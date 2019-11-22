Перепалка Тимошенко с Зеленским, иностранцы в Чернобыле и «Моисей» для Венеции. Неделя в Фокусе

Актуальные материалы, ключевые события и авторская аналитика – в итогах недели от журнала Фокус

«Хто сказав на мамку падло»

«Раз в пять лет Юлия Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе. Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас «оппозиция». Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают «сладенького», — написал 19 ноября у себя в Facebook Владимир Зеленский.

И это положило начало новому скандалу в украинской политике. Юля в долгу не осталась и тоже ярко ответила президенту. На её Facebook появился пост: «Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот! А дальше всё по сценарию. Ну, вы в курсе. Словом, ждём вас на корпоративах. Можно со своим пианино». Фокус разбирался, к чему может привести это противостояние.

При этом не утихают скандалы и во фракции «Слуга народа». Как будет жить монокоалиция дальше и не развалится ли в ближайшее время, разбирались журналисты Фокуса.

На этой неделе стало известно: встреча «нормандской четверки» состоится 9 декабря. Татьяна Катриченко узнавала, хотят ли на Донбассе выборов по-украински и за кого готовы голосовать.

А на митинге 21 ноября оппозиция заявила Зеленскому, чего ждет от него на этой встрече.

Гибель комбрига, смена отчества и начало сезона гриппа

В воскресенье вечером в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области в одном месте случилось сразу два происшествия: возгорание автопечки в грузовике Renault спровоцировало пожар и сильное задымление, ставшее причиной масштабного ДТП. 25-летний водитель грузовика Mercedes задел попутную легковушку, которую не заметил из-за задымления на трассе, влетел в автомобиль полицейских, который снес ЗиЛ-110 сотрудников ГСЧС, которые тушили грузовик Renault, в котором загорелась автопечка. По данным полиции, в этом ДТП обошлось без жертв и пострадавших, грузовик Renault сгорел полностью.

В ночь на вторник в Харькове в военно-медицинском клиническом центре скончался раненный на Донбассе командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Евгений Коростелев. «Тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября, во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил», – сказано в сообщении Генштаба. Коростелев был ранен у Новотроицкого во время обхода передовых позиций. Он вместе с другим офицером подорвался на мине.

Сериал HBO вызвал небывалый интерес к Чернобыльской катастрофе. Зона отчуждения стала новым местом паломничества для туристов со всего мира. Фокус расспросил иностранцев, посетивших Припять, о том, зачем они сюда приехали и что их впечатлило больше всего.

В Раду внесли законопроект, который позволил бы украинцам поменять не только имя и фамилию, но и отчество. В объяснительной записке говорится, что нынешнее законодательство не позволяет гражданам Украины сделать это, что нарушает Конституцию страны. Кроме того, Европейский суд по правам человека в 2013 году постановил, что такая брешь в законодательстве нарушает 8 Конвенцию о защите прав человека и основоположных свобод.

Министр социальной политики Юлия Соколовская во время саммита ICPD25 в Найроби (Кения) заявила, что около 70% украинских девушек и женщин сталкивались с проявлениями насилия. Она сообщила, что уже в начале 2020 года планируется создать круглосуточный кол-центр по вопросам противодействия торговле людьми, предотвращения и противодействия домашнему насилию, а также Единый государственный реестр случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола.

За прошлую неделю в Украине заболели гриппом 150 832 человека, из них две трети – дети. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения. Отмечается, что интенсивный показатель заболеваемости составляет 394,4 на 100 тыс. населения, что на 17,3% ниже эпидемического порога по стране. При этом во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находится на неэпидемических уровнях.

Что будет с прожиточным минимумом в 2020 году и как замедлится рост мировой экономики

На прошлой неделе Верховная Рада проголосовала за главную смету страны на следующий год, где установила новый прожиточный минимум – 2123 грн. Детальнее об этом вы можете прочитать в тексте «Экономический прыжок откладывается. Чего ожидать от бюджета 2020».

Но эта цифра может измениться, ведь Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Кабмина по установлению прожиточного минимума на 2019 год.

В суде говорят, что минимум установили без научно-общественной экспертизы потребительской корзины.

В связи с решением по минимуму ОАСК также признал противоправными действия Кабмина по разработке проекта закона о госбюджете на 2019 год и передаче его на рассмотрение в Верховную Раду.

Суд обязал правительство установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов «О прожиточном минимуме» и «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях».

Иск против Кабмина подал правозащитник Станислав Батрин.

Согласно бюджету на 2019 год, с 1 июля 2019 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц поднялся с 1921 до 2007 грн, с 1 декабря 2019 года он составит 2027 грн.

