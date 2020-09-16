Передача УМХ Коломойскому: Ekonomika+ оспаривает итоги конкурса — новости Украины, Медиарынок

Компания не согласна с доводами тендерного комитета АРМА

ООО «Коммуникационный хаб «Экономика» оспорила в суде результаты конкурса по управлению активами «Украинского Медиа Холдинга». Соответствующее исковое заявление зарегистрировано в канцелярии суда 16 сентября.

В компании заявляют, что не согласны ни с результатами конкурса, ни с доводами тендерного комитета Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), изложенными в протоколе заседания от 10 сентября 2010 года.

ООО «Коммуникационный хаб «Экономика» работает под брендом Ekonomika+. Владеет рядом СМИ (delo.ua, MMR, ТОП-100, WO.MO) и event-проектов.

20 июля АРМА объявила повторный конкурс на управление активами УМХ. В конце августа АРМА завершила прием документов для проведения повторного конкурса. Документы на участие в конкурсе поступили от шести компаний: ООО «Издательский Дом Масави», ООО «Коммуникационный Хаб «Экономика», ООО «Сегодня Мультимедиа», ООО «Объединенная Медиа Группа», ООО «Издательство Украинский Медиа Дом», ООО «1+1 Интернет».

11 сентября АРМА определило ООО «1 + 1 Интернет» победителем конкурса по управлению активами Украинского Медиа Холдинга (УМХ).

Компания Медиа Группы Украина Рината Ахметова намерена обратится в суд для обжалования действий АРМА с целью отмены результатов конкурса.

УМХ — украинская медиакомпания, занимающаяся производством контента для всех видов медиа, таких как: пресса, радио, интернет, телевидение. Принадлежала беглому бизнесмену из окружения семьи Януковича Сергею Курченко.

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Сергей Чигирь

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