Переход на онлайн-кассы: семь советов предпринимателю

Нововведения коснутся организаций и ИП на ЕНВД, занимающихся розничной торговлей и общепитом, а также вендингом и интернет-торговлей. Накануне вступления в силу изменений в 54-ФЗ «О применении ККТ» Антон Румянцев, директор OFD.ru — оператора фискальных данных № 1 по версии РАЭК, рассказал новосибирским предпринимателям, как сделать, чтобы переход был максимально быстрым и комфортным.

Совет первый: выберите онлайн—кассу

Согласно 54-ФЗ, работать можно только с теми кассами, которые состоят в реестре ККТ (его составляет и ведет ФНС). В июне 2018 года там находилась 131 модель аппаратов. В зависимости от требований бизнеса предприниматели выбирают автономную онлайн-кассу, POS-терминал, фискальный регистратор или кассу с платежным терминалом.

Средняя стоимость новой онлайн-кассы — около 30 тысяч рублей для розничной торговли и дешевле — для сегмента e-commerce (электронная коммерция) и малого бизнеса. Чем быстрее и многофункциональнее касса, тем она дороже.

Совет второй: купите онлайн—кассу в комплекте или возьмите в аренду

Для владельцев интернет-магазинов оптимальным решением будет аренда кассы с включенными услугами ОФД, хранением, обслуживанием, настройкой кассы и заменой и хранением фискальных накопителей. Такие условия предоставляет сервис Ferma от OFD.ru. Онлайн-кассы арендаторов установлены в охраняемом высокотехнологичном дата-центре. Услуга предполагает мониторинг их технического состояния, своевременную замену фискальных накопителей в случае заполнения памяти, поломки или истечения срока их работы, балансировку нагрузки в пиковые периоды с гарантированной отправкой чеков покупателям и в ФНС и многое другое. Подключить сервис Ferma можно в два клика в личном кабинете OFD.RU.

Специально для малого бизнеса OFD.RU совместно с компаниями «МегаФон» и «АТОЛ» создал комплексное решение, позволяющее сразу начать работу в соответствии с новыми требованиями закона 54-ФЗ. Это онлайн-кассы для малого бизнеса от крупнейшего поставщика касс компании «АТОЛ», фискальный накопитель, оплаченные услуги по передаче фискальных данных в налоговую инспекцию от оператора фискальных данных OFD.RU, а также SIM-карта и специальный тариф «МегаФона» для контрольно-кассовой техники за 100 рублей в месяц. Экономия при покупке коробочного решения в отличие от приобретения каждой части по отдельности составляет около 20 %. Кроме того, клиент сможет сократить затраты на покупку комплекта на 90–100 % за счет налогового вычета в сумме до 18 тысяч рублей, который полагается ИП на ЕНВД и ИП на ПСН при покупке онлайн-кассы. Узнать подробнее о предложении и оставить заявку на подключение можно здесь.

Совет третий: купите фискальный накопитель

Без фискального накопителя онлайн-касса работать не будет. ФНС ведет реестр фискальных накопителей, в июне 2018 года там находилось 18 моделей. Есть ФН на 13, 15 и 36 месяцев. Согласно ст.4.1, п. 6 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016), применять ФН в течение 36 месяцев обязаны те, кто использует УСН, ЕСХН, ПСН и ЕНВД и оказывает услуги населению.

Совет четвертый: оформите КЭП

КЭП (квалифицированная электронная подпись) — особый криптографический ключ, используемый для визирования электронных документов. Выдавать подпись имеют право только аккредитованные Минкомсвязи РФ удостоверяющие центры. Подпись записывается на флешку. КЭП пригодится для регистрации, перерегистрации или снятия с учета касс в ФНС.

Совет пятый: выберите ОФД

Сейчас на рынке представлено 18 операторов фискальных данных, состоящих в реестре ОФД. При выборе оператора прежде всего стоит обращать внимание на то, какие дополнительные сервисы он предоставляет, а также на возможность протестировать услуги компании до момента заключения договора на обслуживание. Важна простота и скорость подключения кассы. OFD.ru позволяет не использовать ручной ввод данных касс: данные заполняются автоматически, нет риска ввести неверную информацию. Касса появлялась в личном кабинете ОФД сразу же после передачи первого документа (отчета о регистрации). Оплатить услуги ОФД можно банковской картой или по счету. Обратите внимание на то, чтобы можно было выбрать сроки подключения ККТ к ОФД на любое количество дней: данный сервис особенно актуален для тех, у кого бизнес носит сезонный характер. OFD.ru предлагает предпринимателям подключить услуги передачи фискальных данных на любое количество дней: от одного до 1095 (три года).

Специально для ИП на ЕНВД и ИП на ПСН подготовили акцию, позволяющую получить бесплатную передачу данных в ФНС от OFD.ru до 1 августа 2018 года. Подключить можно любое количество касс. Подключить ОФД.

Также нужно изучить, есть ли у оператора фискальных данных отраслевые премии и награды — они подтвердят его квалификацию. OFD.ru — единственный в России оператор фискальных данных, отмеченный престижной премией Рунета-2017 и наградами «Время инноваций» и «Лучшие в России». ОФД № 1 в рейтинге операторов фискальных данных РАЭК. OFD.ru входит в состав холдинга USM Holdings. Среди клиентов OFD.ru — «Почта России», «Евросеть», «Связной», сеть кофеен «Шоколадница» и другие — всего более 40 тысяч компаний по всей России. OFD.ru обеспечил безопасную передачу в ФНС почти 3 млрд чеков, а также подключил более 200 тысяч касс.

Совет шестой: зарегистрируйте кассу в ФНС через ОФД

В OFD.ru реализован принцип одного окна — это просто находка для предпринимателя. Не нужно посещать разные инстанции, переключаться между сайтами, долго вводить и сверять информацию. Весь процесс регистрации кассы в ФНС через личный кабинет OFD.ru занимает всего 18 минут.

Совет седьмой: анализируйте свой бизнес и повышайте продажи

Вы купили кассу, выбрали ОФД, зарегистрировали ККТ в ФНС. Теперь перед вами открываются новые возможности управления продажами с помощью сервисов OFD.ru. Повысить продажи поможет брендированный чек — подключайте услугу и самостоятельно создавайте дизайн электронного чека, который будет отправлен клиенту. Можно использовать фирменные цвета, устанавливать баннеры и информацию о скидках и акциях.

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*Акция действует с 10 мая до 1 августа 2018 года для одной и более новых касс.

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