 2,8 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, пишет УНН.

Как отмечается, средства выделялись для покрытия расходов на проживание и на жилищно-коммунальные услуги.

“В течение 2017 года денежную помощь, предусмотренную порядком предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, утвержденным постановлением Кабмина, было осуществлено на сумму почти 2,8 млрд гривен”, – говорится в ответе.

Напомним, Кабмин увеличил ежемесячную помощь переселенцам.