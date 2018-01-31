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Переселенцы получили от государства 2,8 млрд гривен помощи

Финансы 31 Янв 2018
Переселенцы получили от государства 2,8 млрд гривен помощи
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Фото: Корреспондент.net Государство помогает переселенцам финансово

За прошлый год на проживание и оплату коммунальных услуг из госбюджета для внутренних переселенцев было выделено около 2,8 млрд гривен помощи.

В течение 2017 года государство выплатило денежную помощь внутренне перемещенным лицам на сумму почти в 2,8 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, пишет УНН.

Как отмечается, средства выделялись для покрытия расходов на проживание и на жилищно-коммунальные услуги.
“В течение 2017 года денежную помощь, предусмотренную порядком предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, утвержденным постановлением Кабмина, было осуществлено на сумму почти 2,8 млрд гривен”, – говорится в ответе.

Напомним, Кабмин увеличил ежемесячную помощь переселенцам.

 

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