За последние дни, конечно же, появились новости и о главной экономической теме этой осени – рынке земли.

Открытие рынка земли поспособствует притоку инвестиций в Украину и увеличит экономический рост страны на 0,5–1,5% в течение 5 лет.

Об этом на пресс-конференции заявил ведущий экономист Всемирного банка Фарук Кхан.

«Законопроект об обороте с/х земли, который прошел первое чтение в Раде, стал большим прорывом. Важно, чтобы его проголосовали во втором чтении и он вступил в силу максимально скоро», – говорит Кхан.

Также экономист добавил, что мораторий на продажу земли не позволяет малым собственникам земли получать реальную прибыль от своей собственности, а ограниченность инвестиций подрывает их способность выращивать культуры и переходить на трудоемкий товар.

Закончим международными новостями. По всей видимости, следующий год станет сложным для мировой экономики.

В четверг, 21 ноября, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила, что в ближайшие годы мировая экономика будет развиваться медленными темпами из-за торговых войн, слабых инвестиций в бизнес и политической неопределенности.

Согласно прогнозам парижской организации, рост мирового ВВП в 2019 году составит 2,9%, это самый низкий годовой показатель со времен финансового кризиса. Более того, рост мирового ВВП останется на уровне 2,9–3,0% в 2020–2021 годах.

На фоне неутешительных прогнозов ОЭСР призывает к решительным действиям по устранению неопределенности, влияющей на предприятия, а также фундаментальных изменений, происходящих в мировой экономике.

«Было бы ошибкой считать эти изменения временными факторами, которые можно устранить с помощью денежно-кредитной или фискальной политики: они носят структурный характер», – заявил главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун.

Также в организации добавили, что краткосрочные перспективы стран мира различаются в зависимости от влияния торговли на их экономики. Например, рост ВВП в США замедлится до 2% в 2020–2021 годах, в сравнении с 2,3% в 2019-м.

В свою очередь, экономика Китая переживает структурные изменения, переориентируясь с экспорта и производства на увеличение потребления и обслуживания. Прогнозируется, что рост Китая снизится до 5,5% к 2021 году с 6,2% в этом году.

Еврозона вырастет на 1,2% в этом году, на 1,1% в 2020 году и еще на 1,2% в 2021 году. Также ОЭСР прогнозирует экономический рост для Великобритании на уровне 1,2% в 2019 году, 1% в 2020 году и 1,2% в 2021 году.

Пикап Маска, костяные шлемы из Эквадора и Венеция в воде

Похоже, у Илона Маска неделя не задалась. Сперва прототип его космического корабля, о котором он с такой гордостью рассказывал еще пару месяцев назад, рванул во время испытаний. А потом он презентовал новый пикап Tesla Cybertruck. Дизайн автомобиля создавался под влиянием популярной картины «Бегущий по лезвию», но, похоже, авторы перестарались. То есть Cybertruck вполне органично смотрелся бы на съемочной площадке фильма, а вот на дороге он бы выглядел не уместнее, чем танк. Тем более что авто действительно пуленепробиваемое.

Зарубежные журналисты, присутствовавшие на презентации, дружно заявляют, что сперва приняли новинку за шутку. Но нет. Cybertruck появится на рынке в 2021 году. Он будет доступен в трех версиях, отличающихся мощностью, количеством моторов, запасом хода и, конечно, ценой. Самая доступная оценивается в $49,9 тыс., самая дорогая – $69,9 тыс. Но будут ли готовы потребители массово расставаться с такими суммами за столь экзотический автомобиль, еще предстоит увидеть.

А между тем археологи, проводившие раскопки в Эквадоре, обнаружили нечто по-настоящему пугающее. В одном из местных курганов он нашли останки младенцев, одетых в «шлемы» из черепов других детей. Малышам было не более 1,5 лет, а вот их жуткие «головные уборы» могли принадлежать даже подросткам.

Вероятно, это было частью погребального ритуала, но ученые отмечают, что еще не сталкивались с подобными похоронными традициями нигде в мире. Они полагают, что «шлемы» могли быть попыткой защитить невинные души. Попыткой, мягко говоря, довольно странной.

Венеция, которая на прошлой неделе пережила рекордное наводнение, тоже пытается защитить себя. Вот только получается у города не очень. Наводнения происходят здесь ежегодно, и еще в 1980-х годах инженеры представили проект, который должен был уберечь Венецию от регулярных разгулов стихии. Но и спустя почти 40 лет «Моисей» (такое остроумное название получил проект) не разводит воды Адриатического моря. Почему столь важный проект до сих пор не был реализован и сможет ли он противостоять натиску глобального потепления, которое угрожает Венеции затоплением, можно узнать в этом материале.

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